شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب الهضم المثالي بعد اللحمة والفتة.. اعرف فوائده لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 يونيو 2025 10:00 م

بعد تناول وجبة دسمة تحتوي على اللحمة والفتة والرقاق، فى عيد الأضحى المبارك قد يشعر كثير من الأشخاص بالثقل في المعدة، الانتفاخ، وعسر الهضم، ولتجنب هذه الأعراض المزعجة، يُنصح بتناول مشروب طبيعي يساعد على تحسين عملية الهضم وتهدئة الجهاز الهضمي، بحسب موقع health.

ومن أفضل المشروبات التي يُنصح بها في مثل هذه الحالات: مشروب الزنجبيل بالنعناع والليمون

فوائد مشروب الزنجبيل بالنعناع والليمون تحسين عملية الهضم

الزنجبيل يُنشط العصارات الهضمية، بينما يعمل النعناع على تهدئة عضلات المعدة وتخفيف التقلصات.

التقليل من الانتفاخ والغازات

يمتاز هذا المشروب بقدرته على التخلص من الغازات وتنظيم حركة الأمعاء، مما يساعد على الشعور بالراحة بعد الأكل.

تحفيز وظائف الكبد

الليمون والزنجبيل يساهمان في تنشيط الكبد وزيادة إفراز العصارة الصفراوية، الضرورية لهضم الدهون الثقيلة.

ترطيب الجسم

بعد تناول الأطعمة المالحة والدهنية، يساعد هذا المشروب في إعادة توازن السوائل وترطيب الجسم.

تقوية المناعة

بفضل مكوناته الغنية بمضادات الأكسدة، يساعد هذا المشروب أيضًا في دعم جهاز المناعة.

المكونات

كوب من الماء الساخن

بضع أوراق من النعناع الطازج (4 – 5 أوراق)

شريحة صغيرة من الزنجبيل الطازج (أو نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون)

عصير نصف ليمونة

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي (اختياري للتحلية)

طريقة التحضير

يُغلى الماء ثم يُضاف إليه الزنجبيل وأوراق النعناع.

يُترك المزيج مغطى لمدة 5 – 7 دقائق.

يُضاف عصير الليمون والعسل (اختياري)، ثم يُشرب دافئًا.

يُفضّل تناول هذا المشروب بعد الأكل بنصف ساعة لتسهيل الهضم وتخفيف الشعور بالثقل.