شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: لعبة فيديو بالواقع الافتراضى تُساعد فى علاج قصر النظر والان مع تفاصيل الخبر

نشر باحثون يابانيون دراسة صغيرة حول لعبة فيديو واقع افتراضى يُقال إنها تُحسّن بصر اللاعبين بدلا من إتلافها، فلطالما ارتبطت ألعاب الفيديو والتحديق فى الشاشات الرقمية عموما بمشاكل البصر، ولكن وفقا لدراسة نشرها باحثون من كلية الدراسات العليا للعلوم والهندسة بجامعة كوانسى جاكوين، يُمكن لألعاب الفيديو، فى بعض الحالات، أن تُساعد فى علاج قصر النظر، حيث طلب الباحثون من مجموعةٍ من 10 أشخاص لعب لعبة فيديو واقع افتراضى بسيطة للغاية على فتراتٍ مُحددة على مدار ستة أسابيع، لمعرفة تأثيرها على بصرهم.



ألعاب الواقع الافتراضي

بعد تحليل النتائج، خلصوا إلى أن حتى المشاركين الذين لعبوا اللعبة على فتراتٍ مُحددة بثلاثة أيام فقط أظهروا تحسنا ملحوظا فى بصرهم مُقارنة ببداية الدراسة.

المعروف لدى الأطباء أن التحديق المطول فى الشاشات الرقمية قد يُسبب حالة تُعرف بقصر النظر الكاذب، وهى تُشبه أعراض قصر النظر، إلا أنها أسهل علاجا، يُمكن لمُصابى قصر النظر الكاذب التعافى من خلال شد العضلات الهدبية من خلال "تمارين المنظور"، و"التحديق عن بُعد"، و"الرؤية المجسمة الثنائية"، لذا ابتكر باحثون فى جامعة كوانسى جاكوين لعبة واقع افتراضى تتضمن هذه التمارين.

وكانت اللعبة المُستخدمة فى هذه الدراسة بسيطة نسبيا، حيث تطلبت من اللاعبين استخدام وحدات تحكم الواقع الافتراضى للتصويب وإطلاق النار على أهداف دائرية تُدفع للخلف مع كل إصابة ناجحة، تطلبت هذه المهمة المتكررة من اللاعبين التدرب على النظر إلى الأهداف عن قرب وفى المسافة البعيدة للفوز باللعبة، وحصلوا فقط على أكثر من التحدى مما كانوا يتوقعونه، ومن المثير للاهتمام أن اللاعبين الذين يعانون من قصر نظر متوسط إلى شديد فى البداية أظهروا تحسنات مذهلة فى البصر فى نهاية الأسابيع الستة، فى حين أن أولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة لم يروا هذا التحسن الكبير.

ويعتقد الباحثون أن هذا يرجع إلى أن الفئة الأولى عانت من قصر النظر الكاذب، والذى يسهل علاجه، بينما كان لدى الفئة الثانية قصر نظر، وهو أمر يصعب علاجه دون جراحة أو نظارات باهظة الثمن، يخطط الباحثون الآن لتوسيع تجاربهم لاختبار الإمكانات الكاملة للعبة الفيديو الواقع الافتراضى الخاصة بهم، ولكن حتى لو كانت تعمل بشكل أفضل على قصر النظر الكاذب، فإنها لا تزال يمكن أن تساعد ملايين الشباب الذين يقضون معظم وقتهم وأعينهم ملتصقة بالشاشات الرقمية على تحسين بصرهم، إذا تُرك قصر النظر الكاذب دون علاج، فإنه غالبا ما يؤدى إلى قصر النظر.