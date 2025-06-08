شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان القولون.. أعراض ظاهرة لا تتجاهلها وأسباب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 يونيو 2025 04:00 م

سرطان القولون هو أحد أهم السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي وأكثرها شيوعًا، وله الكثير من الأسباب منها العوامل الوراثية والنظام الغذائي، أي العوامل البيئية والحالات الالتهابية التي تصيب الجهاز الهضمي.





أعراض سرطان القولون

وفقًا لتقرير نشر في موقع ميديسن ميد سكيب، من أهم أعراض سرطان القولون بشكل عام:

- التغير في عادات البطن والأمعاء.

- حدوث ثقب معوي أو نزيف في المستقيم.

- آلام وأوجاع في البطن.

- الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

- تظهر الأعراض أيضًا في شكل التعب الشديد وفقدان غير مبرر للوزن سريعًا.

- قد يعاني البعض من نزيف شرجي كبير وكتلة بطنية شديدة وتضخم في الكبد أو استسقاء مع آلام في البطن.





العلاج

الجراحة هي الوسيلة العلاجية الوحيدة لسرطان القولون، سواء في المرحلة الأولى وحتى المرحلة الثالثة، والاستئصال الجراحي يجريه من يعاني من انتشار محدود للسرطان في الكبد أو الرئة في المرحلة الرابعة أيضًا.

- يتم استئصال نصف القولون الأيمن في بعض الحالات.

- قد يتم استئصال نصف القولون الأيسر أو استئصال القولون البطني بالكامل مع توصيل المستقيم.

- وتشمل بعض العلاجات الأخرى لمن لا يصلحون للخضوع للجراحات العلاج بالتبريد والاستئصال بالترددات الراديوية أو طرق عوامل علاجية كيميائية مثل حالة التسريب الشرياني الكبدي.

- العلاج الكيميائي المساعد علاج أيضًا قياسيًا وهامًا لمرضى المرحلة الثالثة من سرطان القولون، وكذلك العلاج الإشعاعي، كلها طرق علاج يتم تحديدها من قبل الطبيب المختص ووفقًا لطبيعة الحالة ودرجة الإصابة ودرجة الانتشار أيضًا.





عوامل الإصابة بسرطان القولون

وذكر تقرير آخر نشر في موقع كليفلاند كلينك الطبي أن من أشهر أسباب أو عوامل الإصابة بسرطان القولون:

- التدخين المستمر يزيد من خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان.

- السمنة وعدم السيطرة على الوزن وتناول الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية.

- اتباع أنظمة غذائية غنية باللحوم الحمراء واللحوم المصنعة.

- عدم ممارسة التمارين الرياضية وانخفاض النشاط البدني.

حالات تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون، مثل:

- الإصابة بمرض الأمعاء الالتهابي.

- الحالات الوراثية.

- التاريخ العائلي للإصابة بسرطانات في العائلة.

- الإصابة بالزوائد اللحمية.