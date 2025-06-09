شكرا لقرائتكم خبر عن وزن صحى يساوى وقاية من المرض.. خطوات صحية فعالة للتخلص من الدهون والان مع تفاصيل الخبر

كلما كان وزنك صحيًا وبعيدًا عن السمنة، كلما كنت في وقاية من السرطان والحالات الصحية الأخرى، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع Cancer Research، الذي أكد أن الحفاظ على وزن صحي يقلل خطر الإصابة بالأورام بشكل عام. فلقد ربطت الأبحاث بين زيادة الوزن وبين الإصابة بالسرطان.

فوائد الحفاظ على وزن صحي

يقلل خطر الإصابة بالأورام.

يزيد من الطاقة.

يمنع فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية وآلام العظام والمفاصل.

يعزز من النشاط البدني.

نصائح لخسارة الوزن بطريقة صحية

لا بد من الالتزام بمجموعة من النصائح الصحية لخسارة الوزن بطريقة صحية وبسيطة، وليست طريقة مباشرة قد تسبب اضطرابات أو أمراض أخرى وتولد مشكلات صحية كثيرة، ومنها:

تقليل السعرات الحرارية وتقليل الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات والوجبات الجاهزة والمقليات واللحوم المصنعة؛ لأنها تزيد فيها كمية الدهون بشكل كبير. ويمكن استبدالها بالأسماك والمكسرات، وهي منتجات دهنية أيضًا ولكن قليلة الدسم.

الالتزام بروتين وجبات لا تحيد عنه. تناول الطعام في نفس التوقيت كل يوم، وحاول عدم تفويت وجباتك، مما يساعدك على إنقاص وزنك. وكذلك اهتم بالوجبات البينية الخفيفة.

المشي حوالي 1000 خطوة يوميًا. اجعله هدفًا يوميًا لك، فالمسافات الصغيرة تساعدك على التخلص من الوزن، بالإضافة إلى صعود الدرج والمشي المنتظم لتحسين أداء جسمك.

اهتم بتحضير وجباتك الصحية واستخدم البدائل على الدوام. فاستبدل البسكويت أو الشيكولاتة بصحن بقطعة من الفاكهة أو الفشار. خياراتك تحدد طبيعة نقصانك لوزنك.

انتبه للحصص الغذائية، فلا يمكنك التركيز على الكربوهيدرات فقط أو البروتين فقط أو النشويات فقط، يجب أن توازن وتقسم وجبتك إلى نشويات وبروتينات وخضروات وكربوهيدرات حتى تحصل على التوازن.

حرّك جسمك وقف على قدميك. الجلوس والخمول له مشاكل عديدة، فعليك الحركة والقيام بأعمال المنزل والمشي أثناء مشاهدة التلفاز وغيرها من الطرق للحفاظ على نشاطك اليومي.

المشروبات الصحية اليومية هي التي تساعدك على فقدان الدهون بشكل واضح. فمن ستة إلى ثمانية أكواب من السوائل يوميًا، شريطة أن تكون سوائل صحية مثل المياه والمشروبات الصحية منزوعة السكر ومشروبات الفاكهة. أمر في غاية الأهمية، تجنب تمامًا المشروبات الطاقية والمشروبات الغازية.

تناول الفاكهة والخضراوات في كل وجبة يسهل عليك الحصول على خمس حصص على خمس حصص على الأقل منها يوميًا. هذه الخطوة تساعد على تحسين جسمك ووزنك.

بعض الحيل النفسية التي تساعدك على الحفاظ على وزنك والوقاية من السرطان وأمراض السمنة