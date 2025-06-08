شكرا لقرائتكم خبر عن نفسك فى حاجة مسكرة.. تناول الفاكهة لتعزيز نشاطك والان مع تفاصيل الخبر

الفاكهة أحد أهم الخيارات الصحية التي يمكن أن تعتمد عليها بشكل كامل في الحصول على نسب السكر التي تريدها يوميًا، فأجسامنا تحتاج للسكر دون شك، تحتاج لتعزيز النشاط والحيوية والطاقة.

سكر الفاكهة

سكر الفاكهة أحد أهم السكريات الصحية الطبيعية التي تسمى بالفركتوز، ويكمن سر هذا السكر الطبيعي في كونه مغذيًا ولا يساعد على رفع معدلات السكر في الدم، فضلاً عن أنه يحتوي على ألياف وسوائل تقلل من تأثير السكر السلبي على الجسم، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع Eating Well.

فوائد سكر الفاكهة

- يحسن من مستويات السكر ويضبطها دون أن يرفعها ارتفاعًا ضارًا.

- يحسن من مؤشر المستوى الجلايسيمي ويجعله منخفضًا.

- يساعد أصحاب الأنظمة الغذائية الذين يريدون الحفاظ على أوزانهم دون ارتفاع في الوزن.

- تحسن من الهضم وحركة المعدة لغناها بالألياف.

- تقلل حالات الإصابة بالإمساك.

الكمية الموصى بها من الفواكه

- ينصح بتناول من اثنين إلى أربعة حصص من الفواكه يوميًا.

- تعتمد الحصة دون شك على نوع الفاكهة ومستوى السكريات فيها.

- وأنواع الفاكهة كثيرة، كما أنها مختلفة في نسب السكر.

الفواكه من الأقل إلى الأكثر في نسب السكر

- الكيوي: أحد أهم أنواع الفاكهة التي تحتوي على نسبة محدودة من السكر، حوالي 7 جرامات.

- توت العليق: يحتوي أيضًا على 7 جرامات من السكريات، والأكثر فاكهة دون شك هو التوت الأسود.

- الفراولة: تحتوي على 7 جرامات من السكريات الصحية.

- البطيخ: يحتوي على حوالي 10 جرامات من السكريات الصحية المفيدة ويحتوي على نسبة عالية جدًا من المياه.

- الشمام: 13 جراما من السكريات، كما يحتوي على مغذيات وفيتامينات طبيعية وصحية.