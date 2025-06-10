شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تتغلب على الضغوط النفسية.. خطوات بسيطة لا تتوقعها والان مع تفاصيل الخبر

في بعض الأحيان لا تستطيع التمييز بين أنواع التوتر، وهو ما يطلق عليه مصطلح الحمل الزائد التآزري.

ويشير هذا المصطلح، وفقا لموقع "Web MD" إلى إستجابة الجسم للضغوطات بشكل زائد عن الحد، بما يلحق ضررا بالصحة بشكل عام.

ما هو الحمل الزائد التآزري؟

يشير مصطلح "التآزر" إلى استجابة الجسم للضغوطات، أما الحمل الزائد إلى زيادة تلك الضغوطات عن الحد المحتمل، ونعيش جميعًا في حالة دائمة من الضغط النفسي ، لكن أجسامنا وعقولنا تمتلك مرونة عالية لتحمله، ولكن إذا زاد الضغط على مصدر واحد أو أكثر من هذه المصادر، يدخل الشخص في حالة من الضغط النفسي الزائد، عندما يستمر ذلك لفترة طويلة، قد ينهار جزء من جسمه.

ويتضرر الجسم من الحمل الزائد التآزري بطرق عديدة، بالنسبة للبعض، تشمل هذه الأعراض الآلام والأوجاع، والإصابات وتوتر عضلات الظهر، ومشاكل المعدة، والأمراض المتكررة، كما تشير المزيد من الأدلة إلى أن الحمل الزائد التآزري أن يلحق ضررا بالغا بالصحة، وويرتبط بمخاطر أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم ، وضعف الصحة النفسية، وقد يصل الأمر إلى حد الوفاة المبكرة .

كيفية التغلب على التوتر الزائد عن الحد

جزء من العلاج هو معرفة أسباب الوصول إلى تلك الدرجة من التوتر، مع تطبيق عدد من التقنيات للتغلب عليها، وهى:



إعداد قائمة وحدد الأولويات

لكلٍّ منا واجبات لا مفرّ منها في الحياة. على الوالدين رعاية الأطفال، وعندما نشعر بالإرهاق، نشعر باضطراب ذهني، ونشعر بأن كل شيء يفوق قدرتنا على التعامل معه، لكن عندما نتحرك ونحدد أولوياتنا بين العاجل وغير العاجل، يمكننا المساعدة في التغلب على القلق.

لذلك من الضرورى تدوين جميع متطلبات حياتك ووقتك، ثم اشطب أي متطلبات خارجة عن سيطرتك، وعندما تكون لديك قائمة مطالب ضمن سيطرتك، رتّبها حسب الأولوية، الأمر الذى يخفف من الضغوط النفسية، والشعور بمزيد من الاستقرار.

ممارسة الرياضة لإدارة التوتر

تلعب التمارين الرياضية دورًا رئيسيًا في إدارة الحمل الزائد التآزري، ولكن إذا لم تكن حذرًا، فقد تؤدي أيضًا إلى الإصابة، وإذا كنت تشك في أن مستويات التوتر لديك قد خرجت عن السيطرة، فحاول تغيير روتين تمارينك.

و يُعدّ التمرين المعتدل وسيلةً جيدةً للسيطرة على التوتر، كذلك تساهم جلسات قصيرة من التدريب المتقطع عالي الكثافة، في مساعدة جهازك العصبي على إعادة التوازن، ولكن إذا كنت تعاني من إرهاق الجهاز العصبي المركزي، فسيستجيب جسمك بشكل أفضل من جلسات التمارين الهوائية الطويلة والمنتظمة.

العودة إلى الوضع الطبيعي

يستطيع معظمنا تجاوز الإجهاد التآزري لفترات قصير ، ربما استغرق الأمر وقتًا طويلاً للتغلّب على الحمل الزائد، لكن الخروج منه قد يكون أسرع، وذلك لأن أجسامنا مرنة، ونظامنا مستعد للمساعدة. إذا وفرت لجسمك ما يحتاجه من الراحة، وتحديد أولويات احتياجاته، وربما العلاج.

وقد يستغرق الأمر أسبوعين حتى يدرك جسمك وعقلك أنهما في مأمن، مثلا إذا كان أكبر مصدر للتوتر هو وظيفتك وتركتها، فلن تشعر بتحسن في اليوم التالي.

علامات التعافى من فرط الإجهاد التآزري

إذا وجدتَ نفسك قادرًا على الاسترخاء، ليس من خلال الانشغال بهاتفك، بل من خلال الشعور بالحاضر والتركيز على اللحظة التي تعيشها، فقد تكون تلك أولى علامات التعافى، كذلك القدرة على النوم منتظم، بجانب ملاحظة هدوء ذهنك، وعدم انشغاله بعشرة اتجاهات مختلفة دفعةً واحدة.