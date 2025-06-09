شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عزومات الفتة والرقاق.. إزاى تحمى نفسك من مشاكل الهضم؟ والان مع تفاصيل الخبر

يشتهر عيد الأضحى المبارك بعدد من المأكولات الدسمة، مثل الفتة والرقاق واللحم الضأن والكبدة، وهى أطعمة تحتوى على نسبة كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية.

وقد يشعر البعض، خاصة من غير المعتادين على تناول تلك الماكولات، ببعض الإضطرابات فى الهضم بعد تناولها، لذلك يوجد عدد من المشروبات التى يمكن أن تساعد على تهدئة المعدة وتنظيم عملية الهضم.

مشروبات تساعد على الهضم

ويوجد عدد من المشروبات، وفقا لموقع Everlywell ، و التى يمكن أن تساعد على تجنب الإحساس بالتخمة والثقل بعد تناول الوجبات الثقيلة، من خلال تعزيز امتصاص العناصر الغذائية، وتهدئة الجهاز الهضمي، وتشجيع نمو البكتيريا المعوية المفيدة.

وعلى رأس تلك المشروبات ما يلى:

الماء الفاتر

توصلت دراسة حديثة إلى أن شرب الماء الفاتر، بدلاً من البارد، قد يحسن ميكروبات الأمعاء، حيث أن الماء البارد قد يُسهم في اختلال توازن بكتيريا الجهاز الهضمي، مما قد يسبب أعراضا مثل الإسهال، وانخفاض معدلات النمو، وضعف المناعة.

ووفقا للدراسة فإن شرب الماء الفاتر يمكن أن يخفف من مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الإسهال، ويحسن في الواقع ميكروبات الأمعاء لدى الثدييات، بالإضافة إلى ذلك، فإن شرب الماء لا يُخفف من إنزيمات وعصارات الجهاز الهضمي، بل إنه يساعد على هضم الطعام في المعدة، ويلين البراز في الأمعاء الغليظة، مما يُخفف الإمساك.

الشاي الأسود

قد يعمل الشاي الأسود، وهو الشاى العادى أو الإيرل جراى، على تحسين عسر الهضم والحماية من قرحة المعدة من خلال خصائصه المضادة للأكسدة.

النعناع

يحتوي زيت النعناع على مُركّب "المنثول"، والذي قد يحسن مشاكل الجهاز الهضمي واضطرابات آلام البطن الوظيفية، كما يمكن أن يساعد على استرخاء عضلات الأمعاء والمريء، وتخفيف الانتفاخ والإسهال والإمساك، وأي ألم بطني مُرتبط بمتلازمة القولون العصبي .

الكركم

الكركم هو نوع من التوابل من عائلة الزنجبيل، ويعد مضادا للإلتهابات، مما يعنى أنه قد يخفف أعراض متلازمة القولون العصبي، بما في ذلك آلام البطن والإسهال.

الزنجبيل

يعرف الزنجبيل بتحسينه لحركة المعدة، أي حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي، كما يساعد على تخفيف الألم لدى من يعانون من التهاب الجهاز الهضمي، مثل الالتهاب الذي يصيب المصابين بمتلازمة القولون العصبي، كما يخفف من اضطرابات الجهاز الهضمي، والانتفاخ، وعسر الهضم، والغثيان، والإمساك، والشعور بالامتلاء في بعض الحالات.

الشمر

الشمر من الأعشاب المضادة للالتهابات، ويمكن إضافتها إلى الشاي للوقاية من القرحة، وتحسين حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، كما أنها قد تكون مدرة للبول، مما يساعد على زيادة إنتاج البول.