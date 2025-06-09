شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من العسل.. به بكتيريا آكلة للدماغ تهدد حياة الأطفال الرضع والان مع تفاصيل الخبر

حذر طبيب أعصاب أمريكى من مخاطر العسل غير المعروفة، وقال الدكتور بايبينج تشين، إن العسل يمكن أن يكون خطيرًا للغاية على الأطفال الصغار، بسبب بكتيريا مُهددة للحياة يُمكن أن تتسرب إلى العسل، حسب ما نشر موقع جريدة "دايلي ميل" البريطانية.

وفي مقطع فيديو قال طبيب الأعصاب، "لا تُعطِ العسل أبدًا للأطفال الرضع دون سن عام واحد."

وأوضح أن "العسل يُمكن أن يحمل جراثيم كلوستريديوم البوتولينوم، في البالغين والأطفال الأكبر سنًا، عادةً ما تستطيع أمعاؤنا التعامل معها، ولكن عند الأطفال الرضع يُمكن أن تنبت هذه الجراثيم وتُنتج سمومًا وتُؤدي إلى التسمم الوشيقي عند الرضع، وهي حالة نادرة ولكنها مُهددة للحياة".

ويحدث التسمم الوشيقي عندما تهاجم هذه السموم الجهاز العصبي (الأعصاب والدماغ والحبل الشوكي) مسببةً الشلل، ما قد يؤثر على العضلات التي تتحكم في التنفس، ويؤدي إلى نقص مميت فى الأكسجين بالجسم".

قال الدكتور تشين، "للأسف، رأيتُ حالاتٍ من هذا القبيل، وهو أمرٌ لا يدركه الكثير من الآباء، لكن ملعقةً واحدةً قد تكون كافيةً لإحداث ضررٍ جسيم".



وحذّر الدكتور تشين من أخطاءٍ شائعةٍ أخرى يرتكبها الناس، والتي تُعرّض صحتهم للخطر؛ أحدها مشاركة المشروبات مع الآخرين فى المهرجانات والحفلات، موضحا أن تناول رشفةٍ من مشروب شخصٍ آخر يُعرّضك لمخاطر التلامس مع مُسببات الأمراض الخطيرة، بما في ذلك تلك التي تُسبب التهاب الدماغ المميت، التهاب السحايا.

وأضاف، "بالنسبة لبعض الناس، هذا واضح، لكن بالنسبة للآخرين يبدو غير ضار، مثل تمرير كوبٍ في حفلةٍ أو تناول رشفةٍ من مشروب شخصٍ آخر.



يُمكن التقاط جميع أنواع مُسببات الأمراض، وليس فقط الهربس، بل أيضًا أشياء مثل فيروسات المونو والفيروسات المعوية، وجميعها يُمكن أن تُؤثر على الدماغ.

التهاب السحايا هو عدوى تُصيب الأغشية الواقية التي تُحيط بالدماغ والحبل الشوكي. يُمكن أن ينتشر عن طريق الفيروس، وهو الأكثر شيوعًا وأسهل علاجًا، أو عن طريق البكتيريا.

يُشير بحث أجرته مؤسسة أبحاث التهاب السحايا إلى أن واحدًا من كل 10 أشخاص يُصابون بهذه الحالة سيموت.

التهاب السحايا البكتيري، الذي يتطلب علاجًا عاجلاً في المستشفى، يؤثر على أغشية النخاع الشوكي والدماغ.