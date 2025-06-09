3 أصناف غذائية طبيعية تزيد من شهية طفلك وتُعزز صحته ونموه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 يونيو 2025 10:22 صباحاً - تشكو الكثير من الأمهات من ضعف شهية أطفالهن الرضع وخصوصاً مع بدء مرحلة تقديم الطعام الصلب أو التكميلي للرضيع، وبذلك تظهر على الرضيع أعراض تراجع معدل النمو، مثل قلة ونقصان الوزن بشكل ملحوظ ورفض تناول الطعام الخارجي، وتبدأ الأم بالبحث عن طرق ووسائل لزيادة شهية الرضيع وقد تلجأ للمستحضرات الدوائية التي أثبتت عدم فاعليتها وضررها على صحة الطفل.

يمكن للأم التعرف إلى بعض الأصناف الغذائية المتوافرة بسهولة ووفرة في كل مطبخ والتي تعمل على زيادة شهية الرضيع وتعزيز صحته ومعدل نموه ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية التغذية العلاجية الدكتورة مها ربيع، حيث أشارت إلى 3 أصناف غذائية طبيعية تزيد من شهية طفلك وتعزز صحته ونموه ومنها زبدة الفول السوداني والحلبة وعصير البرتقال والجزر في الآتي:

بذور الحلبة لتعزيز شهية الرضيع

بذور الحلبة

احرصي على وجود بذور الحلبة في مطبخك كصنف غذائي ودوائي، حيث كانت بذور الحلبة تثمن بالذهب عند شرائها نظراً لعظيم فوائدها الصحية والعلاجية، حيث تحتوي بذور الحلبة وهي من عشبة تنتمي إلى فصيلة البازلاء على العديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية المهمة مثل القلويات، والتريجونلين، والمواد الصمغية، والكولين، وللبروتينات، وكذلك تحتوي على زيوت ثابتة مفيدة وصحية وأيضاً تحتوي على الثيامين وحمض الفوليك والرايبوفلافين، والنياسين، وتحتوي على فيتامين A، B6 ،C، بالإضافة إلى معادن مهمة ومنها معدن النحاس، والبوتاسيوم، والحديد، والسيلينيوم، والزنك، والمغنيسيوم، والمنغنيز والكالسيوم.

لاحظي أن هناك فوائد علاجية مهمة لبذور الحلبة تجعلك تحرصين على تقديمها لرضيعك بعد الشهر الرابع على شكل شاي يتم غليه وتصفيته أو بعد طحن البذور جيداً وإضافتها لأصناف من الطعام الصلب المقترح للرضع، كما يمكن إضافتها كنوع من المنكهات لأصناف طعام الكبار، ويمكن التخلص من رائحتها التي تنتشر في البول والعرق بإضافة قشر الليمون مغلياً أو مبشوراً، وكذلك إضافة اعواد الفانيليا الطبيعية أو نقاط من الفانيليا المصنعة.

اعلمي أن بذور الحلبة تعد فاتحاً للشهية عند الأطفال في حال طحنها وطبخها وخلطها بالحليب، حيث ثبت فاعليتها في علاج النحافة لدى الرضع، ويجب أن تعرفي سبب نقص وزن طفلك الرضيع .. هل هو سوء التغذية دائماً؟ لأن نوع الطعام يلعب دوراً في زيادة وزن الطفل، ولذلك تقدم له بذور الحلبة المطحونة والمطبوخة لأنها تسهل الهضم مما يزيد من شعور الطفل بالجوع فيقبل على تناول الطعام، وكونها تساعده على التخلص من الانتفاخ والغازات فيقل شعوره بالمغص، مما يجعله مقبلاً على الطعام، حيث تقوم بذور الحلبة أيضاً بطرد الديدان المعوية التي تؤثر على شهية الطفل وتصيبه بفقر الدم.

استخدمي مغلي بذور الحلبة لطفلك الرضيع أيضاً للحد من إصابته بأمراض الجهاز التنفسي، حيث إنها تمنع الإصابة بالحساسية والربو، بالإضافة لفوائد بذور الحلبة في تقوية عظام وأسنان الطفل فهي تمنع الرضيع من الإصابة بفقر الدم نظراً لغناها بالحديد وتساعد على تسهيل عملية الهضم بشكل ملحوظ.

زبدة الفول السوداني لتعزيز شهية الرضيع

زبدة الفول السوداني

اعلمي أن زبدة الفول السوداني تُعد من الخيارات الرائعة لزيادة شهية طفلك وهي عبارة عن معجون يُصنع أساساً من الفول السوداني المحمص، مع أو من دون زيادة الزيت إليه، وغالباً ما يُضاف زيت نباتي صحي، وقد حصل المواطن الكندي واسمه مارسيلوس جيلمور إدسون من مدينة مونتريال على براءة اختراع مذهلة لابتكاره طريقة لإنتاج زبدة الفول السوداني من حبوب الفول السوداني المحمصة، باستخدام طريقة الأسطح الساخنة، وذلك في عام 1884م، وقد بدأ بيع زبدة الفول السوداني على شكل وجبة خفيفة مع بعض شرائح الخبز المحمص على يد رجل الأعمال يدعى جورج بايل، من سانت لويس بعد عشر سنوات من اكتشاف زبدة الفول السوداتي؛ أيْ تم اعتمادها كوجبة في العام 1894م.

أضيفي زبدة الفول السوداني لنظام تغذية رضيعك كمسمن طبيعي وفاتح للشهية، حيث تحتوي على الألياف الغذائية وفيتامين E، وكذلك فيتامين B6، وحمض البانتوثنيك، وتحتوي أيضاً على حمض الفوليك، والنياسين وتحتوي على مجموعة من الأملاح المعدنية المفيدة للجسم مثل المنجنيز والماغنيسيوم والفوسفور والزنك والنحاس والصوديوم، وتحتوي كل 100 غرام من زبدة الفول السوداني على 51% دهون، 22% بروتين صحي، وتحتوي على 22% كربوهيدرات، وتحتوي على الماء وكذلك تحتوي هذه الكمية على ما يُقدّر بـ597 سعراً حرارياً.

لاحظي أنه يجب أن تعرفي متى تقدمين زبدة الفول السوداني لطفلك؟ حيث إن زبدة الفول السوداتي تُستخدم مع إضافات أخرى لزيادة وزن الرضيع وتسمينه وتحسين معدل شهيته، وذلك عن طريق خلط زبدة الفول السوداني مع القليل من العسل الطبيعي بعد عمر السنة، ويمكن تحسين الطعم بإضافة القليل من مسحوق الفانيليا، ويمكن خلط الزبدة مع البسكويت المخصص للأطفال بعد الشهر الرابع أو إضافتها إلى المهلبية أو خلط ملعقة منها مع طبق الأرز بالحليب.

عصير الجزر مع البرتقال لتعزيز شهية الرضيع

عصير الجزر

أعدي لطفلك الرضيع مع بدء الشهر الرابع خليطاً من عصير الجزر والبرتقال، حيث إن الجزر يعد فاتحاً طبيعياً للشهية عند الكبار والصغار ويُنصح بتقديمه قبل الوجبة الرئيسية بنصف ساعة نظراً لمحتواه العالي من الألياف الغذائية القابلة للذوبان في الماء، وذلك في حالة الأطفال الذين يعانون من نقص الشهية، فهو يعد معززاً لعملية الهضم ولصحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

قومي بخلط عصير الجزر المهروس جيدا مع عصير البرتقال المصفى وغير المضاف له السكر وقدميه بالتدريج لرضيعك مع نهاية الشهر الرابع، حيث يوصف البرتقال أيضاً كفاتح ومحفز للشهية، حيث إنه يعمل على زيادة أداء الجهاز الهضمي فيعالج سوء الهضم عند الأطفال وعسره وينشط الجهاز الهضمي بقدرته على رفع مستوى العصارات الهضمية.

اعلمي أن الجزر والبرتقال يعتبران كنزاً غذائياً عند خلطهما معاُ، حيث إنه يمكنك تقديم وجبة متكاملة لتعزيز صحة ومناعة الطفل من خلال الحرص على هذه الوجبة بشكل يومي، حيث إن الجزر يحتوي على فيتامينات تقوي صحة العين عند الطفل، حيث يحتوي على البيتا كاروتين الذي يتحول إلى فيتامين أ في الجسم وهو الفيتامين الذي يحافظ على صحة العينين، إضافة لأن الجزر غني بالحديد الذي يرفع نسبة هيموجلوبين الدم. يساعد على حماية الطفل من أمراض القلب لأنه يقوي عضلة القلب والألياف التي يحتويها تقلل من إصابة الطفل بالإمساك، أما البرتقال فهو منجم من فيتامين سي الذي يُعزز مناعة الطفل ويحميه من الإصابة بالعدوى الفيروسية إضافة لاحتوائه على نسبة كبيرة من الكالسيوم الذي يعزز صحة العظام ويفيد في تجاوز آلام التسنين، كما يُسهم بدور كبير في حماية الرضع من الإصابة بالإمساك المزعج.

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*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليك استشارة طبيب متخصص.