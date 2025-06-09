تعرف على أعراض المتحور الجديد لكورونا NB.1.8.1

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عاد فيروس كورونا ليتصدر عناوين الأخبار بعد أكثر من 5 سنوات من تفشيه الأولي، مع تأكيد وجود متحور جديد في المملكة المتحدة وفي العديد من دول العالم، وتُمثل السلالة الجديدة لكورونا، المسماة NB.1.8.1، الآن ما يزيد قليلاً عن 10% من الإصابات العالمية، بحسب ما ذكرت جريدة "الأندبندنت" البريطانية.

وفي حين لا يوجد دليل على أن السلالة الجديدة تُسبب أعراضًا أكثر حدة، يعتقد الخبراء أنها قادرة على إصابة الخلايا بكفاءة أكبر، ويمكن أن تُسبب أعراضًا معوية مثل الإسهال والإمساك والغثيان.

منذ اكتشافها لأول مرة في يناير 2025، انتشر متحور أوميكرون إلى عدة ولايات في الولايات المتحدة وأستراليا وتايلاند، وهو المتحور الأكثر انتشارًا في الصين وهونج كونج.

بسبب انخفاض عدد الأشخاص الذين يخضعون لاختبارات كورونا، يزداد صعوبة تتبع الخبراء للإصابات.

ما هو المتحور الجديد لكورونا NB.1.8.1؟

صنفت منظمة الصحة العالمية متحور NB.1.8.1 على أنه "متحور قيد المراقبة"، ويشكل حوالي 10.7% من جميع التسلسلات المُقدمة.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية: "يستمر تطور فيروس كورونا، وبين يناير ومايو هذا العام، حدثت تحولات في ديناميكيات متحور كورونا العالمي.في بداية العام، كان المتحور الأكثر انتشارًا الذي تتبعته منظمة الصحة العالمية على المستوى العالمي هو XEC، يليه KP.3.1.1.

في فبراير، بدأ انتشار XEC في الانخفاض، بينما زاد انتشار LP.8.1، ليصبح الأخير المتحور الأكثر اكتشافًا في منتصف مارس منذ منتصف أبريل، انخفض انتشار LP.8.1 بشكل طفيف مع تزايد اكتشاف NB.1.8.1.

على الرغم من ظهوره لأول مرة في العينات في بداية هذا العام، تُظهر بيانات GISAID، وهي بيانات عالمية للتسلسلات الجينية للفيروسات المسببة للأمراض الرئيسية، أن أولى الحالات المعروفة سُجلت في نهاية أبريل.

أعراض المتحور الجديد لكورونا NB.1.8.1

في حين أشارت الأدلة إلى أن المتحور الجديد لكورونا NB.1.8.1 قد ينتشر بسهولة أكبر من المتحورات الأخرى، لم تلاحظ منظمة الصحة العالمية أي علامات على زيادة شدته.

صرح سوبهاش فيرما، أستاذ علم الأحياء الدقيقة والمناعة في كلية الطب بجامعة نيفادا، لشبكة سي بي إس نيوز: "تشير البيانات إلى أن NB.1.8.1 لا يؤدي إلى مرض أكثر شدة مقارنةً بالمتحورات السابقة، على الرغم من أنه يبدو أنه يتمتع بميزة نمو، مما يشير إلى أنه قد ينتشر بسهولة أكبر بعبارة أخرى، هو أكثر قابلية للانتقال".

تتوافق الأعراض الشائعة مع متحورات أوميكرون الفرعية النموذجية و تشمل الأعراض التعب والحمى وآلام العضلات والتهاب الحلق.

هل لقاحات كورونا فعالة ضد السلالة NB.1.8.1؟

من المتوقع أن تظل لقاحات كورونا الحالية فعالة ضد هذا المتحور، وأن تحمي أي شخص مصاب من أعراض شديدة.