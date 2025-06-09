شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتصيف فى العيد؟.. استعد للشمس بدهانات ملطفة تحميك من الالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

في مواسم توافد العائلات على الشواطئ عليك الاهتمام بالصحة الجلدية في المقام الأول، فالأجواء المشمسة ممتعة ولكنها قد تضر الصحة الجلدية ، إذا لم تتخذ بعض الإجراءات المهمة للحفاظ على سلامتها وترطيبها الجيد.



نصائح للعناية بالبشرة على الشاطئ- وفقًا لتقرير نشر في موقع Molech، هناك مجموعة من العناصر الأساسية ونصائح مهمة يجب أن تلتزم بها لقضاء أيام آمنة على الشاطئ، والحفاظ على ترطيب وتغذية جلدك.

- من أفضل تلك الممارسات:



الواقي من الشمس الواقي من الشمس - لا يمكن تجاهل هذا النوع من الكريمات لأنه يحمي من مستويات الأشعة فوق البنفسجية المرتفعة والمستويات الطويلة والمتوسطة أيضًا.





الترطيب- الترطيب هو المفتاح للوقاية من كل مشاكل الشواطئ وأشعة الشمس المستمرة والموجهة للبشرة.

- الشمس والرمال والبحار تستنزف البشرة ورطوبتها لذلك عليك بتناول على الأقل لترين من الماء.



ارتداء الملابس المناسبة- يفضل ارتداء القبعات والملابس القطنية الناعمة وهناك ملابس صممت بعمل حماية من الشمس.

- يفضل الأقمشة الفاتحة وليست الداكنة لوقاية الجسم من الالتهابات.





العناية بعد التعرض لأشعة الشمس- لابد من العناية الجيدة بعد التعرض لأشعة الشمس وتهدئتها لوقايتها من الحروق والالتهابات.

- يمكن استخدام المرطبات منزوعة الرائحة والمخصصة لترطيب البشرة بعد هذه التهيجات.





تجنب المقشرات القاسية- تجنب المقشرات القاسية التي تزيد تهيج البشرة وجفافها.

- اللوشن أو الجل المرطب الذي يحتوي على مكونات هادئة مثل الصبار أحد أهم المكونات الممتازة لتهدئة الاحتراقات وحروق الشمس.





التعرض للحروق- التعرض للحروق يحتاج لمجموعة من المراهم أو الكريمات الخاصة ووضع كمادات باردة على المنطقة المصابة لتقليل الحرارة والالتهاب.

- يجب استشارة مختص في تلك الحالة.





العناية بالشفاه وفروة الرأس- لابد من استخدام مرطب للشفاه ومرطب لفروة الرأس أو استخدام بخاخ واقي من الشمس بشكل عام لتأثرها بأشعة الشمس أيضًا.





مضادات الأكسدة- يجب الاهتمام بمضادات الأكسدة ودمجها في روتين العناية الخاص بالبشرة اليومي لمنع الشيخوخة وفرط التصبغ.