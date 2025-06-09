شكرا لقرائتكم خبر عن مش محتاجة ماكياج.. مشروبات عشبية لتنظيف البشرة ونضارة الجلد والان مع تفاصيل الخبر

المشروبات العشبية يمكن أن تتحكم بشكل كبير في نضارة الجسم وقوته وطاقته ونضارة وازدهار البشرة، لأنها طاردة للسموم من الجسم، مما يعمل على التمتع بصحة عامة جيدة. المشروبات العشبية الصحية يمكن أن تمنحك دفعة للطاقة جيدة وأيضًا تعزز من صحة العقل والجسد، كما أنها تحسن بالتبعية صحة الجلد وتدعم نمو الشعر أيضًا. هذا ما أكدته تقارير نشرت في موقعي Nivahealth وموقع Dr. Breannaguan، وأكدتا أهمية إدراج المشروبات العشبية في الروتين اليومي للتمتع بالصحة سواء للجسم أو للبشرة.

المشروبات العشبية هي وسيلة الترطيب المثالية، هذا الترطيب الجيد يعمل على التمتع بجلد خالي من العيوب ويرطب كل خلية من خلايا الجسم، وبالتالي يطرد الشوائب والسموم من الخلايا، في حين أن تناول كمية أقل من المياه أو المشروبات الصحية تسبب الجفاف وفقدان الماء عبر الجلد.





- مشروب النعناع الصحي: في أوراق النعناع الدافئة تساعد على تحسين عمل الهرمونات وتقليل نمو الشعر الزائد لدى النساء، خاصة المصابات بمتلازمات تكيس المبايض، فضلًا عن تأثيرها المضاد للأندروجين.

أهم المشروبات العشبية الصحية

- مشروب البابونج الصحي والمفيد: وهو من فصيلة الأقحوان، ومعروف برائحته ونكهته الجميلة، يعزز من ازدهار البشرة وازدهار الجسم، ويحسن الاسترخاء وتخفيف التوتر الذي يؤثر على الجلد، كما أنه مضاد للالتهابات ويعمل على اختراق الطبقات الجلدية العميقة وحل لتخفيف الالتهابات.

- مشروب الكركديه العشبي الصحي: الذي يشتهر بغناه بمضادات الأكسدة الصحية وفيتامين سي الصحي الذي يعتبر ذا قيمة عالية للترطيب ويحافظ على مستويات الكولاجين في البشرة ويقاوم اسمرار البشرة الناتج عن التعرض لأشعة الشمس، ويعتبر مضاد أكسدة طبيعيا مفيدا للشيخوخة.

- شاي الزنجبيل الصحي المفيد: والمعروف بقدرته على مقاومة الشيخوخة ويعمل على مرونة البشرة، وخصائصه المضادة للأكسدة تزيده فائدة.

- شاي جذر الهندباء: وهو مشروب عشبي يحضر من جذور نبات الهندباء الشهيرة، غني بالفيتامينات ومعادن الكالسيوم والبوتاسيوم، ويساعد على إزالة السموم من الكبد والمرارة وإزالة سموم البول، كما أنه يعمل على علاج مشاكل البشرة مثل الإكزيما والصدفية وحبوب الشباب.

- شاي نبات الهليون: وهو شيء مستخلص من نبات الهليون، يساعد على توازن الهرمونات الأنثوية وتهدئة الجسم واسترخائه والدخول في نوم جيد، كما أنه يعزز من إنتاج الكولاجين وتحسين حالة البشرة وجعلها أكثر صفاء.

- شاي الصبار والزنجبيل معًا: حيث يتميزان بخصائص مضادة للالتهابات ومقاومة البشرة المتهيجة وتهدئتها، وهو خيار أمثل للهضم الجيد ومزيل طبيعي لسموم الكبد والكلى والأمعاء.