شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تاكل فى العيد من غير ما تبوظ الريجيم؟.. نصائح هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

عيد الأضحى المبارك مناسبة تجمع العائلات، ومن أبرزها الاحتفال به يمتلئ هذا اليوم بالمأكولات الشهية التي تعكس بهجة المناسبة، ويغريك بتناولها، ولكن ماذا لو استطعت الاستمتاع بالاحتفال دون المساس بصحتك؟ سواء كنت تسعى للحفاظ على لياقتك البدنية أو ترغب فقط في اتباع نظام غذائي صحي.

وفقا لموقع " healthyowlwellness" نتعرف على طرق صحية للاستماع بتناول اللحوم في عيد الأضحى دون المساس بالدايت .

إعطاء الأولوية للبروتين الخالي من الدهون

عندما تفكر في عيد الأضحى، من الطبيعي أن يرتبط اسمه باللحوم ومع ذلك، ليس بالضرورة أن تكون جميع خيارات اللحوم دسمة، فبدلًا من تناول اللحوم الدسمة، اختر خيارات بروتينية أقل دهونًا مثل: اللحوم الحمراء بدون دهون، اللحم المشوى، الدجاج منزوع الجلد، أو الديك الرومي، أو السمك المشوي، توفر هذه اللحوم مصدرًا غنيًا بالبروتين دون السعرات الحرارية والدهون غير الضرورية، صدور الدجاج المشوية أو الأسماك مثل السلمون لا تتميز بمذاقها اللذيذ فحسب، بل تساعد أيضًا على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يمنع الإفراط في تناول الطعام.

لمن يبحث عن خيارات نباتية، تُعدّ البروتينات النباتية، مثل الحمص والعدس والتوفو و(جبن قريش) والكينوا، خيارات مثالية لوجبة العيد، حيق تُوفّر هذه الخيارات الشعور بالشبع، لكنها أخف على المعدة، بالإضافة إلى ذلك، يُنصح باستبدال الصلصات الغنية بصلصات الزبادي، التي تُضفي نكهة كريمية دون إضافة دهون زائدة.

املئ طبقك بالألياف

اختيار وجبة متوازنة لا تقتصر على البروتين فحسب، فإضافة أطعمة غنية بالألياف، مثل الخضراوات الورقية والحبوب الكاملة والبقوليات، لن يُحسّن الهضم فحسب، بل سيساعدك أيضًا على التحكم في كميات الطعام، تُضفي السلطات التي تحتوي على مكونات مثل الكينوا والسبانخ أو الخضراوات المشوية لونًا وقوامًا مميزًا على طبقك، فالألياف الموجودة في هذه الأطعمة تُعزز الشعور بالشبع، ما يعني أنك ستشعر بالشبع دون الإفراط في تناول أطباق دسمة.

الزبادى

الزبادي من الأطباق المفضلة في العيد، فهو ليس فقط طبقًا رائعًا منخفض السعرات الحرارية وغنيًا بالبروتين، مما يُسهّل عملية الهضم، بل هو أيضًا مصدر جيد للبروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة لصحة الأمعاء خلال العيد، يمكنك تناوله سادة، أو كطبق جانبي منعش، جرب السلطة المصنوعة من الزبادي أو الخيار.

التحكم في الكميات

من السهل الإفراط في تناول الطعام عندما تكون محاطًا بأطباق شهية، لكن التحكم في الكميات أساسي للحفاظ على نظام غذائي متوازن، حاول ملء نصف طبقك بالخضراوات والحبوب الكاملة، مع تخصيص النصف المتبقي للبروتين الخالي من الدهون وحصص أصغر من الأطباق التقليدية، اختيار أطباق أصغر حجمًا قد يخدع عقلك ويشعرك بالشبع مع كمية أقل من الطعام، مما يساعدك على الالتزام بأهدافك الغذائية مع الاستمتاع بجميع أطعمتك المفضلة.

إذا كنت تخطط لتناول الحلويات بكثرة، فحافظ على توازنها بتناول كميات أصغر، تُعدّ سلطات الفواكه أو الحلويات المصنوعة من الزبادي بديلاً صحياً للحلويات الدسمة والمليئة بالسكر.

الترطيب وشرب الماء

خلال وجبات الأعياد، لا تنسَ أهمية شرب كميات كافية من الماء، يساعد الماء على التحكم بالجوع ويدعم الهضم، خاصةً عند تناول وجبات غنية بالبروتين، ابدأ يومك بكوب كبير من الماء واستمر في شربه طوال فترة الأعياد، يمكنك أيضًا إضافة نكهة الليمون أو النعناع أو الخيار إلى الماء لمزيد من الانتعاش.

تجنب الأطعمة المصنعة

مع أن تناول الوجبات الخفيفة المصنعة أو الجاهزة خلال فترة الأعياد قد يكون مغريًا، إلا أن هذه الأطعمة قد تكون غنية بالدهون غير الصحية والصوديوم والمواد الحافظة، التزم بالمكونات الطازجة والوجبات المنزلية، مما يمنحك تحكمًا أفضل في مكونات طعامك، بالابتعاد عن الأطعمة المصنعة، لن تتجنب السعرات الحرارية غير الضرورية فحسب، بل ستشعر أيضًا بمزيد من النشاط طوال فترة الاحتفال.

طرق الطبخ الصحية

عزز فكرة اختيار طرق طهي صحية، مثل الشواء، والخبز، والطهي على البخار، والقلي الهوائي بدلاً من القلي العميق، هذه التقنيات تساعدك على الحفاظ على نكهات اللحوم مع تقليل الدهون الزائدة.