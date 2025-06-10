شكرا لقرائتكم خبر عن عادات يومية خاطئة تدمر صحة أعصابك وتسبب التهابها والان مع تفاصيل الخبر

التهابات الأعصاب واضطرابها هي حالة تنجم عن تغيرات في الأنسجة العصبية أو الإصابة بالعدوى البكتيرية أو الفيروسية أو غيرها من الأسباب، كلها تؤثر في النهاية إلى حالة من التهاب الأعصاب، وقد تؤدي بعض الأمراض المزمنة إلى هذه المشكلة أيضًا، مثل الإصابة بمرض السكر على سبيل المثال.

أسباب التهابات الأعصاب

قال الدكتور أحمد علوان، استشاري المخ والأعصاب وأمراض العمود الفقري بالمركز القومي للبحوث، إن التهابات الأعصاب، وخاصة العصب الخامس والسابع، قد تتأثر بالكثير من العادات اليومية الخاطئة أو العوامل التي تؤدي إلى التهابها واضطراب حالتها، مما يؤثر على الجسم بمجموعة من الأعراض، منها:

- الشعور بالدوخة واضطراب الإدراك.

- آلام بالجسم أو بأجزاء محددة من الجسم والأطراف.

- ألم أو تنميل بالوجه واليدين والقدمين أيضًا.

العادات اليومية الخاطئة التي تؤدي إلى التهابات الأعصاب

من أهم هذه العادات:

- النوم المضطرب: أي النوم أقل من سبع إلى تسع ساعات كاملة متصلة، أو الأرق الزائد وزيادة السهر، أو النوم غير المتصل أو العميق، أو الاستيقاظ لأكثر من مرة أثناء النوم، كلها عادات أو اضطرابات تؤثر بالسلب على الأعصاب وقد تؤدي إلى التهابها.

- الافراط في التعرض للشاشات.

- التدخين وعدم اتباع نظام غذائي صحي متكامل: فلابد من تناول الأطعمة الخفيفة الصحية والخضروات والفاكهة، والبعد عن الأطعمة الثقيلة التي قد تسبب اضطرابات في النوم واضطرابات في الأمعاء.

- القلق الحاد والتوتر أو الخوف: كلها مشاعر سلبية تؤثر بشكل كبير وقد تكون سببا رئيسيا في اضطراب والتهاب الأعصاب.

- الإجهاد الحاد والمستمر: الإجهاد العقلي والنفسي والبدني الذي يتعرض له الإنسان دون الحصول على قسط وافر من الراحة ودون تنظيم الوقت.

- اضطرابات الأمراض المزمنة وعدم انضباط في أدويتها ومتابعتها: مثل مرض السكر على سبيل المثال.

- عدم ممارسة الرياضة والخمول والكسل: تؤدي إلى اضطرابات في الدورة الدموية وعدم سريانها بشكل كاف.

- التعرض لتيارات باردة مفاجئة.

نصائح للوقاية من التهابات الأعصاب

نصح استشاري الأعصاب بالتخلي عن تلك العادات السيئة والاهتمام بتعديلها وتنظيم اليوم، وتناول أطعمة صحية والنوم لساعات طويلة مريحة، فضلاً عن تخفيف الإجهاد وممارسة التقنيات التنفسية والتخلص من نوبات التوتر والقلق حتى بمساعدة مختص نفسي للوقاية من التهاب الأعصاب.