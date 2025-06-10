علامات إصابة طفلك بالديدان وكيفية التخلص منها نهائيًا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 يونيو 2025 08:52 صباحاً - تعد الديدان مشكلة صحية شائعة لدى الأطفال ولا تُظهر عادة أعراضًا لدى الطفل، ولكنها قد تُسبب مشاكل صحية أكثر خطورة مثل سوء التغذية واضطرابات النمو.

على الجانب الاخر تُصيب الديدان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا.

عادةً تنتقل من الطعام أو المشروبات التي تعرضت لبيض الديدان وقد تشمل الآثار الجانبية الإسهال، وآلام البطن، وانسداد الأمعاء، وفقر الدم، وتأخر النمو والتطور المعرفي.

عادات يومية تُسبب الديدان لدى الأطفال

للوقاية، حاولي البدء بتغيير عاداتكِ اليومية التي قد تُسبب الديدان لدى الأطفال. من العادات اليومية التي يجب تغييرها:

عدم غسل اليدين قبل وبعد ممارسة الأنشطة

يزيد عدم الاهتمام بغسل اليدين من خطر الإصابة بالعدوى-الصورة من موقع Freepik

يزيد عدم الاهتمام بغسل اليدين قبل وبعد ممارسة الأنشطة من خطر الإصابة بحالات العدوى ونقلها للآخرين؛ لذا علّمي طفلكِ غسل يديه بالماء والصابون؛ لذا ذكّري الأطفال بغسل أيديهم جيدًا وبشكل متكرر، خاصة بعد استخدام المرحاض، وبعد اللعب في الخارج، وقبل تناول الطعام.

أيضاً احرصي على استحمام طفلكِ يوميًا خاصة في المساء للمساعدة على إزالة بيض الديدان.

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تناول الفاكهة والخضروات دون غسلها

اغسلي الفاكهة والخضروات جيدًا، وقشّريها، واطهيها قبل تناولها. فالفواكه والخضراوات غير المغسولة قد تحمل أيضًا بيض الدودة الشريطية، بالإضافة إلى غسل الفواكه والخضروات جيدًا، تأكدي من طهي الأطعمة مثل اللحوم والأسماك جيدًا. يُعدّ تناول اللحوم والأسماك النيئة أو غير المطهوة جيدًا عامل الخطر الرئيسي للإصابة بالدودة الشريطية.

وضع اليدين في الفم

ربما تكون الديدان الدبوسية من أكثر أنواع الديدان التي تصيب الأطفال في مرحلة الطفولة حيث يمكن أن يُصابوا بها إذا التصق بيضها بأيديهم ثم وضعوها في أفواههم.

يبتلع الأطفال البيض، الذي ينتقل بعد ذلك إلى الأمعاء السفلية حيث ينمو ليُصبح ديدانًا ثم تنتقل الديدان إلى فتحة الشرج لوضع البيض.

عدم قص الأظافر

قد تحفر أصابع طفلك الصغير في التربة أثناء اللعب دون أن يُدرك أن بيض الديدان غير المرئيّ محمولٌ على أظافره لذلك، حاولي الحفاظ على أظافر طفلك قصيرةً ونظيفةً. تميل الأظافر إلى النموّ بسرعةٍ من سنّ الرضاعة إلى سنّ المشي، لذلك قد تحتاجين إلى قصّ أظافر طفلك مرّةً أو مرّتين أسبوعيًا.

عدم ارتداء الأحذية عند اللعب على الأرض

عدم ارتداء الأحذية عند المشي على الأرض قد يُعرّض لخطر الإصابة بالديدان الخطافية.

أعراض الديدان عند الأطفال

يمكن أن تُشير الأعراض التالية إلى إصابة طفلك بالديدان:

ألم في المعدة

احمرار أو طفح جلدي في منطقة الأرداف

قيء أو إسهال

فقدان الوزن

فقدان الشهية

فقر الدم الناتج عن الديدان الطفيلية

الشعور المتكرر بالجوع أو التعب أو الضعف

وجود دم عند التبرز

إسهال أو إمساك

كثرة التبول

ألم عند التبول

إذا ظهرت على طفلك الأعراض التالية، يجب عليك استشارة الطبيب فورًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عدوى الديدان والعلاج.

كيفية علاج الديدان عند الأطفال

إذا كان الطفل الذي يزيد عمره عن عامين مصابًا بالديدان، فيجب عليه تناول دواء الديدان مرتين إلى ثلاث مرات سنويًا، ويمكنك تحديد موعده كل 4 إلى 6 أشهر. على عكس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين والذين يعانون من الديدان، يجب عليك استشارة الطبيب واتباع التعليمات الخاصة بإعطاء دواء الديدان المناسب.

بإعطاء دواء الديدان بانتظام، يُمكن تقليل خطر الإصابة بالديدان في الأمعاء. يُنصح بإعطاء دواء طرد الديدان لجميع أفراد الأسرة دفعةً واحدة، لتجنب الإصابة بالديدان.

كيفية الوقاية من الديدان عند الأطفال

يجب على الطفل غسل يديه جيدًا بالصابون- الصورة من موقع Freepik

يمكن للأمهات اتخاذ الخطوات التالية لحماية أطفالهن من الإصابة بالديدان:

وجّهي طفلكِ لغسل يديه جيدًا بالصابون قبل تناول أي أطعمة.

اغسلي الفواكه والخضروات جيدًا قبل تقديمها لطفلك.

تأكدي من ارتداء طفلكِ أحذيةً عند الخروج بالحديقة علي سبيل المثال.

امنعي طفلكِ من تناول اللحوم النيئة، والأسماك، لأنها تحتوي على ديدان.

عند ذهاب طفلكِ للسباحة في المسبح، تأكدي من تواجد كافة المعايير الصحية بالمسبح.

علاج طبيعي آمن وفعال للديدان عند الأطفال

يمكن للأمهات أيضًا التخلص من الديدان في جسم صغيرهن باستخدام العلاجات الطبيعية التالية.

ماء جوز الهند

يُعتبر ماء جوز الهند من المكونات الطبيعية التي تساعد في التخلص من الديدان في الجسم. يحتوي ماء جوز الهند أيضًا على العديد من العناصر الغذائية، مثل الإلكتروليتات والفيتامينات والمعادن، التي تساعد في الحفاظ على توازن سوائل الجسم وتقوية جهاز المناعة. كما يُعرف حمض اللوريك في ماء جوز الهند بخصائصه المضادة للطفيليات، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة عدوى الديدان.

عند استخدام ماء جوز الهند كجزء من علاج الديدان، يمكن إعطاء الأطفال ماء جوز الهند بانتظام. مع ذلك، يجب استخدامه كمكمل غذائي، وليس كبديل لأدوية الديدان التي يصفها الطبيب.

الأناناس مضاد للطفيليات

الأناناس له فوائد في التخلص من الديدان في الجسم؛ لأنه يحتوي على إنزيم البروميلين، الذي يتميز بخصائص مضادة للطفيليات ويساعد على تدمير البروتينات التي تحمي الديدان، مما يُسهّل على الجسم طردها.

في المقابل يُمكن للأمهات استشارة الطبيب قبل استخدام الأناناس لضمان علاج آمن وفعال للأطفال المصابين بعدوى الديدان.

الجزر وصحة الجهاز الهضمي

يعد الجزر من الخضروات المفيدة للعين، وله خصائص تُساعد على التخلص من الديدان في الجسم. يُمكن لمحتواه العالي من الألياف والفيتامينات والمعادن المُتنوعة أن يُعزز صحة الجهاز الهضمي ويُساعد على التخلص من الديدان.

الثوم ومحاربة العدوى

يُعرف الثوم بفوائده الصحية العديدة، بما في ذلك قدرته على المساعدة في القضاء على الديدان في الجسم لأن خصائص الثوم الطبيعية المضادة للطفيليات تجعله فعالاً في محاربة عدوى الديدان.

زيت جوز الهند

يتميز حمض اللوريك في زيت جوز الهند بخصائص مضادة للطفيليات والبكتيريا، مما يُساعد في مكافحة عدوى الديدان ويُعتبر زيت جوز الهند من المكونات الطبيعية التي تُساعد في القضاء على الديدان في الجسم.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.