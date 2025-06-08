شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تاكل لحمة بدون مشاكل صحية.. نصائح هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

لا يكتمل عيد الأضحى المبارك بدون تناول الفتة واللحمة والكباب والمشاوى، لكن الإفراط أو سوء التعامل مع اللحوم يمكن أن يحول العيد من فرحة لمشكلة صحية، لذا في هذا التقرير نتعرف على 6 نصائح بسيطة للاستمتاع بلحمة العيد بدون متاعب، بحسب موقع olado.

6 نصائح بسيطة للاستمتاع بلحمة العيد بدون متاعب 1. اختار نوع اللحمة بعناية

كل نوع لحمة له نسبة دهون مختلفة:

- لحم الجدي: به حوالي 21 جرام دهون لكل 100 جرام.

- لحم الضأن: حوالي 3 جرام دهون.

- لحم البقر (70% لحم قليل الدهن): حوالي 30 جرام دهون.

- لحم الإبل: حوالي 6.4 جرام دهون.

إذا كنت تراقب وزنك أو صحتك، قلل من اللحوم عالية الدهون، واختار الأنسب لك.

2. راقب الكمية التي تتناولها

كتير من البروتين يضغط على الكلى والكبد، ويمكن أن يسبب حموضة، غثيان، أو اضطراب في المعدة، لذا تناول بكمية محددة واجعل التوازن في تناول الطعام هدفك بدون حرمان أو إفراط.

3. اختار قطع اللحمة الأقل دهنًا

الساق والرقبة غالبًا يكون فيها دهون أقل من الضلوع مثلاً، لذا اختار الأجزاء القليلة الدهن علشان تقلل السعرات وتحافظ على صحة معدتك.

4. التعامل الآمن مع اللحوم

يجب غسل اللحوم جيدًا، مع إزالة الدهون الظاهرة وحفظها في التلاجة فورًا، لأن اللحمة إذا اتعرضت للهواء أو الحرارة بدون تبريد مناسب يمكن أن تفسد وتسبب مشاكل صحية خطيرة.

5. الشواء أو الطهى في الفرن

الشوي أو الطهي في الفرن أفضل وأسهل للهضم، لكن قليها في الزيت أو السمن يزيد دهونها وسعراتها الحرارية ويجعل من الصعب على الجسم هضمها.

6. الشاي الأخضر بعد الأكل

الشاي الأخضر يساعد في الهضم، ويقلل من مشاكل المعدة مثل: الغثيان أو الانتفاخ، يمكن أن تجرب شاي النعناع أيضاً فهو يخفف التهاب القولون العصبي بعد أكلات العيد الدسمة.