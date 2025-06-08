شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير صادم من كورونا.. متغير "نيمبوس" يؤدى لزيادة الإصابات بنسبة 97% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر علماء من أن متحورًا جديدًا شديد العدوى من فيروس كورونا قد يؤدي إلى موجة من الإصابات هذا الصيف.

وتنحدر هذه السلالة التي أطلق عليها اسم "نيمبوس" من سلالة "أوميكرون" شديدة الضراوة بالفعل ، وقد تسببت بالفعل في زيادة كبيرة في الحالات في الصين وسنغافورة وهونج كونج.

وتُظهر بيانات وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أيضًا أنه تم بالفعل اكتشاف 13 حالة من سلالة نيمبوس، المعروف علميًا باسم NB1.8.1، في إنجلترا.



ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، انه تظهر بيانات أخرى من هيئة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة أن نسبة الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ارتفعت إلى أعلى رقم له هذا العام، وهي بالفعل أعلى بنسبة 97% من المستوى المسجل في مارس.

وحذر علماء بريطانيون الآن من أن نيمبوس قد يؤدي إلى زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في غضون أسابيع، وحثوا الأشخاص المعرضين للخطر على الحصول على التطعيم.

وحذروا من أن مناعة العديد من الأشخاص ضد الفيروس، والتي تم بناؤها من خلال الإصابات السابقة والتطعيمات القديمة، قد انتهت، مما يعني أنهم قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالمرض.