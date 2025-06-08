وزير الصحة الفلسطيني الأسبق يشكر المملكة على استضافة ذوي الشهداء والأسرى لأداء مناسك الحج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعرب وزير الصحة الفلسطيني الأسبق جواد الطيبي، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين، على استضافة ذوي الشهداء والأسرى والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني؛ لأداء مناسك حج هذا العام 1446هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشيدًا بالحفاوة والترحيب بالضيوف والخدمات المقدمة، والتنظيم المميز، وكذلك التسهيلات التي هُيأت لتأدية مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة.

وقال الطيبي: “زرت المملكة مرات عده خلال الثلاثين عامًا الماضية، وكل شيء تغير، النهضة غيرت ملامح المدن في المملكة، والمشاريع أسهمت في إبراز معالمها، لمست تسارع في وتيرة التطور والنهضة في المملكة، سواءً في خدمة ضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين، أو في الخدمات الأخرى التي يحظى بها زوار المملكة”.

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