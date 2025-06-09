ما مراحل الولادة المختلفة.. وكيف تمر على الحامل؟

المرحلة الكامنة (الخاملة)

المرحلة الكامنة تبدأ بظهور الانقباضات

خطوات للاستعداد للولادة والفرحة بقدوم المولود

أمّ فرِحة لقدوم مولودها

حامل تجهز حقيبة المولود

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 يونيو 2025 11:57 صباحاً - ما إن تقترب الحامل من موعد ولادتها إلا وترغب في معرفة الكثير عن: كم الآلام التي ستعانيها؟ كم يستمر وقت الولادة ومتى تنتهي؟ ما مراحل الولادة المختلفة؟ وكيف تمر الحامل بها؟ بينما الحقيقة أنه لا توجد طريقة ثابتة للحامل، فكل حامل تختلف عن الأخرى؛ ولذا لا يمكن تلقي إجابة دقيقة، وما عليكِ الخليج 365 الحامل سوى التعرف إلى ما هو مطلوب منك من إعدادات وفحوصات قبل التوجه إلى المستشفى للولادة، كما تؤكد الدكتورة ولاء السيد المرسي أستاذة النساء والولادة، بجانب التعرف إلى، وما سيحدث في كل مرحلة، إضافة إلى معرفة بعض التفاصيل عما يسمى بالمرحلة الكامنة- الخاملة-، مع شرح لخطوات الاستعداد قبل الذهاب للمستشفى.هذه مرحلة ما قبل الولادة؛ حيث يقوم الجسم بتحضير نفسه للولادة، وتبدأ بظهور الانقباضات، وتستمر حتى ينفتح عنق الرحم لحوالي 3-6 سم ودون فتح كبير لعنق الرحم.تكون الانقباضات في هذه المرحلة متفاوتة: قد تظهر بشكل منتظم أو غير منتظم، وتصل لمسافات أطول أو أقصر، وبالتوازي معهم، يلين عنق الرحم وقد تنزل السدادة المخاطية أيضاً.تستمر المرحلة الكامنة حتى حالة فتح بمقدار 2-3 سم، وبمجرد أن تصبح الفتحة أوسع تبدأ الولادة النشطة، وقد تستمر هذه المرحلة من عدة ساعات إلى عدة أيام؛ وحتى أسابيع قبل بدء الولادة النشطة.لا جدال في أن الخوف من الولادة غالباً ما ينبع من الجهل بتفاصيلها، لهذا كلما فهمتِ ما ينتظرك، أصبح التعامل معه أسهل وأقل خوفاً، وزادت فرحتك بقدوم المولود.لمزيد من المعرفة والتفاصيل، اقرئي، وشاهدي فيديوهات طبية موثقة، احضري دورات تحضيرية أون لاين، تحدثي مع طبيبتك، ما يجعلك في "وضع استعداد نفسي" بدلاً من المفاجأة والقلق.الولادة تجربة نفسية حساسة للغاية، ولا ترتبط بالألم الجسدي فقط، لهذا احرصي على أن تكون الطبيبة التي ستتابع ولادتك شخصية مريحة ومتفاهمة، تستمع لكِ وتقوم بطمأنتك، وتشرح لك الأمور بوضوح.قبل الموعد بوقت كافٍ، وبداية الشهر التاسع هو الوقت المثالي لتجهيز حقيبة الولادة، لتجنّب اللحظات المربكة.

ما هي أسباب نعاس الحامل في الشهر التاسع، وتأثيرها على الولادة والجنينالخطوة الرابعة: درّبي نفسك على تقنيات التنفس والهدوء

تقنيات التنفس واحدة من أهم المهارات التي تساعدك خلال الولادة، خذي وقتاً يومياً قبل النوم للتدرّب عليها، التنفس العميق ويشمل: شهيق من الأنف لـ4 ثوانٍ، وزفير ببطء من الفم لـ6 ثوانٍ.

الخطوة الخامسة: احرصي على الحركة والتغذية المتوازنة

أكثري من الحديد، بتناول السبانخ والعدس، لتجنّب الأنيميا، واشربي الماء بكميات كافية في الشهر الأخير، وتناولي التمر باعتدال، فهو يساعد في تحفيز الطلق.

امشي يومياً نصف ساعة لتحفيز الجنين على النزول إلى الحوض، كما أن الحركة الخفيفة والجلوس بشكل صحي على الكرة المطاطية يسهل الولادة.

تابع: خطوات الاستعداد للولادة

زوج يدعم زوجته خلال فترة الاستعداد للولادة

مراحل الولادة:

الجنين يستعد للنزول

المرحلة الأولى: انقباضات متزايدة

اختاري منْ سيرافقك يوم الولادة: وتحدثي معه/معها عن دورهم، طمئني نفسك أن هناك منْ سيكون بجوارك، ولا تترددي في استشارة الطبيب.تعلمي كيف تفرّقين بين الطلق الكاذب والطلق الحقيقي، الطلق الحقيقي يزداد قوة وانتظاماً مع الوقت، ولا يهدأ عند الراحة، عكس الطلق الكاذب، فهو غير منتظم.ركن صغير للنوم، سرير جانبي أو مهد، منضدة لتغيير الحفاض ووضع مستلزمات الرضاعة، بجانب تحضير وجبات مسبقة لأهل البيت، يمكن تخزينها.لا تقنعي نفسك بأن عملية الولادة سهلة، وفكّري في جميع الاحتمالات الواردة؛ حتى تدخلي الولادة وأنت أقوى نفسياً.تابعي النت وشاهدي الصور، التي تشرح مراحل الحمل شهراً بشهر؛ لكي تتهيئي نفسياً للوصول لمرحلة الولادة.ابتعدي عن سماع تجارب النساء في الولادة؛ حتى لا تُصابي بالتوتر والقلق المستمرين؛ مّا يؤدي إلى صعوبة في الولادة،اهتمي بتناول الأغذية المفيدة لك ولجنينك، وممارسة التمارين الرياضية الخاصة بالحمل، ومراجعة طبيبك باستمرار.

بداية الولادة؛ حيث تشعر الحامل بانقباضات متزايدة في الرحم خلال المرحلة الأولى من الولادة، وقد تستخدم طرقاً لتخفيف الألم مثل: المشي، الاسترخاء، أو شرب كوب من العصير الطبيعي المنعش أو من اللبن الدافئ، تناول مسكنات الألم المتاحة.

مرحلة الطلق ويبدأ الدفع وتستعد الحامل لخروج الجنين، وبعد ولادة الجنين، تتجه الحامل إلى المرحلة التالبة حيث تتم إزالة المشيمة.

والتي تختلف من امرأة لأخرى، كما أنها تكون طويلة بالنسبة للمرأة البكر التي تحمل لأول مرة في حياتها، وقد تستمر فترة الطلق لمدة 48 ساعة، ويطلق عليها مرحلة الطلق البارد.

وتحدث مرحلة الطلق المبكر قبل أن يتمدد عنق الرحم ويفتح، وهو عبارة عن تقلصات خفيفة وغير منتظمة، بعدها يفتح عنق الرحم وتبدأ الإفرازات بالنزول، وتعني تمزق السدادة المخاطية التي تغلق الرحم، وكانت تمنع نزول الجنين.

الطلق النشط؛ حيث يبدأ عنق الرحم بالتمدد الفعلي حتى يتوسع لمقدار 10 سنتيمترات، وتكون التقلصات أسرع وأقوى، وتشعر الحامل برغبة في القيء، وتقلص في الساق، ويزداد الألم في الظهر.

المرحلة الثانية: مرحلة نزول الجنين

المرحلة الثالثة: مرحلة نزول المشيمة

وتعد المرحلة الثانية من الولادة؛ حيث يبدأ رأس الجنين بالبروز بعد مروره بقناة الولادة، ثم يخرج باقي جسمه بسرعة بسبب الجاذبية وقوة الدفع.من الممكن أن يؤدي خروج الجنين بسرعة أو بسبب قوة الدفع التي لا تتزامن مع وجود انقباضات رحمية إلى تمزق في منطقة العجان، ويؤدي ذلك لخياطة المكان بواسطة الطبيب لعدة غرز تزول تلقائياً بعد الولادة.ويجب العناية بالجرح جيداً من حيث النظافة والتعقيم والتطهير، وبالنسبة للمولود يجب أن يخضع للفحوصات والتأكد من أنه يتنفس ولم يبتلع من ماء البطن- السائل الأمينوسي-.تنزل المشيمة بعد نزول الجنين بربع ساعة، وهي خطوة لا تقل أهمية عن نزول الجنين؛ لأنها قد تشكل خطراً على حياة الأم لو تأخر نزولها، وتعرف عند العامة بالخلاص.يستغرق نزول المشيمة حوالي نصف ساعة على الأكثر من الولادة، ويقوم الطبيب بالضغط على البطن لكي تنزل.وقد يضطر الطبيب لإعطاء الأم أدوية لتسريع نزول المشيمة، ومنع نزف ما بعد الولادة.ويجب أن يتأكد الطبيب أنها قد نزلت كاملة، وبعد ذلك تزال أي بقايا للحمل من الرحم، وتتم بيد الطبيب، ثم يتم تجفيف وتعقيم المكان لمنع التلوث، ويوصف للأم مضاد حيوي مناسب.* ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.