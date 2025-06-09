شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتصيف فى العيد؟.. استعد للشمس بدهانات ملطفة تحميك من الالتهابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالإثنين، 09 يونيو 2025 04:00 م
نصائح للعناية بالبشرة على الشاطئ- وفقًا لتقرير نشر في موقع Molech، هناك مجموعة من العناصر الأساسية ونصائح مهمة يجب أن تلتزم بها لقضاء أيام آمنة على الشاطئ، والحفاظ على ترطيب وتغذية جلدك.
- من أفضل تلك الممارسات:
الواقي من الشمس
- لا يمكن تجاهل هذا النوع من الكريمات لأنه يحمي من مستويات الأشعة فوق البنفسجية المرتفعة والمستويات الطويلة والمتوسطة أيضًا.
الترطيب- الترطيب هو المفتاح للوقاية من كل مشاكل الشواطئ وأشعة الشمس المستمرة والموجهة للبشرة.
- الشمس والرمال والبحار تستنزف البشرة ورطوبتها لذلك عليك بتناول على الأقل لترين من الماء.
ارتداء الملابس المناسبة- يفضل ارتداء القبعات والملابس القطنية الناعمة وهناك ملابس صممت بعمل حماية من الشمس.
- يفضل الأقمشة الفاتحة وليست الداكنة لوقاية الجسم من الالتهابات.
العناية بعد التعرض لأشعة الشمس- لابد من العناية الجيدة بعد التعرض لأشعة الشمس وتهدئتها لوقايتها من الحروق والالتهابات.
- يمكن استخدام المرطبات منزوعة الرائحة والمخصصة لترطيب البشرة بعد هذه التهيجات.
تجنب المقشرات القاسية- تجنب المقشرات القاسية التي تزيد تهيج البشرة وجفافها.
- اللوشن أو الجل المرطب الذي يحتوي على مكونات هادئة مثل الصبار أحد أهم المكونات الممتازة لتهدئة الاحتراقات وحروق الشمس.
التعرض للحروق- التعرض للحروق يحتاج لمجموعة من المراهم أو الكريمات الخاصة ووضع كمادات باردة على المنطقة المصابة لتقليل الحرارة والالتهاب.
- يجب استشارة مختص في تلك الحالة.
العناية بالشفاه وفروة الرأس- لابد من استخدام مرطب للشفاه ومرطب لفروة الرأس أو استخدام بخاخ واقي من الشمس بشكل عام لتأثرها بأشعة الشمس أيضًا.
مضادات الأكسدة- يجب الاهتمام بمضادات الأكسدة ودمجها في روتين العناية الخاص بالبشرة اليومي لمنع الشيخوخة وفرط التصبغ.
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