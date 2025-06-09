شكرا لقرائتكم خبر عن آخر أيام العيد.. كفاية لخبطة وتناول مشروبات ديتوكس طبيعى لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

هل انتهيت من تناول كل أنواع الأكلات اللذيذة أثناء عيد الأضحى المبارك؟ فالموائد العامرة بأنواع اللحوم المختلفة والرقاق والممبار والكوارع والشوربات المختلفة، كل تلك الأطعمة الدسمة واللذيذة في الوقت ذاته، يجب عليك التوقف عن تناولها الآن، والبدء من جديد في نظام ديتوكس لتنقية جسمك وتنظيفه من السموم وتعزيز صحة أمعائك لمعاودة اتباع أنظمة غذائية صحية تحافظ على صحتك.

مشروبات صحية بعد عيد الأضحى

وفقًا لتقرير نشر في موقع General Practice، فهناك مجموعة من المشروبات الصحية التي يجب أن تحرص على تناولها بعد انتهاء أيام عيد الأضحى المبارك، تلك المشروبات فعالة ومنعشة لإزالة السموم من جسمك، كما أنها بسيطة وطبيعية تعمل على تعزيز طاقتك وقوتك وتحسين صحة أمعائك وهضمك مرة أخرى.

مشروبات الديتوكس

عصير الديتوكس الأخضر الصحي المكون من الخضراوات الورقية، فيمكنك مزج نوعين من الخضراوات أو أكثر مثل السبانخ أو الكرفس أو الخيار أو الكرنب أو ماء جوز الهند وغيرها من الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، تلك التي تكتسح السموم اكتساحًا وتزيلها من الجسم.

ماء التوت الصحي، أحد أهم المشروبات الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة، ويمكن إضافة عصير الليمون إليه لتحييد الجذور الحرة وتعزيز صحة الجسم وتقليل الالتهابات، القليل من الفراولة، هذا العصير الخارق يمكن إضافة التوت الأحمر إليه الغني بمضادات الأكسدة والفيتامينات الكثيرة.

مشروبات أخرى

مغلي الكركم الدافئ، هذا الكركم المطحون الذي يمكن إضافته إلى بعض الماء الدافئ ورشة من الفلفل الأسود وقليل من العسل، يساعد على حماية الجسم من الالتهابات وتعزيز صحة الكبد وإزالة سموم الجسم.

مشروب الأناناس وماء جوز الهند، هذا المشروب الاستوائي يرطب الجسم ترطيبًا جيدًا ويساعد على الهضم، ويحتوي الأناناس على البروميلين الذي يساعد على الهضم وتقليل الانتفاخ.

مشروبات الأعشاب

مشروبات الأعشاب التي تلقي جسمًا من السموم مثل البابونج والهندباء، والتي تعتبر منظفة ومعززة لوظائف الكبد أيضًا، كما أنها تعمل على تحسين طاقة الجسم خاصة لمن يتبعون نظاما غذائيا متوازنا، ويمكنهم ممارسة الرياضة أيضًا لتعزيز فوائد تلك المشروبات الصحية.

مشروب الخيار

مشروب الخيار، ويمكن إضافة إليه بعض الليمون أو بعض الزنجبيل الطازج، هذا المشروب مهدئ ومرطب ويعزز على تنظيف الجسم وتقليل الالتهابات.

تكرار تناول مشروبات الديتوكس

يمكنك تكرار تناول مشروبات الديتوكس باختلافات أنواعها وتفضيلاتها، ويمكنك أن تضعها في روتينك اليومي لبضع مرات أسبوعيًا.