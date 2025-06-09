شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان القولون.. تعرف على أعراضه المبكرة وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

سرطان القولون يبدأ عادةً على شكل سلائل صغيرة (نمو زائد للأنسجة) في القولون أو المستقيم، وفى هذا التقرير نتعرف على سرطان القولون، أعراضه وطرق الوقاية والعلاج وعوامل الخطر.

اعراض سرطان القولون

أعراض سرطان القولون، وفقاً لموقع جامعة تكساس الأمريكية، قد تشمل ما يلي:

-إسهال أو إمساك مستمر.

-تغير في عادات الأمعاء الطبيعية، مثل الحجم والشكل وتكرار التبرز.

-انزعاج أو رغبة ملحة فى التبرز دون الحاجة.

-انزعاج أو ألم أثناء التبرز.

-ألم في البطن أو تقلصات في أسفل البطن.

-انتفاخ أو شعور بالامتلاء.

-تغير في الشهية.

-نزيف شرجي.

-دم في البراز أو المرحاض بعد التبرز.

-إرهاق شديد.

-فقدان الوزن دون اتباع حمية غذائية.

اعراض سرطان القولون في المراحل المتأخرة

في المراحل المتأخرة من سرطان القولون والمستقيم قد ينتشر السليلة إلى أجزاء أخرى من الجسم وقد يُسبب هذا أعراضًا أخرى، حسب مكان انتشار السرطان.

حالات أخرى ذات أعراض مشابهة لسرطان القولون

لا تعني هذه الأعراض عادةً الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. تشمل الحالات الأخرى التي تشترك في بعض هذه الأعراض البواسير، والشقوق الشرجية (تمزقات صغيرة في بطانة الشرج)، ومتلازمة القولون العصبي، وداء الأمعاء الالتهابي.

قد تكون هذه الحالات خطيرة. يجب على المرضى الذين يعانون من أعراض مراجعة الطبيب.

عوامل خطر الإصابة بسرطان القولون وطرق الوقاية

هناك عدة عوامل يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان القولون. يمكن للناس تقليل خطر الإصابة به من خلال:

-اتباع نظام غذائي صحي

-التقليل من تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة

-الحفاظ على وزن صحي

-الامتناع عن تعاطي التبغ تمامًا

هناك عوامل خطر أخرى لا يمكن السيطرة عليها، وتشمل:

-العمر: يتم تشخيص أكثر من 75% من حالات سرطان القولون والمستقيم لدى المرضى الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا فأكثر. يبلغ متوسط العمر عند التشخيص 66 عامًا. ومع ذلك، فقد ارتفع معدل تشخيص سرطان القولون والمستقيم لدى البالغين الذين تقل أعمارهم عن 55 عامًا في السنوات الأخيرة.

-العرق: يُسجل الأمريكيون من أصل أفريقي أعلى معدل إصابة بسرطان القولون والمستقيم بين جميع المجموعات العرقية في الولايات المتحدة.

-التاريخ العائلي: يزداد خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى الأشخاص الذين أصيب أقاربهم بسرطان القولون والمستقيم أو سلائل القولون والمستقيم.