أقوى النكات الصيفية للأطفال ..فوق عمر العشر سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 يونيو 2025 10:22 صباحاً - في حقيقة الأمر أن العام الدراسي الذي شارف على الانتهاء، هي فرحة كبيرة للأطفال، ستعفيهم من الالتزام، الذي قاموا به خلال الأشهر الماضية، والصيف على الأبواب، لقد بذلتم أنتن أيها الأمهات مع أطفالكن جهداً كبيراً لتعلم أشياء جديدة، والتغلب على التحديات، والاحتفال بالنجاحات. حان الآن وقت الترحيب بموسم الصيف المشمس، وبعض النكات الصيفية المضحكة والتورية الصيفية المناسبة للأطفال هي ما تحتاجونه تماماً. لقد أعددنا لكم هذه القائمة من النكات الطريفة عن الصيف التي سيحبها أطفالكم! فهل تبحثين عن نكات صيفية مضحكة للأطفال؟ هذه القائمة المرحة من النكات الصيفية مثالية أثناء اللعب في المنزل، أو في تجمعات المخيمات، أو أيام الشاطئ، شاركي هذه النكات الصيفية المضحكة مع أطفالك.

نكات صيفية عن الحيوانات

نكات صيفية عن الحيوانات

1. ماذا قال العجل في يوم صيفي حار؟

أنا لحم مقدد.

2. ماذا تحصل عليه عندما تجمع بين الفيل والسمكة في المسبح؟

اثنان يسبحان مع بعضهما.

3. لماذا يقف طائر الفلامنجو على ساق واحدة؟

لأنه لو رفع الاثنين فسوف يسقط!

4. ما هي الحركات المفضلة للضفدع في فصل الصيف؟

القفزات.

5. ما هو الشيء الذي يملأ كل مكان بألوان الأسود والأبيض والأحمر؟

حمار وحشي مصاب بحروق الشمس.

6. ماذا يحدث للأبقار التي تتعرض لأشعة الشمس كثيراً؟

يتحولون إلى حليب مبخر.

7. هل سمعت عن الكلب الذي يرتدي ملابس السباحة؟

يبدو أنه جذاب للغاية.

8. ما نوع الصنادل التي ترتديها الضفادع؟

صنادل الضفدع المفتوحة.

9. لماذا طرد المنقذ الفيلة من المسبح؟

لأنها لم تتمكن من إبقاء جذوعها مرفوعة!



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نكات صيفية عن المحيط

نكات صيفية عن المحيط

1. كيف يمكنك أن تقول إن المحيط صديق؟

عندما يلوح.

2. لماذا تسبح الأسماك في المياه المالحة؟

لأن ماء الفلفل يجعلهم يعطسون.

3. هل تذهب الأسماك في إجازة؟

لا، لأنهم دائماً في المدرسة.

4. ماذا قال الرمل عندما جاء المد؟

أنا سعيد جداً برؤيتك!

5. لماذا تحب الأسماك أكل الديدان؟

لأنها أصبحت مدمنة عليه

6. لماذا عبر الدولفين الشاطئ؟

للوصول إلى الطرف الآخر.

7. ما نوع الموسيقى التي تحبها الحيتان القاتلة؟

إنها تستمع إلى الأوركسترا.

8. لماذا لا تكون الأسماك لاعبة تنس جيدة أبداً؟

لأنها لا تقترب من الشبكة أبداً.

9. ماذا قال أحد حوضي المد والجزر لحوض المد والجزر الآخر؟

أرني بلح البحر الذي يسبح فيك.

10. ماذا يحدث عندما ترمي حجراً أخضر في البحر الأحمر؟

إنه يبتل.

نكات عن أطعمة الصيف

نكات عن أطعمة الصيف

1. ما هو الحرف الأكثر روعة في الأبجدية؟

أي حرف من الأبجدية هو الأروع؟ آيس تي مثلج T

2. ماذا قالت الذرة الصغيرة للذرة الأم؟

أين الفشار؟

3 . ماهو الشيء البني، المشعر، ويرتدي النظارات الشمسية؟

جوز الهند في الإجازة.

4. ما هو أفضل نوع ساندويتش للشاطئ؟

زبدة الفول السوداني مع قنديل البحر.

5. هل سمعت عن حادثة شاحنة الآيس كريم؟

لقد تحطمت على طريق صخري.

6. لماذا الموز يستخدم واقي الشمس؟

لأنه يُقشّر.

7. ماذا يحدث عندما يغضب الآيس كريم؟

ينهار.

8. ما هي المكافأة المفضلة لقطتك في الصيف؟

مخروط كريم الفئران.

9. لماذا ذهب الآيس كريم إلى المدرسة؟

ليصبح مثلجات سمارتي.

10. ماذا تشرب الضفادع في يوم حار؟

كرواك-ا-كولا.

نكات للأطفال مضحكة 2025 من عمر 3 حتى 11 سنة

المزيد من النكات الصيفية للأطفال

المزيد من النكات الصيفية للأطفال

1. من ماذا تشرب الشمس؟

نظارات شمسية.

2. ماذا تحصل عليه عندما تجلس تحت شجرة في الصيف؟

ورقة غياب.

3. ما هو الشيء الذي يسافر حول العالم ولكنه يبقى في زاوية واحدة؟

طابع بريدي.

4. لماذا لا يستطيع لاعبو كرة السلة الذهاب في إجازة؟

سيتم استدعاؤهم للسفر.

5 . لماذا ذهب الروبوت في إجازة الصيف؟

لإعادة شحن بطارياتها.

6. لماذا ظهر المحققون في الحفل على الشاطئ؟

كان هناك شيء مريب يحدث.

7. لماذا قفز المعلم في المسبح؟

أراد اختبار المياه.

8. لماذا لم تذهب الشمس إلى الكلية؟

كانت درجة حرارتها مليون درجة.

9. لماذا أحضر راكب الأمواج قطعة صابون إلى الشاطئ؟

لالتقاط بعض الأمواج النظيفة.

10. ماذا قال الشبشب للقدم؟

توقف عن جري معك أينما ذهبت!

11. ما هو النشاط الشاطئي المفضل لدى الشبح؟

ركوب الأمواج.

12. لماذا لم يذهب الهيكل العظمي للسباحة؟

لم تكن لديه الشجاعة.

نكت مضحكة وطريفة للأطفال بين عمر 7 و12 سنة