شكرا لقرائتكم خبر عن مش محتاجة ماكياج.. مشروبات عشبية لتنظيف البشرة ونضارة الجلد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالإثنين، 09 يونيو 2025 05:00 ص
أهم المشروبات العشبية الصحية
- مشروب البابونج الصحي والمفيد: وهو من فصيلة الأقحوان، ومعروف برائحته ونكهته الجميلة، يعزز من ازدهار البشرة وازدهار الجسم، ويحسن الاسترخاء وتخفيف التوتر الذي يؤثر على الجلد، كما أنه مضاد للالتهابات ويعمل على اختراق الطبقات الجلدية العميقة وحل لتخفيف الالتهابات.
- شاي الزنجبيل الصحي المفيد: والمعروف بقدرته على مقاومة الشيخوخة ويعمل على مرونة البشرة، وخصائصه المضادة للأكسدة تزيده فائدة.
- شاي جذر الهندباء: وهو مشروب عشبي يحضر من جذور نبات الهندباء الشهيرة، غني بالفيتامينات ومعادن الكالسيوم والبوتاسيوم، ويساعد على إزالة السموم من الكبد والمرارة وإزالة سموم البول، كما أنه يعمل على علاج مشاكل البشرة مثل الإكزيما والصدفية وحبوب الشباب.
- شاي نبات الهليون: وهو شيء مستخلص من نبات الهليون، يساعد على توازن الهرمونات الأنثوية وتهدئة الجسم واسترخائه والدخول في نوم جيد، كما أنه يعزز من إنتاج الكولاجين وتحسين حالة البشرة وجعلها أكثر صفاء.
- شاي الصبار والزنجبيل معًا: حيث يتميزان بخصائص مضادة للالتهابات ومقاومة البشرة المتهيجة وتهدئتها، وهو خيار أمثل للهضم الجيد ومزيل طبيعي لسموم الكبد والكلى والأمعاء.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز