شكرا لقرائتكم خبر عن بعد لخبطة العيد.. 5 مشروبات لتطهير الجسم من السموم والان مع تفاصيل الخبر

غالبًا ما نعانى من أعراض مثل الانتفاخ وحرقة المعدة والحموضة بعد تناول أطعمة العيد الدسمة، حتى لو لم نفرط فيها، ويمكن لتناول بعض المشروبات الصحية من مكونات طبيعية موجودة في كل مطبخ، أن تساعد على التخلص من هذه الأعراض بجانب طرد السموم من الجسم بما يحافظ على صحة الكلى والكبد، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 مشروبات صحية من مكونات طبيعية لتعزيز الهضم وطرد السموم من الجسم بعد أكلات العيد الدسمة ماء الليمون

ماء الليمون مشروب بسيط وسهل التحضير، ولكنه فعّال في الوقت نفسه ويقدم فوائد متعددة، حيث يُعزز هذا المشروب عملية الأيض ويساعد على التخلص من سموم الجسم خاصة بعد تناول الأطعمة الثقيلة أو الدسمة، وهو غني بفيتامين سى الذى يُعزز المناعة، ويُحارب العدوى، ويُعزز نضارة البشرة من خلال تقليل الإجهاد التأكسدي.

كما تُساعد الحموضة الطبيعية لليمون على الهضم، وتُحفز إنتاج العصارة الصفراوية، وتُخفف الانتفاخ الذى غالبًا ما يحدث بعد تناول الوجبات، كما أن شرب ماء الليمون الدافئ يُعزز ترطيب الجسم، ويُعزز توازن قلوي صحي على الرغم من طعمه الحمضي، حيث أن نكهته المنعشة تُكبح الشهية وتُساعد على التحكم في الوزن من خلال تشجيع الترطيب الواعي.

ماء الكمون

يُعد الكمون خيارًا مثاليًا لحرق الدهون وتقليل الانتفاخ، فهو مشروب تقليدي ذو فوائد متعددة، يُساعد على الهضم من خلال تحفيز إفراز الإنزيمات الهاضمة وتقليل الانتفاخ والغازات والحموضة، حيث تساعد مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات الغنية بالكمون على طرد السموم، ودعم صحة الكبد، وقد تُعزز المناعة، كما يُساعد هذا المشروب على تنظيم مستويات السكر في الدم، وتعزيز فقدان الوزن من خلال تحسين عملية الأيض، ويساعد على كبح الشهية بشكل طبيعي، ويحتوي الكمون على مضادات أكسدة ويُحارب الالتهابات، مما يُساعد على إزالة السموم ودعم الكبد، كما أن ماء الكمون غني بالحديد وفيتامين سى ومضادات الأكسدة، مما يُقوي جهاز المناعة.

ماء بذور الشيا

يحسن ماء بذور الشيا الهضم ويساعد في التحكم بالوزن، فهو مشروب غني بالعناصر الغذائية وله فوائد عديدة، حيث تُشكل بذور الشيا قوامًا هلاميًا غنيًا بالألياف عند نقعها في الماء، مما يُساعد على الهضم، ويُعزز الشعور بالشبع، ويُساعد في التحكم بالوزن، كما أنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تدعم صحة القلب والدماغ، إلى جانب الكالسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة التي تُعزز الصحة العامة، ويُقال أن هذا الماء يُحافظ على رطوبة الجسم، ويُساعد أيضًا في موازنة مستويات السكر في الدم، مما يُوفر إطلاقًا مُستمرًا للطاقة طوال اليوم.

ماء بذور الشمر

يُساعد تناول ماء بذور الشمر على تنشيط عملية الأيض وتطهير المعدة، وهو علاج منزلي مُجرب لصحة الأمعاء، وذلك بفضل غناه بمضادات الأكسدة والألياف والزيوت العطرية، حيث تُساعد بذور الشمر على إزالة السموم من الجسم، ودعم عملية الأيض الصحية، وقد تُساعد على إنقاص الوزن عن طريق كبح الشهية وتقليل احتباس الماء.

كما يُقال أن هذا المشروب يُساعد على تنظيم ضغط الدم وتعزيز التوازن الهرموني، خاصةً لدى النساء، كما يُهدئ من الطبيعة القلوية لبطانة المعدة، مما يجعله فعالًا ضد الحموضة وحرقة المعدة خاصة بعد أكلات العيد الدسمة، حيث يعمل ماء الشمر كمشروب لطيف لإزالة السموم من أجل الحفاظ على صحة الكبد والكلى، كما يحتوي الشمر على فيتويستروجين، الذي قد يُساعد على توازن الهرمونات خاصةً لدى النساء اللواتي يُعانين من أعراض ما قبل الحيض أو انقطاع الطمث، ومع ذلك، يجب استهلاكه باعتدال.

ماء أوراق الريحان

يُساعد هذا المشروب على تحسين المناعة وتقليل التوتر، فأوراق الريحان، المعروفة أيضًا باسم "ملكة الأعشاب"، غنية بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات والميكروبات التي تُعزز المناعة، وتُحارب العدوى، وتحمي من الإجهاد التأكسدي، وشرب ماء الريحان بانتظام يُساعد على تحسين صحة الجهاز التنفسي، وتخفيف السعال ونزلات البرد، وتقليل التوتر والقلق بفضل خصائصه الطبيعية المُكيفة، كما يُساعد على الهضم، ويدعم وظائف الكبد، ويُساعد على إزالة السموم من الجسم.