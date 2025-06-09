شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. مكونات طبيعية لتخفيف الحموضة بعد لخبطة العيد والان مع تفاصيل الخبر

بعد ما استمتعت بوجبات دسمة كثيرة في عيد الأضحى، أو حتى تناول بعض الوجبات الخفيفة الحارة، أو الإفراط في تناول الطعام، أو تناول الطعام قبل النوم مباشرة أو الإجهاد، حيث ينتابك شعور مزعج بالحرقة في الصدر أو الحلق، هذا الشعور هو الحموضة، ويمكن علاج هذه الحموضة بشكل طبيعيى من مكونات موجودة في مطبخك، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. علاجات طبيعية موجودة في مطبخك للتغلب على حموضة المعدة خاصة بعد أكلات العيد: بذور الشمر

بذور الشمر تُحسن عملية الهضم بشكل كبير، فهي تُهدئ المعدة وتُقلل الحموضة، ويمكن لمضغ ملعقة صغيرة من بذور الشمر بعد الوجبة أن يُساعد على موازنة حموضة المعدة ويُقلل الانتفاخ، وإذا لم تكن من مُحبي مضغ البذور، يُمكنك غليها في الماء لتحضير مشروب، إنها طريقة مُهدئة لتخفيف الحموضة.

الموز

الموز مضاد طبيعي للحموضة، حيث يغلف بطانة المعدة، ويحميها من الحموضة، إذا كنت تشعر بحرقة مزعجة، فإن تناول موزة ناضجة قد يمنحك الراحة، إنه حل بسيط ولذيذ وسريع المفعول.

الزنجبيل

يُعرف الزنجبيل بفوائده الهضمية، وهو رائع أيضًا في تقليل الحموضة، حيث يتميز بخصائص مضادة للالتهابات تساعد على تهدئة المعدة، وسواء تناولت مشروب الزنجبيل أو مضغت قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج، فإن هذا العلاج يُخفف ارتجاع المريء ويُحسن الهضم.

الحليب البارد

يعتبر تناول الحليب البارد علاجًا قديمًا للحموضة، حيث يُعادل الحليب البارد حموضة المعدة ويُخفف من الشعور بالحرقة في الصدر، تناول كوبًا واحدًا فقط من الحليب البارد (بدون سكر) يُوفر راحة سريعة ويُساعد على تهدئة المعدة.

خل التفاح

عند تناول خل التفاح بكميات صغيرة، يُوازن مستويات حموضة المعدة، فقط امزج ملعقة كبيرة من خل التفاح الخام غير المُصفى مع كوب من الماء، واشربه قبل الوجبات، فقد يبدو الأمر غريبًا، لكن هذا العلاج يُمكن أن يُساعد بالفعل في منع ارتجاع المريء.