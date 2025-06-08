كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 يونيو 2025 07:23 مساءً - يحرص المسلمون على تعظيم شعائر الله، لذا من الضروري أن نحيي كل ما يخص عيد الأضحى من طقوس مع أطفالنا؛ لكي نعوّدهم على الاحتفال به والاهتمام بكل تفاصيله، ولكي ينقلوا هذه الطقوس لأطفالهم، حيث إن العادة الجميلة تورث من جيل إلى جيل.

وهناك الكثير من المسميات التي تطلق على عيد الأضحى المبارك ونذكر حينما كنا صغاراً أننا نسميه بـ"العيد الكبير" أو "عيد اللحمة"، ولكن ماذا يطلق عليه في بلاد أخرى غير البلاد العربية مثلاً ؟

التقت "الخليج 365 وطفلك"، وفي حديث خاص بها، بمعلم المرحلة الدنيا "وسيم يوسف"، الذي أشار إلى أهم مسميات وطقوس عيد الأضحى حول العالم التي يهمك أن تعرّفيها لطفلك؛ مثل يوم النحر، ويوم الفداء، وغيرهما من المسميات.

مسميات عامة لعيد الأضحى

احتفال العائلة بعيد الأضحى

أخبري طفلك بأن عيد الأضحى يُسمى بـ"يوم الفداء"، وذلك نسبة لما حدث في قصة التضحية والفداء بالكبش لسيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم، عليهما السلام.

أخبري طفلك بأن عيد الأضحى يُعرف أيضاً بـ"يوم الحج الأكبر"؛ نظراً لأنه يحلّ كل عام في اليوم العاشر من ذي الحجة، وذلك كل سنة هجرية وليست ميلادية، ويجب أن تنتبهي إلى تعليم طفلك الفرق بين السنة الميلاديَّة والسنة الهجريَّة، حيث يأتي موعده في منتصف موسم الحج تالياً ليوم الوقوف على جبل عرفات، حيث يقوم فيه الحجاج بغالبية مناسك الحج.

ما هي مسميات عيد الأضحى في دول مختلفة من العالم؟

خروف العيد

أخبري طفلك بأن عيد الأضحى يسمى في شبه الجزيرة العربية ومناطق الخليج العربي بـ"عيد الضحية"؛ نسبة لأهم طقوسه وهي الأضحية.

أخبري طفلك بأن عيد الأضحى يسمى في بلاد عربية أخرى، مثل فلسطين وسوريا والأردن ولبنان ومصر والسودان، بـ"عيد الأضحى"؛ نسبة إلى الأضحية وطقوس الاحتفال بها أيضاً.

علّمي طفلك مسمى جديداً يُطلق على عيد الأضحى، وذلك في المغرب العربي ونيجيريا، وكذلك في بعض مناطق مصر، حيث يسمى بـ"العيد الكبير"؛ نسبة لمدة الاحتفال به وهي أربعة أيام تالية ليوم النحر، والمرتبطة بموسم الحج، فهي أكبر عدداً مقارنة بأيام عيد الفطر، والذي يسمى بـ"العيد الصغير".

علّمي طفلك بأن عيد الأضحى يسمى في البحرين بـ"عيد الحجاج"؛ لارتباط هذا العيد باحتفالات الحجاج بإتمام الوقوف على جبل عرفات، والذي يعد أحد أركان الحج بعد الطواف، وانتهزي ذلك بأن تحدثي طفلك، ومن خلال أفكار لتعليم الأطفال مناسك الحج، أن تخبريهم عن الطقوس.

لاحظي أن تركيا قد اختارت مسمى آخر لعيد الأضحى، حيث يعرف بـ"عيد القربان"، في إشارة إلى أهدافه السامية العليا المتمثلة في الامتثال والطاعة لأمر الله، والتقرب بهذا القربان إليه.

علّمي طفلك بأن عيد الأضحى يسمى في السنغال مثلاً، وهي دولة أفريقية، وفي غامبيا، وأجزاء من دولة مالي، بـ"تاباسكي"، ولهذا المسمى جذور متوسطية ومغربية وأمازيغية قديمة، وهذا المسمى مأخوذ من كلمة "تافاسكي" أو "تافسكا" الأمازيغية، ويمكن جمعها على كلمة "تافاسكيوين"، وهي كلمة مستخدمة في اللغة الأمازيغية للتعبير عن الأعياد الدينية بوجه عام، وخاصة عيد الأضحى، وهناك من يستخدمها للتعبير عن أضحية العيد.

أخبري طفلك بأن عيد الأضحى في الفلبين يسمى بـ"عيد التشريع"، حيث يحرص المسلمون في هذه البلاد على أداء صلاة العيد قبل أداء سنة النحر، والذي يشترك فيه جميع أفراد العائلة في أجواء من الفرح والسعادة.

عرّفي طفلك إلى مسميات عيد الأضحى في بلاد شرق آسيا الإسلامية، حيث يسمى في دول إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة بـ"ماري رايا حجي"، أما في الهند وبنغلاديش فيسمى بـ"بكر عيد" أو "قرباني عيد"؛ نظراً لما يقدم فيه من أعداد هائلة من الأضاحي.

طقوس عيد الأضحى المختلفة التي يمكنك أن تخبري بها طفلك

فرحة الأطفال بالعيد حول العالم

تحدّثي مع طفلك حول طقوس العيد في بلاده، وفي المملكة العربية السعودية؛ حيث يؤدي الحجاج ركناً من أركان الحج في يوم عيد الأضحى؛ وهو رمي الجمرات، أما المقيمون الذين لم يؤدوا فريضة الحج؛ فيقومون بأداء صلاة العيد في المصليات وتبادل التهاني وتقديم العيدية للأطفال والأرحام، ثم يتوجهون إلى خرافهم وتجهيزها؛ لكي تكون لحوماً للفقراء والأحباب ولأهل بيتهم أيضاً، موزعة على أثلاث.

أخبري طفلك عن طقوس العيد في مصر؛ بصفتها أكبر دولة عربية في قارة أفريقيا، حيث يحرص الآلاف على صلاة العيد في الساحات العامة، ثم يتوجهون إلى بيوتهم لتناول وجبة شعبية تعرف بـ"الفتَّة"، ثم يتبادلون الزيارات أو التهاني مع الأقارب والأحبّة، ويقضون الأمسية في الأماكن العامة مع أطفالهم، ويقدمون لهم العيدية، ويمكن أن تهتمي بأن تشرحي لطفلك الفرق بين عيدية عيد الفطر وعيد الأضحى وهذه مناسبة لأن تفعلي ذلك ببساطة.

تحدثي مع أطفالك حول طقوس العيد في تركيا، حيث يحتفلون بالعيد لمدة أربعة أيام، ويقوم المواطنون الأتراك بزيارة الأقارب والأهل والأصدقاء، ويهتمون بطقس تبادل الهدايا والتهاني، ويتم تقديم الأضاحي غالباً في أماكن مخصصة، ويتم توزيع اللحم على الأقارب والأحبّة والفقراء، كما تقوم العائلات التركية بتحضير أطباق شعبية تقليدية؛ مثل "كباب" و"دولما" وهي أطباق مميزة يدخل اللحم في إعدادها.

أخبري أطفالك عن طقوس العيد في إندونيسيا؛ بصفتها دولة إسلامية آسيوية، حيث تحتفل إندونيسيا بعيد الأضحى بمراسم صاخبة ومحببة، فقبل العيد بأيام؛ يشتري أرباب الأسر الأضاحي، ويقومون بإبقائها في المنازل؛ ليفرح بها الكبار والصغار قبل موعد العيد، وتكون الأجواء العامة مفعمة بالفرح والبهجة، وتشتهر إندونيسيا بأنها تهتم بإقامة العديد من المهرجانات الدينية والأنشطة الترفيهية قبل العيد، وخلال أيامه الأربعة، حيث توزع اللحوم في صباح يوم العيد، وما تلاه من أيام، على العائلة والأصدقاء والجيران والمحتاجين والفقراء، ويستمر توزيع اللحوم في أيام التشريق، وليس في صباح يوم العيد فقط.

تحدثي باستمتاع وبهجة وضمن أجواء الاستعداد للعيد مع أطفالك عن طقوس الاحتفال بالعيد في بلاد المغرب العربي، حيث تكتسي المدن بألوان الاحتفال بالعيد في جميع الأنحاء، ويُطلق على عيد الأضحى فيها اسم "عيد الكبش"، حيث تقوم الأسر الميسورة بشراء الكبش، أي الخروف، وإيوائه في المنازل لعدة أيام قبل موعد يوم العيد، وفي صباح يوم العيد؛ يتم توزيع اللحوم على الأسر المقربين من الدرجة الأولى، والأقارب والجيران والمحتاجين الفقراء، وأخبري أطفالك بأن وجبة الكسكس تعد أحد الأطباق الرئيسية المغربية التي تقدم في هذا اليوم، أما بالنسبة لطقوس العيد؛ فتبدأ بالذهاب إلى المسجد لأداء صلاة العيد مع أفراد العائلة، ويصحبون معهم الأطفال، ثم يتم التعامل مع الأضاحي، فيتم توزيع اللحم حسب السنة النبوية، ويتم إعداد أطباق شعبية تقليدية من لحومها، ومنها "الطاجين" و"المشويات"، كما تعد النساء "الحلويات المغربية" الشعبية التقليدية المتوارثة جيلاً بعد جيل.

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