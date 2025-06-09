شكرا لقرائتكم خبر عن انسداد الأنف فى الطقس الحار.. اعرف الأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

انسداد الأنف في الصيف يمكن أن يكون عرضًا مزعجًا، وذلك لأن الرطوبة تصبح عالية بجانب ارتفاع درجات الحرارة ما يصيب البعض بحالة من الإرهاق الجسدي وصعوبات التنفس وضيق الصدر والاختناق .

وقالت الدكتورة نهال الرفاعى، أستاذ أمراض الصدر بجامعة القاهرة، إن الكثير من الأسباب أثناء الطقس الحار تؤدي لانسداد الأنف وصعوبات التنفس منها:

- التعرض لهواء التكييف البارد المفاجئ ثم التعرض فجأة لطقس ساخن بشدة.

- التاريخ المرضي للإصابة بالحساسية، أو أمراض التنفس أو الأمراض التنفسية تزيد لديهم حدة انسداد الأنف.

- الحساسية الموسمية تجاه حبوب اللقاح أو الغبار أو العفن.

- التهاب الأنف والجيوب الأنفية وأمراض البرد والإنفلونزا كلها أسباب مرضية تزيد من حدة انسداد الأنف لفترات طويلة.

- انخفاض المناعة.

- الأمراض المزمنة سببًا في رفع فرص انسداد الأنف.

- التغيرات في الطقس من الحرارة للبرودة.

نصائح للتخفيف من انسداد الأنف أثناء الطقس الحار

- حاول ترطيب جسمك أولاً بأول بشرب المياه.

- ابتعد عن كل ما هو مهيج لحساسية الأنف مثل الأطعمة الحارة والتوابل الكثيرة، والاتربة والغبار وغيرها.

- حاول البعد عن التعرض للشمس المباشرة أثناء الطقس الحار.

- اهتم باستخدام قطرات الأنف التي يصفها لك الطبيب في موعدها.

- عدم الإسراف في استخدام قطرات وبخاخات الأنف خاصة الغنية بالكورتيزون إلا وفقًا لاستشارة المختص.

- الاهتمام بالأدوية المضادة للهيستامين والتي تخفف من حدة الحساسية وفقًا أيضًا لرؤية الطبيب وبجرعات مناسبة.

- المشروبات الدافئة حتى في الطقس الحار تعزز من فتح مجرى الأنف.

- غسيل الأنف بالماء المالح المخصص لغسيل الأنف، اسأل طبيبك عنه.

- الحصول على الراحة والنوم الجيد أحد أهم طرق التخلص من التهابات الجيوب الأنفية والأنف.