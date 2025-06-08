شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض مرض السكر عند الأطفال.. وطرق إدارته دون مضاعفات صحية والان مع تفاصيل الخبر

السكر مرض مزمن، وغالبًا ما يكون غير قابل للعلاج ويستمر مدى الحياة، ويؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، ويحدث مرض السكر المزمن عندما يعجز الجسم عن تنظيم مستويات السكر في الدم بسبب نقص إنتاج الأنسولين أو عدم قدرة الجسم على استخدامه بفعالية، ومع مرور الوقت، يمكن أن يُلحق مرض السكر الضرر بالقلب والأعصاب وحتى البصر، ويُصيب داء السكر الأطفال أيضًا، وقد يبدأ في سن مبكرة جدًا، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هو مرض السكر عند الأطفال؟

هناك نوعان رئيسيان من مرض السكر يمكن أن يصيبا الأطفال.. على النحو التالى:

مرض السكر من النوع الأول:ويحدث هذا عندما يهاجم الجهاز المناعي خلايا البنكرياس التي تنتج الأنسولين، وهو الهرمون الذى يُساعد السكر على دخول الخلايا لاستخدامه كمصدر للطاقة، وبدون الأنسولين، يتراكم السكر في الدم. مرض السكر من النوع الثاني:يحدث هذا النوع عندما لا يستخدم الجسم الأنسولين بشكل صحيح، وهو أكثر شيوعًا لدى البالغين، ولكنه يزداد شيوعًا لدى الأطفال بسبب أنماط الحياة غير الصحية. ويؤدي كلا النوعين إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، ما قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة إذا لم يتم علاجها؟ العلامات والأعراض الشائعة لمرض السكر عند الأطفال:

يمكن أن تتطور أعراض مرض السكر عند الأطفال بسرعة، خاصة في مرض السكري من النوع الأول، وفي بعض الأحيان، قد تكون الأعراض خفيفة ولا يتم ملاحظتها، لذلك من المهم مراقبتها عن كثب.. وهى:

كثرة التبول

من أولى علامات مرض السكر كثرة تبول الطفل عن المعتاد، حيث أن ارتفاع سكر الدم يُجبر الكلى على بذل جهد أكبر للتخلص من السكر الزائد، مما يؤدي إلى إدرار المزيد من البول، وقد يعني هذا الاستيقاظ عدة مرات ليلاً للتبول.

العطش المفرط

بسبب كثرة التبول، يفقد الجسم كمية كبيرة من الماء، مما يجعل الطفل يشعر بعطش شديد، وقد يشرب كمية أكبر من المعتاد من الماء ويظل يشعر بالعطش.

زيادة الشعور بالجوع

حتى لو تناول الطفل المزيد من الطعام، فقد يشعر بالجوع، ويحدث هذا لأن خلايا الجسم لا تحصل على ما يكفي من السكر للحصول على الطاقة، فيرسل الدماغ إشارات لتناول المزيد من الطعام.

فقدان الوزن

رغم تناول المزيد من الطعام، قد يفقد الأطفال المصابون بالسكر وزنهم، ويرجع ذلك إلى أن الجسم يبدأ بتكسير الدهون والعضلات للحصول على الطاقة عندما لا يتمكن من استخدام السكر بشكل صحيح.

الشعور بالتعب والضعف

ارتفاع مستويات السكر في الدم يجعل الأطفال يشعرون بالتعب والضعف، وقد تقل طاقتهم للعب أو الدراسة أو القيام بالأنشطة الأخرى.

عدم وضوح الرؤية

ارتفاع نسبة السكر في الدم قد يؤدي إلى سحب السوائل من عدسات العين، مما يؤثر على قدرة الطفل على التركيز بوضوح.

بطء التئام الجروح

يمكن أن يؤثر مرض السكر على قدرة الجسم على التئام الجروح ومقاومة العدوى، وقد تستغرق الجروح والكدمات وقتًا أطول للشفاء.

العدوى المتكررة

قد يتعرض الأطفال المصابون بالسكر للعدوى بشكل متكرر، وخاصة عدوى الخميرة أو عدوى المسالك البولية.

فيما يلى.. علامات تحذيرية لحالة خطيرة الحماض الكيتوني السكري (DKA)

إذا لم يُشخص مرض السكر ويُعالج مبكرًا، فقد يُصاب الأطفال بحالة خطيرة تُسمى الحماض الكيتوني السكري (DKA) ، ويحدث هذا عندما يبدأ الجسم بتكسير الدهون بسرعة كبيرة، مُنتجًا أحماضًا ضارة تُسمى الكيتونات، وتشمل أعراض الحماض الكيتوني السكري ما يلي:

الغثيان والقيء.

ألم المعدة.

سرعة التنفس.

رائحة الفم الكريهة.

الارتباك.

ويعتبر الحماض الكيتوني السكرى حالة طبية طارئة تتطلب عناية طبية على الفور.

فيما يلى.. طرق إدارة مرض السكر عند الأطفال:

التغذية الصحية: من خلال تناول وجبات متوازنة مع التحكم في تناول السكر والكربوهيدرات.

النشاط البدني المنتظم: يساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم والحفاظ على وزن صحي.

تناول الأدوية: يحتاج الأطفال المصابون بمرض السكر من النوع الأول إلى حقن الأنسولين، وقد يحتاج بعض الأطفال المصابين بمرض السكر من النوع الثاني إلى أدوية.

مراقبة نسبة السكر في الدم: من خلال إجراء فحوصات منتظمة للحفاظ على نسبة السكر في الدم ضمن نطاق آمن.