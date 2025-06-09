8 طرق ذكية للتعبير عن حبك وتقديرك لطفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 يونيو 2025 11:57 صباحاً - تُعد أبسط هدية يمكن أن يقدمها الآباء لأبنائهم هي منحهم الشعور بالحب والتقدير، فإن إظهار الحب للأطفال بشكل مستمر يعد مهماً لرفاهيتهم، حيث تشير الأبحاث إلى أن الشعور بالحب والمودة الأبوية له تأثير إيجابي على نمو الأطفال وتطورهم وصحتهم العقلية.

إليكِ وفقاً لموقع raisingchildren "عدة طرق يمكن للوالدين من خلالها التعبير عن حبهم لأطفالهم. وهذا مهم لأن مشاعر الحب الأبوي يمكن أن تعمل على تحسين كل جانب من جوانب حياة الطفل.

فالحب والأمان يُطمئنان الأطفال بأنه لا داعي للقلق بشأن المشكلات التي يواجهونها كما يُتيح لهم ذلك التركيز على أمور أخرى، كالتعلم والإبداع.

استمعي إلى الطفل بعناية

تجنبي استخدام الأجهزة الإلكترونية عندما تكونين بصحبة طفلك - الصورة من موقع AdobeStock

ربما بالنسبة لبعض الآباء، فإن الاستماع إلى قصص أطفالهم أو دردشتهم طوال اليوم قد يكون مزعجاً لبعض الآباء، إلا أنه في المقابل الاستماع إلى طفلك قد يُشعره بالتقدير والحب الحقيقي، لذا تجنبي استخدام الأجهزة الإلكترونية عندما تكونين مع طفلك الصغير، حيث تُشير الأبحاث إلى أن الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة من قِبل الآباء يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الأطفال، لذا يجب وضع الأجهزة الإلكترونية جانباً، وأظهار الاهتمام الحقيقي بما يقوله طفلك والتحدث إليه، وسؤاله عن رأيه في العديد من الأمور، وإظهار له أن أفكاره وآراءه تهمك.

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الاستمتاع بالوقت معاً

ليس هناك حاجة لجعل كل شيء نشاطاً تعليمياً أو تحدياً، يمكن للأمهات القيام بأشياء أخرى مختلفة بصحبة أطفالهم كالعب سوياً، أو قراءة الكتب المصورة معاً، ويُعد ذلك من أفضل الطرق للتواصل مع أطفالك وإظهار الحب لهم وأنكِ سعيدة بالتواجد معهم.

احتضني طفلك قدر الإمكان

غالباً ما يوفر التلامس الجسدي شعوراً بالراحة والأمان للأطفال. يمكن للأمهات القيام ببعض أنواع الاتصال الجسدي لطفلها كالعناق والمداعبة والتقبيل لتوفير الشعور بالراحة والأمان للطفل والتقليل من شعور الطفل بالقلق، لذا حاولي أن تعانقيهم يومياً قدر الإمكان.

الابتسامات والمجاملات

سيكون الأطفال هادئين وسعداء إذا كانت الأم تبتسم دائماً -الصورة من موقع AdobeStock

الابتسامة الموجهة للطفل تمنحه شعوراً بالراحة فسيكون الأطفال هادئين وسعداء إذا كانت الأم تبتسم دائماً بالإضافة إلى ذلك، فإن الثناء على ما يفعله الطفل يمكن أن يجعله يشعر بالحب.

على الجانب الآخر فإن الثناء الذي تقدمه الأمهات عندما ينجح أطفالهن في أمر ما هو شكل من أشكال التقدير الذي يجعلهم فخورين. ويمكن أن يؤدي الثناء أيضاً إلى زيادة ثقة الطفل بنفسه.

مواجهة المشاكل

يحتاج الأطفال إلى معرفة أنهم محبوبون حتى عندما يرتكبون الأخطاء ويجب انتهاز الفرصة أيضاً لمساعدة طفلك على عدم تكرار أخطائه في المستقبل وتخصيص وقت للدردشة بصحبة طفلك، ومحاولة مساعدته في التغلب على المشاكل التي تواجهه وذلك لتعزيز قدرتهم على التفكير النقدي، والتنظيم، وتقديم حلول إبداعية.

يمكن تحقيق ذلك من خلال توجيه الأطفال لطرح الأسئلة، وجمع المعلومات، وتقييم الحلول، وتنفيذها. كما يمكن تقديم الدعم النفسي لطفلك لتعزيز الثقة بالنفس وتقليل القلق الذي قد يرافقه حل المشكلات.

الاتصال بالعين

أعطي طفلك انتباهك الكامل عندما يتحدث ليس فقط عن طريق الاستماع، ولكن أيضاً عن طريق التواصل البصري، وذلك حتى لا يروا أنك تضعيهم في المرتبة الثانية، لذلك في المرة القادمة عندما يريدون التحدث إليكِ، توقفي عما تفعلينه وامنحى طفلك الاهتمام الكامل.

فإذا لم تتمكني حقاً من ترك ما تفعلينه في تلك اللحظة، فقط اطلبي من طفلك الانتظار لمدة دقيقة لإكمال المهمة، ثم تأكدي من الوفاء بوعدك بالاستماع إليه.

قضاء الوقت مع طفلك يومياً

حتى لو كان جدولك مزدحماً سواء في العمل أو في العناية بالمنزل، خصصي على الأقل وقتاً خاصاً لقضاء الوقت مع طفلك.

يمكن للأمهات قضاء بعض الوقت باللعب، أو الغناء معاً، أو مجرد مشاهدة التلفاز أثناء النهار فإن قضاء وقت خاص مع طفلك يجعله يشعر بأنه مميز.

فلا يحتاج الأمر إلى الكثير من الوقت، تعد 10 دقائق يومياً كافية لقضاء الوقت بصحبة طفلك، فيمكنك سرد القصص أو ممارسة لعبة مفضلة.

بصحبة طفلك وعلى المدى الطويل.

تناوُل الطعام مع الأطفال

تناول الطعام بصحبة طفلك يجعله يشعر بالحب يمكن أثناء تناول الطعام أن تقول الأم بعض الكلمات التشجيعية مثل "هيا، أضف المزيد من الطعام غداً، سأعد لك وجبة الإفطار المفضلة مما يجعل الأطفال يشعرون بمزيد من الحب.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.