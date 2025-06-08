شكرا لقرائتكم خبر عن لو تقلت في الأكل.. نصائح لمرضى القولون العصبي بعد عزومات العيد والان مع تفاصيل الخبر

خلال أيام العيد وموائده العامرة، قد يعاني مريض القولون العصبي بشكل خاص من بعض الأعراض مثل الانتفاخ والعذاب والعسر الهضمي بعد تناول الطعام، خاصة إذا كانت الأطعمة دسمة أو تحتوي على دهون أو بعد تناول أطعمة العيد المختلفة مثل الفتة واللحمة وغيرها. أوضحت تقارير نشرت في موقعي Badgut وموقع US News مجموعة من النصائح العامة لمرضى القولون العصبي خلال عيد الأضحى.

حتى وإن كنت في إجازة، فلا يصح أن تتناول طعامك بعشوائية، فيجب أن تنظم وجباتك وتمضغها جيدًا بمضغ بطيء وتتناولها ببطء شديد، لأن ذلك يساعد على هضم الطعام بشكل أفضل.

تناول كميات صغيرة، تناول من كل ما تريد ولكن بكميات صغيرة للغاية.

اشرب ما لا يقل عن 8 أكواب يوميًا من المياه.

اترك حوالي من 2 إلى 3 ساعات بين تناول الفاكهة، ولا تتناول أكثر من حصة واحدة من الفاكهة في كل وجبة.

إذا كنت تريد تناول الخضروات، فتناولها مطبوخة حتى تكون أسهل للهضم.

إذا تناولت اللحم، فاطهه طهيًا جيدًا وتناول كميات قليلة منه، اختر نوعيات اللحم قليلة الدسم وتناولها مسلوقة أفضل من المقلي وغيره من طرق الطهي.

إذا كنت تعاني من الإمساك، فكر بإضافة نوع من الألياف الصحية حتى تقلل من أعراض الغازات وآلام البطن.

لا تزيد من تناول الشاي والقهوة، فكل ما يحتوي على الكافيين يجب ألا يزيد عن ثلاث أكواب صغيرة يوميًا.

لا تتناول المشروبات الغازية مهما حدث، ولا تعتقد خطأً أنها تسبب الهضم وتسهله.

ابتعد عن الأطعمة الحارة والمقلية والدهنية قدر الإمكان.

قلل خلال أيام العيد من تناول الأطعمة الغنية بالسكر أو الحلوى.

مارس نشاطًا بدنيًا منتظمًا يساعد على تقليل الغازات والانتفاخات والتوتر والقلق، خاصة بعد تناول الوجبات، فيمكنك المشي أو الجري.

يمكن تناول العصائر الطازجة الصحية مثل عصير الزنجبيل المنعش.

يمكن أن تستمتع بكوب من المرق أو الشوربة الدافئة الصافية، مرق العظام مفيد لمرضى القولون العصبي ومضاد للالتهابات ويخفف من تهيج الأمعاء.

نصائح ومشروبات لمرضى القولون العصبي خلال عيد الأضحى