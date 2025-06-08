شكرا لقرائتكم خبر عن في ثالث أيام العيد.. تخلص من التخمة والانتفاخ بهذه النصائح البسيطة والان مع تفاصيل الخبر

التخمة والامتلاء، تلك الأعراض الشهيرة بعد تناول الأطعمة في العيد، حيث تكثر العزومات وتمتلئ الموائد بالأكلات اللذيذة والدسمة في الوقت ذاته، وفقًا لتقارير نشرت في موقعي Guts Charity، وهيلث هارفارد الطبي، فإن الانتفاخ والتخمة والتمدد من الأعراض الشائعة بعد تناول الأطعمة الدسمة أو الإفراط في تناول الطعام، خاصة لمن يعانون من عسر الهضم أو متلازمة القولون العصبي أو من يعانون من الإمساك أو مشكلات بالأمعاء أو مشكلات بالهضم بشكل عام.

أعراض التخمة والانتفاخ

يشعر البعض بالغازات والانتفاخات والتخمة والضغط في البطن.

شعور بامتلاء مزعج قد يرافقه أعراض تتعلق بالإسهال أو الإمساك.

أسباب التخمة والانتفاخ

تحدث التخمة والانتفاخ نتيجة بطء حركة الجهاز الهضمي نتيجة كثرة الطعام أو عسر الهضم.

نتيجة التخمير البكتيري للطعام في الأمعاء.

يمكن تناول بعض الأدوية التي لا تحتاج لوصفة طبية مثل الأدوية التي تقلل الغازات والانتفاخات بكميات معقولة.

يمكن شرب مشروب النعناع الدافئ لتقليل أعراض الانتفاخ.

الحد من تناول الأطعمة المسببة للغازات مثل الفاصوليا والبقوليات والقرنبيط وغيرها في الوجبات التالية.

لا تتناول السكريات بعد وجبة دسمة، فهي تزيد من التخمة والانتفاخ.

ابتعد عن تناول المشروبات الغازية التي تزيد من الانتفاخ والتخمة.

مارس نشاطًا بدنيًا سريعًا مثل ممارسة المشي أو الجري أو السباحة أو اليوجا بعد تناول الوجبة مباشرة.

تناول مشروب اليانسون لتخفيف أعراض التخمة والانتفاخ دون إضافة المحليات إليه، ولتقليل حدة عسر الهضم.

المشروبات العشبية الدافئة أفضل الخيارات التي يمكن أن تقلل من شعورك بهذه التخمة، فلا تتناول المشروبات الغازية أو الكافيين، استبدلها بمشروبات دافئة مثل اليانسون والنعناع.

ابتعد عن تناول منتجات الألبان ومشتقاتها والعلكة أو الحلوى وكل البقوليات بعد تناول طعامك.

ابتعد عن تناول الفاكهة الغنية بالفركتوز مثل التفاح والمشمش والموز والكمثرى.

تناول المياه دون إكثار لتعزيز الهضم.

نصائح لعلاج التخمة والانتفاخ