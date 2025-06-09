شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدعو مواطنيها للتبرع بالدم بسبب نقص الإمدادات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) إنها لا تزال تواجه نقصًا حادًا في الدم، حيث دعت 200 ألف متبرع جديد إلى التقدم والتبرع بالدم مع نفاد الإمدادات، بحسب ما نشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".

ودفع القلق بشأن مخزونات الدم هيئة الخدمات الصحية إلى إصدار "إنذار باللون الأصفر" العام الماضي، مما يعني أن الإمدادات كانت منخفضة بما يكفي للتأثير على علاج المرضى.

وظلت الإمدادات منخفضة منذ ذلك الحين، حيث حذر المسؤولون من وجود حاجة "ماسة" لمزيد من المتبرعين من فصيلة الدم O-، والتي يمكن إعطاؤها لغالبية المرضى.

وأعلنت هيئة خدمات الدم وزراعة الأعضاء (NHSBT)، وهي الهيئة المشرفة على نظام التبرع بالدم في إنجلترا، أن عدد المتبرعين المنتظمين بحاجة إلى الارتفاع من حوالي 800 ألف إلى أكثر من مليون للحفاظ على إمدادات آمنة وموثوقة.

قالت الدكتورة جو فارار، الرئيسة التنفيذية لهيئة NHSBT: "واجهت مخزوناتنا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية تحديات، لو كان لدينا مليون متبرع منتظم، لكان ذلك سيساهم في الحفاظ على مخزوننا سليمًا - ستكون نسبة المتبرعين واحدًا من كل مليون".

وأضافت الهيئة أن هناك حاجة ملحة لتجنب "الإنذار الأحمر"، الذي يعني أن الطلب يتجاوز الطاقة الاستيعابية بكثير، مما يهدد السلامة العامة.

وأوضحت كبير المسؤولين الطبيين في الهيئة إن مثل هذا الإنذار قد يؤدي إلى انتظار المرضى لوقت أطول لتلقي العلاج.

قالت الدكتورة جايل ميفلين لبرنامج "توداي" على راديو بي بي سي 4: "قد يعني ذلك، إن لم تكن بحاجة ماسة للدم، أن عملية جراحية قد تتأخر ولكن إن كنتَ بحاجة ماسة للدم، فستحصل عليه."

وقالت وزيرة الصحة، البارونة ميرون، بأن هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) في "حاجة ماسة" لمزيد من المتبرعين بالدم.

وأضافت: "نعمل جنبًا إلى جنب مع قسم الدم وزراعة الأعضاء في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) لتسهيل التبرع بالدم أكثر من أي وقت مضى، من خلال فتح مراكز جديدة للتبرع وتوفير المواعيد بالقرب من المنزل".

شددت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHSBT) على الحاجة إلى المزيد من المتبرعين من ذوى البشرة السمراء تحديدًا، لأنهم أكثر عرضة لامتلاك فصائل دم محددة يمكن أن تساعد في علاج المصابين بمرض فقر الدم المنجلي.

وأشارت الهيئة إلى أن 2% فقط من السكان يحافظون على مخزون الدم في البلاد من خلال التبرع بالدم بانتظام. ويُعرّف المتبرعون بأنهم منتظمون إذا تبرعوا خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

ارتفع عدد الأشخاص المسجلين كمتبرعين في عام 2024، لكن 24% منهم فقط تبرعوا.

يأتي هذا النداء بعد عام تقريبًا من إصدار هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) تنبيهًا باللون الأصفر (أصفر) للمرة الثانية فقط.

في يوليو الماضي، سجّلت الهيئة الوطنية للخدمات الصحية (NHS) انخفاضًا حادًا في عدد المواعيد الشاغرة في مراكز التبرع، بالإضافة إلى زيادة الطلب عقب هجوم إلكتروني أثر على الخدمات في لندن.

في ذلك الوقت، كانت مخزونات فصيلة الدم O-سلبية تكفي 1.6 يوم فقط، و4.3 أيام لجميع فصائل الدم.

يُستخدم ثلثا الدم الذي تجمعه الهيئة الوطنية للخدمات الصحية (NHSBT) لعلاج الأشخاص الذين يعتمدون على عمليات نقل الدم المنتظمة، بمن فيهم مرضى السرطان وأمراض الدم.