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كشفت دراسة حديثة نُشرت في Medical Xpress أن جرعة واحدة فقط من علاج مناعى يُعرف باسم CAR‑T قد تُحدث تحولًا كبيرًا في حياة مرضى نوع خطير من سرطان الدم يُسمى "المايلوما المتعددة".

ما هو علاج CAR‑T؟

علاج CAR‑T هو نوع متطور من العلاج المناعي، حيث تؤخذ خلايا مناعية من المريض (تُسمى خلايا T)، وتُعدّل داخل المختبر لتصبح قادرة على التعرف على الخلايا السرطانية وقتلها، ثم يُعاد حقنها في الجسم.

في هذه الدراسة، استُخدم علاج يسمى سيلتا-سيل (Cilta-cel)، وهو نوع من CAR‑T، وأُعطي للمرضى الذين لم تنجح معهم العلاجات التقليدية، أو عاد لهم المرض مرة أخرى.

النتائج التي فاجأت العلماء

المثير أن الباحثين تابعوا حالة المرضى لعدة سنوات، ووجدوا أن ثلثهم تقريبًا ظلوا خمس سنوات دون عودة المرض بعد تلقي جرعة واحدة فقط.

هذا إنجاز نادر في عالم السرطان، خاصة مع نوع مثل المايلوما الذي يصعب السيطرة عليه في مراحله المتقدمة.

من هم المرضى الذين استفادوا أكثر؟

لاحظ الباحثون أن الاستجابة الأفضل حدثت لدى المرضى الذين:

كانت حالتهم مستقرة نسبيًا قبل بدء العلاج.

لم تكن لديهم كميات كبيرة من الخلايا السرطانية.

كانت مناعتهم أقوى، ودمهم غنيًا بخلايا معينة (مثل خلايا T "الذكية").

هل هناك آثار جانبية؟

نعم، كأي علاج قوي، ظهرت بعض الآثار الجانبية مثل التهابات أو مشكلات عصبية بسيطة في حالات محدودة، لكن لم تُسجل مضاعفات دائمة أو وفيات جديدة خلال فترة المتابعة.

هل نحن أمام "علاج نهائي"؟

لا يمكن الجزم بعد، لكن هذه الدراسة فتحت الباب أمام أمل حقيقي بالشفاء طويل الأمد. ويجري الآن اختبار نفس العلاج في مراحل مبكرة من المرض لمعرفة هل يمكن أن يمنع تطوره من الأساس.

واخيرا، أن تتلقى جرعة واحدة فقط من علاج وتعيش بعدها سنوات دون سرطان؟

هذا لم يعد مجرد حلم. إنه ما تحقق فعلاً لبعض المرضى. وبفضل التقدم العلمي، قد نكون على أعتاب جيل جديد من العلاجات الذكية التي لا تطيل الحياة فحسب، بل قد تمنح الشفاء الكامل.



دراسة تكشف علاجا يحدث تحولا لمرضى سرطان الدم