شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض الربو..نصائح لممارسة الرياضة بدون نوبات والان مع تفاصيل الخبر

قد تصيب بعض الحالات من مرضى الربو أعراضًا ربوية شديدة عند ممارسة الرياضة، هذا الأمر يحدث غالبًا لمن يعانون اضطرابات في القدرة على السيطرة على أعراض الربو على مدار إصابتهم، وهوما يعرف بـ"ضيق القصبات الهوائية" أثناء ممارسة الرياضة.

أعراض الربو على الرياضيين

وفقًا لتقرير نشر في موقع كيدز هيلث الطبي، فإن علامات وأعراض نوبة الربو التي تظهر على الرياضيين:

- صفير أو ضيق شديد في الصدر.

- ألم حاد في الصدر أو السعال أو الضيق في التنفس.

- الشعور بالتعب الشديد والضعف والإرهاق أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

- السعال الشديد بعد العودة من ممارسة النشاط الرياضي في الهواء الطلق.

- عدم قدرة الرياضي على الجري أكثر من بضع دقائق.

إدارة الاعراض

تبدأ أعراض الربو الناتجة عن ممارسة الرياضة في الظهور لدى الأشخاص المصابين بعد 5 أو 10 دقائق من بدء ممارسة الرياضة، عادة ما تبلغ ذروتها بعد الدقيقة 15 من ممارسة الرياضة القوية، وقد تستغرق ساعة كاملة لكي تختفي تمامًا.

هذه الحالة بشكل خاص لابد لها من تعامل مع أعراض الربو الناتجة عن ممارسة الرياضة، فبالإضافة إلى الحفاظ على اللياقة البدنية، فالرياضة بشكل عام تحفز وظائف الرئة وتقوي جهاز التنفسي وعضلات التنفس في الصدر، وبالتالي فليس الحل أن تتوقف عن ممارسة تمارينك الرياضية، ولكن يجب أن تتعلم كيف تدير نوبات الربو لديك.

عليك السيطرة والحفاظ على نشاطك مع السيطرة على أعراض الربو في آن واحد

واتبع خطّة لعلاج الربو مع طبيبك المختص ولا تحيد عنها

أغلب الرياضيين الأوائل يعانون من الربو التنفسي

وهذا لا يمنعهم من ممارسة رياضتهم

نصائح

- تناول دواء الربو الموصوف لك قبل ممارسة رياضاتك، وحوالي 15 إلى 30 دقيقة قم بتمارين الإحماء قبل التمرين لتجنب شد الصدر.

- يمكن ممارسة تمارين إحماء المشي لمدة خمسة أو 10 دقائق، أو تمارين التمدد والمرونة.

- إذا بدأت الأعراض في التزايد عليك أن تقلل حدة التمارين الرياضية المجهدة التي تمارسها وتناول بعض دوائك.

- من الأفضل عند عدم ممارسة الرياضة في الخارج خلال الطقس البارد بشدة، وعليك تغطية وجهك بوشاح يغطي فمك وأنفك إذا كان الطقس ملوثًا بحبوب اللقاح، ويمكنك ممارسة الرياضة في المنزل.

- لا تمارس رياضتك إلا وكل مستلزماتك وأدويتك وجهاز استنشاق معك، يجب أن تستصحب كل أدواتك وأدويتك.

- اطلب المساعدة إذا كانت الأعراض حادة ولا تتجاهلها.