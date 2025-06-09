شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تجنبك الشعور بالانتفاخ بعد الأكلات الدسمة فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

يشهد عيد الأضحى المبارك، وتحديدا اليوم الأول للعيد، الإقبال على عدد من المأكولات الدسمة، على رأسها الفتة واللحم الضأن والرقاق، وغيرها من المأكولات المرتبطة بالعيد، لكن بسبب دسامة تلك المأكولات، والتي قد تكون غير معتادة بالنسبة للبعض، قد تتسبب في الشعور ببعض الإضطرابات الهضمية، على رأسها الإنتفاخ.

ويتسبب الشعور بالانتفاخ في الضيق والإنزعاج، وغالبا ما يكون مصحوبا بتضخم حجم البطن، رغم ذلك يوجد عدد من النصائح التي تساعد على تجنب حدوث الانتفاخ، خاصة بعد تناول الوجبات الدسمة، وفقا لموقع "Harvard Health publishing".

لماذا يحدث الانتفاخ؟

الانتفاخ هو تراكم الغازات الزائدة في البطن، بشكل يسبب الإنزعاج، وذلك لعدة أسباب، وهى:

ابتلاع كمية كبيرة من الهواء

من الطبيعى ابتلاع بعض الهواءً مع كل طعام أو شراب، ولكن إذا تناولت الطعام أو الشراب بسرعة كبيرة، فقد تبتلع هواءً إضافيًا مع كل بلع.

بعض الأطعمة

الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والفاصوليا مفيدة، لكنها أصعب على الجهاز الهضمي في هضمها، مثلا تحتوي خضراوات مثل الكرنب على كربوهيدرات الرافينوز، ولا يستطيع الجسم هضم هذه المادة إلا بعد وصولها إلى القولون، حيث تُطلق البكتيريا التي تلتهمها الغازات.

عدم تحمل الطعام

يعاني بعض الأشخاص من عدم تحمل اللاكتوز، أي صعوبة في هضم سكر الحليب (اللاكتوز)، نتيجةً لذلك، قد يلاحظون انتفاخًا بعد تناول منتجات الألبان، بينما يعاني آخرون من عدم تحمل الفركتوز، وهو سكر موجود طبيعيًا في الفواكه والعسل، بالإضافة إلى سكر المائدة (السكروز) وشراب الذرة عالي الفركتوز.

تباطؤ الجهاز الهضمي

مع التقدم في السن، يميل الجهاز الهضمي إلى التباطؤ، مما يؤدي إلى تراكم الغازات في الجهاز الهضمي والانتفاخ.

فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة (SIBO).

يعاني بعض الأشخاص من حالة تعرف بفرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة (SIBO)، والتي تتسبب فى اختلال توازن البكتيريا التي تدعم عملية الهضم، مما يؤدي إلى أعراض مثل الانتفاخ والإمساك والإسهال.

متلازمة القولون العصبي (IBS)

الانتفاخ من الأعراض الشائعة لمتلازمة القولون العصبي، وهي حالة تتميز بألم مزمن في البطن وتغير في عادات الأمعاء.

يُصاب معظم الناس بالانتفاخ من حين لآخر. ولكن إذا تكرر ذلك، أو إذا كنت تعاني من أعراض أخرى مثل ألم المعدة، أو فقدان الوزن غير المبرر، أو براز دموي، فيجب عندها استشارة الطبيب

خطوات تساعد على تقليل الانتفاخ

ويمكن لبعض الخطوات المساعدة في تقليل الانتفاخ، مثل:

تجنب المشروبات الغازية.

عدم تناول الطعام بسرعة لتجنب ابتلاع كميات زائدة أو تناول طعامًا أكثر من اللازم.

امضغ طعامك 30 مرة في كل لقمة.

تناول الطعام في منطقة خالية من الشاشات، وهذا يعني عدم استخدام الهاتف الذكي أو الكمبيوتر أو التلفزيون.

ضع طعامك في طبق بدلاً من تناوله مباشرة من وعاء أو طبق التقديم.

تناول الطعام جالسا.

اجعل وجبتك تستغرق 20 دقيقة على الأقل.

الأنشطة البدنية للوقاية من الانتفاخ

ممارسة الرياضة، سواءً كانت المشي أو الجري أو ركوب الدراجات أو السباحة أو حتى ممارسة اليوجا، تساعد في تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي، والتي تشمل الانتفاخ. كما قد تساعد في تخفيف التوتر، الذي يرتبط أيضًا بتفاقم الانتفاخ.

وإذا لم تتمكن من ممارسة الرياضة بانتظام، فحاول على الأقل المشى بعد تناول الطعام لمدة ١٠ إلى ١٥ دقيقة.