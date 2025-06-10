شكرا لقرائتكم خبر عن الجزر ملك الخضراوات.. أيهما أفضل لصحتك تشربه عصير ولا تأكله؟ والان مع تفاصيل الخبر

هناك بعض الاختلافات بين العناصر الغذائية في الجزر ما بين تناوله عصير أو طعام، ولذا أوضح التقرير المنشور عبر موقع prevention الإجابة.

القيمة الغذائية لعصير الجزر

أكد التقرير، أن عصير الجزر المصنوع في المنزل، يحتوي علي هذه العناصر الغذائية المهمة، ومنها:

94 سعرة حرارية

2 جرام من البروتين

22 جرامًا من الكربوهيدرات

2 جرام من الألياف

9 سكريات

156 مليجرام من الصوديوم

20 مليجرام من فيتامين سي

2260 ميكروجرام من فيتامين أ

21900 ميكروجرام من بيتا كاروتين

37 ميكروجرام من فيتامين ك

689 مليجرام من البوتاسيوم

فوائد عصير الجزر يساعد في تعزيز المناعة

يوفر عصير الجزر كمية ممتازة من فيتامين سي المُعزز للمناعة، تناول كمية 20 ملليجرام منه من الوصول إلى الكمية اليومية الموصى بها وهي 75 ملليجرام للنساء (وأكثر للحوامل أو المرضعات)، فالجسم لا يستطيع تصنيع فيتامين سي بمفردها، لذلك يجب الحصول عليه من الطعام أو المكملات الغذائية، وقد وجدت بعض الأبحاث أن عصير الجزر يُمكن أن يُقلل من السيتوكينات الالتهابية، مما قد يُعزز صحة المناعة.

يعزز صحة العين

يُمكن لمحتوى الجزر من الفيتامينات أن يُحسّن الرؤية، أو على الأقل يُحافظ عليها، ى والسبب أنه يحتوي على فيتامين أ، وهو ليس مُضادًا قويًا للأكسدة فحسب، بل يُعدّ أيضًا أحد أهم العناصر الغذائية للعين، وقد يُسبب نقص فيتامين أ العمى الليلي وبقع بيتو وهي تراكم الكيراتين على ملتحمة العين، وعلى الرغم من أن الميكروجرامات تبدو ضئيلة، إلا أن الكمية المُوصى بها يوميًا من فيتامين أ هي 700 ميكروجرام للنساء فوق سن 19 عامًا (إلا إذا كنتِ حاملًا أو مُرضعة، ففي هذه الحالة تكون الكمية أعلى) - ويحتوي عصير الجزر على 2260 ميكروجرام.

يشعرك بالشبع بين الوجبات

عندما ترغب فى تناول وجبة خفيفة، قد يكون من أول الأشياء التي قد تغريك هي تناول ما هو سهل، مثل كيس من رقائق البطاطس أو قطعة حلوى ، مع ذلك فإن شرب كوب من عصير الجزر يمكن أن يساعد في تقليل الحاجة لتناول الأطعمة غير الصحية، ويعود ذلك جزئيًا إلى احتوائه على جرامين من الألياف، وبالمناسبة، يحتوي الجزر على ألياف أكثر لكل سعرة حرارية، وقد يكون من المنطقي تناوله مع القليل من البروتين (مثل: الحمص أو الزبادي اليوناني) للحصول على أفضل النتائج.

يحتوي على البوتاسيوم لصحة القلب والكلى والعظام

يحتوي عصير الجزر على 689 مليجرامًا من البوتاسيوم، وهو ما يُحتسب ضمن الكمية اليومية الموصى بها وهي 2600 مليجرام لمعظم النساء فوق سن التاسعة عشرة، فالبوتاسيوم معدن مهم للمساعدة في مكافحة آثار الصوديوم والمساعدة في التحكم في مستويات ضغط الدم، وينطبق الأمر نفسه على الكوليسترول، فالأنظمة الغذائية الغنية بالبوتاسيوم هي عادةً تلك التي تُخفض الكوليسترول، كما ارتبط البوتاسيوم بانخفاض خطر الإصابة بحصوات الكلى وتقوية العظام (لكن الإفراط في تناول البوتاسيوم قد يؤثر سلبًا على صحة الكلى).

قد يساعد في تقليل الانتفاخ

إذا كنت تشعر بانتفاخ ، فينصح بشرب عصير الجزر، ويمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ بطريقتين، عن طريق تقليل كمية غازات البطن التي تعاني منها، ومساعدتك على التبول بانتظام، و قد يعود ذلك إلى ترطيبه واحتوائه على البوتاسيوم وبعض الألياف، مما قد يدعم الهضم ويساعد في تخفيف الانتفاخ الخفيف، خاصةً عند تناوله بدلاً من الأطعمة الدسمة.

القيمة الغذائية لتناول الجزر المقطع

يحتوي كوب واحد من الجزر المقطع، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، على:

50 سعرة حرارية

1 جرام من البروتين

12 جرامًا من الكربوهيدرات

3 جرامات من الألياف

6 سكريات

84 مليجرام من الصوديوم

7 مليجرام من فيتامين سي

1020 ميكروجرام من فيتامين أ

10100 ميكروجرام من بيتا كاروتين

16 ميكروجرام من فيتامين ك

390 مليجرام من البوتاسيوم.

عصير الجزر أم تناول الجزر.. أيهما أفضل؟

يحتوي الجزر الكامل على ألياف أكثر من عصير الجزر، وهو أقل في كثافة السعرات الحرارية، كما أن عصير الجزر يحتوي أيضًا على نسبة عالية من السكر.

يُفضّل تناول الجزر الكامل لأنه "أكثر فعالية في ضبط سكر الدم، ويحتوي على ألياف أكثر، ويُشعرك بالشبع، ومع ذلك، إذا كنتَ تختار بين عصير الجزر وعدم تناول أي خضراوات على الإطلاق، فالخيار لك. فقط تأكد من أنه عصير جزر نقي (يفضل أن يكون مُعدًّا منزليًا).