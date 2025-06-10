كيف تتغلبين على الحر والتورم والإرهاق في فترة الحمل في فصل الصيف؟ 

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 يونيو 2025 11:55 صباحاً - تعانين من مشكلة الجو الحار والرطوبة العالية، وفي الوقت نفسه قد يرهقك الحمل ويثقل كاهلك. وهذا قد يكون سببًا للبؤس، في الصيف الذي تزيد به الحرارة، وبصراحة يتعاطف الأطباء والمتخصصون، مع النساء اللاتي من المتوقع أن يلدن أطفالهن في الصيف أو أوائل الخريف، لكن اتباع بعض الإرشادات البسيطة قد تبقيك منتعشة، كي تتغلبي على الحر والتورم والإرهاق في فترة الحمل في فصل الصيف، الذي يكون له تأثير أكبر على النساء الحوامل

عدم تحمل الحرارة

عدم تحمل الحرارة



عندما تكونين حاملاً تكون درجة حرارة جسمك أعلى قليلاً من المعدل الطبيعي، لذا فإن الحرارة الإضافية من درجة الحرارة الخارجية من المؤكد أنها ستجعلك تشعرين بعدم الارتياح.

لذلك على النساء الحوامل اللواتي يعانين بالفعل من درجة ما من عدم تحمل الحرارة، الانتباه إلى مؤشر الحرارة، وإذا كان مدى ارتفاع درجة الحرارة نتيجةً لمزيج الحرارة والرطوبة، في حدود 90 درجة مئوية، فالتزمي بيتك، وابقي في الداخل، قدر الإمكان مع تشغيل مكيف الهواء. كما أن وضع منشفة باردة ورطبة على مؤخرة الرقبة أو الجبهة أو أعلى الرأس طريقة جيدة للحفاظ على درجة حرارة الجسم أثناء الحمل منخفضة.

وإذا كنت تتعرقين بشدة بسبب الحر، فتأكدي من شرب الكثير من السوائل، فالماء مفيد، وكذلك عصير البرتقال والحليب والمشروبات الرياضية، التي تُعوّض الإلكتروليتات التي يفقدها الجسم نتيجة التعرق.

لكن الأطباء يحذرون من أن الإفراط في شرب الماء قد يُشكّل مشكلةً بقدر ما يُشكّل قلة شربه، ما يُؤدي إلى حالة تُسمى التسمم المائي . وقد يُخفّف من تركيز الإلكتروليتات في الجسم، ويُسبّب إرهاقًا عضليًا وتشنجات، وفي الحالات الشديدة، فقدانًا للوعي. إذا كنت تشعرين بالعطش، فأنت تعانين بالفعل من الجفاف، لذا تأكدي من شرب الماء طوال اليوم.

نصائح عملية للحوامل لتجنب الحر والجفاف في الصيف

نصائح عملية للحوامل لتجنب الحر والجفاف في الصيف



لا تُبرّدك السباحة أثناء الحمل فحسب، بل تُساعد أيضًا على تخفيف بعض الوزن عن العصب الوركي . (حتى السباحة في المحيط جيدة؛ فقط تأكدي من أن الأمواج لا تُسقطك أرضًا).

ارتدي أقمشة قابلة للتنفس حتى لا تتعرقي؛ فهذا سيساعدك على البقاء أكثر برودة ويساعد في منع الطفح الحراري الذي يمكن أن يتطور تحت ثدييك وبطنك، وهي مشكلة شائعة لدى النساء الحوامل.

احملي معك زجاجة ماء مملوءة حتى تتمكني من رش نفسك عندما تبدأين في الشعور بالدفء.

مارسي الرياضة في الأوقات الباردة من اليوم وتجنبي ممارسة الرياضة عند ارتفاع درجة الحرارة، وعندما يتعلق الأمر بممارسة التمارين الرياضية، يجب عليك دائمًا استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل البدء في ممارسة نظام تمارين رياضية أو الاستمرار فيها.

مارسي رياضة التنفس أثناء الحمل، ذلك أن التنفس عامل مهم أيضًا للحفاظ على البرودة. يُطلق التنفس الحرارة، لذا تأكدي من اتباع نمط تنفس جيد، وإذا كنت تعانين من صعوبة في التنفس بسبب الحساسية أو الربو، على سبيل المثال، فابقي في المنزل.

تجنبي التعرض المباشر لأشعة الشمس في منتصف النهار، لأن المرأة الحامل أكثر عرضة لحروق الشمس من المرأة غير الحامل.

اشربي كوبًا واحدًا (ثمانية أونصات) من الماء أو سائل تعويض الإلكتروليت لكل ساعة تقضيها في الخارج في الطقس الحار.

تجنبي ممارسة الأنشطة الخارجية الشاقة خلال ساعات النهار الحارة.

استخدمي واقيًا شمسيًا ذا معامل حماية عالٍ. إذا كانت بشرتكِ فاتحة، فاستخدمي عامل حماية 30 أو 45. (زيادة إنتاج الميلانين قد تؤدي إلى ما يُسمى بـ"قناع الحمل"، لذا احرصي على تقليل وقت تعرضكِ للشمس، ولا تخرجي بدون واقٍ شمسي.

ادخلي إلى المنزل عند أول بادرة ضعف، أو تعب، أو دوار، أو عطش شديد. استلقِي واشربي ماءً باردًا أو سائلًا مُعوِّضًا للإلكتروليتات. إذا لم تشعري بتحسن قريبًا، فاتصلي بطبيبك.

كيف أعالج تورم الساقين؟

من المشاكل الشائعة الأخرى في حالات الحمل في الصيف تورم الساقين، ويُسمى الوذمة الفسيولوجية ، وإذا أتى حدث النصف الثاني من الحمل خلال أشهر الصيف، فقد تزداد درجة تورم الساقين بشكل كبير، نقدم لك قائمة بما يجب وما لا يجب فعله بالنسبة للنساء اللاتي يعانين من تورم الساق أثناء الحمل:

أشياء يمكنك القيام بها:

استلقي لمدة تتراوح بين 30 إلى 60 دقيقة يوميًا، إما في نهاية يوم العمل أو أثناء الغداء.

حافظي على ساقيك مرتفعتين أثناء النوم عن طريق وضع منشفة ملفوفة أو بطانية تحت مرتبتك عند أسفل السرير.

ارتدي أحذية مريحة، وإذا أمكن، ارتدي زوجًا من الأحذية يكون نصف مقاس أكبر من مقاسك قدمك الطبيعي.

امشي مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع خلال أوقات أخرى غير حرارة منتصف النهار.

انزعي خواتمكِ إذا شعرتِ بأنها ضيقة. بعض النساء الحوامل يعانين من تورم خفيف في اليدين أثناء الحمل، ويحتجن إلى قطع خواتمهن.

أشياء لا يمكنك القيام بها:

لا ترتدي ملابس ضيقة، خاصة حول الخصر.

لا تقفي في مكان واحد لفترة طويلة.

قللي من الملح في نظامك الغذائي أثناء الحمل، ولكن لا تزيليه تمامًا. يحتوي الملح على اليوديد، وهو عنصر أساسي لصحة الجنين.

لا تتناولي أي مواد مدرة للبول. قد تسبب هذه المواد فقدان الأملاح، مما قد يعرض الجنين للخطر .



كيف أتغلب على الشعور بالإرهاق؟

كيف أتغلب على الشعور بالإرهاق؟

الشعور بالتعب أثناء الحمل أمر طبيعي تمر به كل سيدة، لأن الجسم خلال هذه الفترة يحاول التعود على التقلبات الكبيرة التى تحدث له بسبب هرمونات الحمل وكذلك التعامل مع التغيرات الجسدية المتواصلة حتى حلول موعد الولادة، لكن يمكنك تقليل هذا التعب بعدة طرق:

نامي جيداً: فقد يؤدى عدم أخذ قسط جيد من النوم العميق خاصة أثناء فترة الحمل إلى حدوث العديد من المشاكل، لذلك من المهم أن تعطي قدميك راحة كافية وأن تأخذِي قسطًا جيدًا من النوم حتى يتمكن طفلك أيضًا من الراحة بشكل صحيح. تناولي قدرًا كافيًا من البروتين: يجب أن يحتوى نظامك الغذائى على قدر عالٍ من البروتين مثل البيض واللحوم والحليب والفاصوليا وغيرها من مصادر البروتين، كما أن الأكل بانتظام، يُقلل ذلك من شعور التعب لديكِ. مارسي رياضة المشي، فمن الجيد لك ولطفلك ممارسة هذه الرياضة أثناء الحمل لأنها تحافظ على مستويات الطاقة لديك. اشربي كمية كافية من الماء، من أجل الحفاظ على رطوبة الجسم، والبشرة المتوهجة وسيقلل هذا أيضًا من التعب الناتج عن الحمل، حيث أن قلة شرب الماء يمكن أن تكون سببًا رئيسيًا وراء الشعور بالتعب، كما ينبغى الابتعاد عن الكافيين قدر الإمكان.

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص