شكرا لقرائتكم خبر عن انسداد الأنف فى الطقس الحار.. اعرف الأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالإثنين، 09 يونيو 2025 07:00 م
انسداد الأنف في الصيف يمكن أن يكون عرضًا مزعجًا، وذلك لأن الرطوبة تصبح عالية بجانب ارتفاع درجات الحرارة ما يصيب البعض بحالة من الإرهاق الجسدي وصعوبات التنفس وضيق الصدر والاختناق .
وقالت الدكتورة نهال الرفاعى، أستاذ أمراض الصدر بجامعة القاهرة، إن الكثير من الأسباب أثناء الطقس الحار تؤدي لانسداد الأنف وصعوبات التنفس منها:
- التعرض لهواء التكييف البارد المفاجئ ثم التعرض فجأة لطقس ساخن بشدة.
- التاريخ المرضي للإصابة بالحساسية، أو أمراض التنفس أو الأمراض التنفسية تزيد لديهم حدة انسداد الأنف.
- الحساسية الموسمية تجاه حبوب اللقاح أو الغبار أو العفن.
- التهاب الأنف والجيوب الأنفية وأمراض البرد والإنفلونزا كلها أسباب مرضية تزيد من حدة انسداد الأنف لفترات طويلة.
- انخفاض المناعة.
- الأمراض المزمنة سببًا في رفع فرص انسداد الأنف.
- التغيرات في الطقس من الحرارة للبرودة.
- حاول ترطيب جسمك أولاً بأول بشرب المياه.
- ابتعد عن كل ما هو مهيج لحساسية الأنف مثل الأطعمة الحارة والتوابل الكثيرة، والاتربة والغبار وغيرها.
- حاول البعد عن التعرض للشمس المباشرة أثناء الطقس الحار.
- اهتم باستخدام قطرات الأنف التي يصفها لك الطبيب في موعدها.
- عدم الإسراف في استخدام قطرات وبخاخات الأنف خاصة الغنية بالكورتيزون إلا وفقًا لاستشارة المختص.
- الاهتمام بالأدوية المضادة للهيستامين والتي تخفف من حدة الحساسية وفقًا أيضًا لرؤية الطبيب وبجرعات مناسبة.
- المشروبات الدافئة حتى في الطقس الحار تعزز من فتح مجرى الأنف.
- غسيل الأنف بالماء المالح المخصص لغسيل الأنف، اسأل طبيبك عنه.
- الحصول على الراحة والنوم الجيد أحد أهم طرق التخلص من التهابات الجيوب الأنفية والأنف.
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