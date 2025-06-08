شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث أيام العيد ماتكسلش.. اتغدى واتمشى عشان تهضم أكل العزومات والان مع تفاصيل الخبر

خلال إجازة عيد الأضحى المبارك تكثر العزومات ومعها الموائد العامرة بكل أصناف الطعام، قد لا تستطيع السيطرة على نفسك وتتناول الكثير من كميات الطعام وأنواعه المختلفة اللذيذة والشهيّة. ولكن يمكنك الحفاظ على صحتك من خلال المشي بوتيرة معتدلة بعد تناول الوجبات الثقيلة.

فوائد المشي بعد تناول الطعام

المشي بعد تناول الطعام أمر ضروري، فيفضل المشي لمدة لا تقل عن 30 إلى 45 دقيقة. وفقًا لتقرير نشره موقع HCA Florida Healthcare، فإن الشخص الذي يزن 150 رطلا سوف يحرق 100 سعر حراري لكل ميل من المشي بوتيرة معتدلة، لذا فإن المشي لمدة 30 دقيقة بعد تناول الوجبات قد يساعد على حرق ما قد يصل إلى 150 سعرا حراريا كاملا.

يساعد على الهضم السريع والمثالي لأنه يعمل على تحريك الطعام عبر الجهاز الهضمي، فالمشي بعد الأكل يساعد على الهضم الجيد.

تقليل الانتفاخات التي قد تصيبك نتيجة تناول الكثير من الأطعمة بكميات كبيرة أو نوعيات أطعمة دسمة أو ثقيلة.

يفيد من يعاني من متلازمة القولون العصبي بعد تناول الوجبات، ويقلل لديه حالة الانتفاخ وتراكم الغازات في جهاز الهضمي.

يقلل المشي من إمكانية ارتفاع مستويات السكر في الدم نتيجة تناول أطعمة دسمة أو الكثير من الكربوهيدرات، فهو يعمل على معادلة الأنسولين وضبط مستويات السكر في الدم.

يعمل على حرق السعرات الحرارية أيًا كانت كميتها، تلك التي اكتسبتها نتيجة تناول الكثير من الطعام، ويعمل على تحقيق عجز في السعرات الحرارية يصل إلى 500 سعر حراري يوميًا، مما قد يؤدي إلى خسارة ما يعادل نصف كيلو جرام في وقت بسيط.

تعزيز عملية الأيض والتمثيل الغذائي وهضم الدهون بشكل مثالي.

المشي بعد تناول الطعام يحسن من النوم، فهذه الرياضة تحسن من مستويات هرمون النمو وتعمل على تقليل نسب الكورتيزول في الجسم، وتحسب من النوم بشكل أسرع، إنه يعمل على تعزيز عمل هرمونات النوم والاسترخاء، لذلك سوف تنعم بنوم هادئ في الليل.

استغل التجمعات العائلية واجعل المشي عبارة عن نزهة بعد تناول طعام العزومات.

ينصح التقرير بالمشي مباشرة بعد تناول الطعام لمدة تصل إلى نصف الساعة.

إذا لم تتمكن من المشي مباشرة بعد تناول الطعام، يمكنك استخدام الدرج بدلاً من المصعد، وحاول القيام بنزهة صغيرة بعد تناول الغداء.

نصائح للاستفادة من المشي بعد تناول الطعام