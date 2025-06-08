شكرا لقرائتكم خبر عن "متغسليش الفراخ" .. 9 نصائح من خبراء سلامة الغذاء لمنع انتشار البكتيريا والان مع تفاصيل الخبر

هناك عدد من العادات التي تقوم بها ربات البيوت داخل المطبخ، دون إدراك أنها عادات خاطئة وقد تؤدى إلى الإضرار بسلامة الأطعمة المعدة منزليا، وانتقال البكتيريا الضارة للطعام وتلوثه، مما قد يتسبب في الإصابة بالتسمم الغذائي.

ووفقا لموقع الجارديان، وجه عدد من خبراء سلامة الغذاء مجموعة من النصائح المنزلية، للحفاظ على سلامة الطعام ووقف تعريضه للتلوث.

9 نصائح للحفاظ على الطعام من التلوث

يقول الدكتور سيون وانج، أستاذ هندسة سلامة الأغذية بجامعة كولومبيا البريطانية، يمكن أن تنتقل بكتيريا الإشريكية القولونية والسالمونيلا، والليستيريا بسهولة من المنتجات النيئة واللحوم والبيض إلى مواضع أخرى نلمسها، مثل الثلاجة أو مقبض الصنبور، والتى أظهرت الأبحاث أنها قد تبقى هناك لأسابيع.

وفيما يلى نصائح لمنع تلوث الطعام واسطح المطبخ بالبكتيريا الضارة، وهى:غسل اليدين

لتجنب التلوث المتبادل أثناء الطهي، اغسل يديك جيدًا وبشكل متكرر لمدة 20 ثانية تحت الماء الدافئ، ثم جففهما بمنشفة نظيفة مخصصة لهذا الغرض.

متغسليش الفراخ

ينصح بعدم غسل اللحوم النيئة، كالدجاج مثلاً، فقد يساعد ذلك على انتشار البكتيريا الضارة، بما في ذلك عبر قطرات الماء الصغيرة المحمولة جواً.

تعقيم الأسطح

لتعقيم الأسطح يوصي باستخدام محلول مبيض، (ملعقة كبيرة من المبيض لكل جالون من الماء)، أو مطهر مطبخ أو بخاخ كحولي لتعقيم الأسطح الصلبة، وخاصةً بعد تحضير اللحوم النيئة.

تنظيف الثلاجة

يوصي بتنظيف رفوف الثلاجة شهريًا والتأكد من أن درجة حرارة الثلاجة أقل من 4 درجات مئوية باستمرار لمنع تراكم البكتيريا.

التسوية الجيدة

عند طهى اللحوم والدجاج، يجب التأكد من تمام نضجها من الداخل.

الواح التقطيع الصحيحة

يوصى بإستخدام ألواح تقطيع بلاستيكية بدلًا من الخشب للحوم، حتى لا تحتفظ بالميكروبات داخل شقوقها، مع غسل أي نوع من الألواح جيدًا بالماء الساخن والصابون المضاد للبكتيريا بعد الاستخدام.

استبدال أو تنظيف إسفنجات المطبخ ومناشف الأطباق

تعد لإسفنجات مستودعات بكتيرية معروفة، مثلا عند تنظيف سكين الدجاج النيء بإسفنجة، ثم استخدامها على أطباق أخرى، قد يؤدي إلى انتشار مسببات أمراض خطيرة، لذلك يجب تعقيم الاسفنجة عن طريق تسخينها في الميكروويف وهي مبللة لمدة دقيقة أو دقيقتين يوميًا، أو وضعها في غسالة الأطباق على دورة تجفيف ساخنة، أو استبدالها كل أسبوع إلى أسبوعين.

من الشائع إذابة اللحوم المجمدة في درجة حرارة الغرفة مريحة، إلا أن ذلك يسمح للطبقات الخارجية بالدخول إلى "منطقة الخطر" بين 4 درجات مئوية و60 درجة مئوية، حيث تتكاثر البكتيريا بسرعة، قبل وقت طويل من إذابة الجزء الداخلي، و بدلاً من ذلك، قم بإذابة اللحوم في الثلاجة، وإذا كنت ترغب في طهي اللحوم فورًا، فاستخدم الميكروويف أو ضعها في كيس محكم الغلق واغمرها في ماء بارد، مع تغيير الماء كل 30 دقيقة، حيث تحافظ هذه الطرق على درجة الحرارة ضمن نطاق آمن وتحد من نمو البكتيريا.

إذابة اللحوم بشكل صحيحتجنب ترك الطعام بالخارج طوال الليل

ترك الطعام في درجة حرارة الغرفة يساعد على تكاثر البكتيريا الموجودة فيه، مما يتيح لها الوقت لإنتاج سموم معوية قد تسبب أعراضًا مثل القيء، حيث العديد من هذه السموم ثابتة حراريًا، وقد يُؤدي إعادة تسخينها إلى التخلص من البكتيريا، لكن السموم ستظل تُسبب المرض.