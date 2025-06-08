كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 يونيو 2025 11:49 صباحاً - يوصي الأطباء ومنذ بداية مرحلة الحمل بتغذية الحامل تغذية صحية سليمة ومتوازنة، حيث إنه من الطبيعي أن ترتبط صحة الأم وجنينها ابتداء من توقيت حدوث الحمل حتى نهايته بطبيعة ونمط الغذاء الذي تحصل عليه الأم وينتقل من خلالها إلى الجنين، إضافة إلى أن الرعاية الصحية المتواصلة من خلال الطبيب والتي يجب أن تحرص عليها الأم الحامل، فهي تلعب دوراً كبيراً في صحة وسلامة الحمل بشكل عام، ولذلك فكثيراً ما تتساءل الحامل خاصة لو كانت تمر بحالة الحمل للمرة الأولى حول الأطعمة المناسبة لكل مرحلة أو فترة من مراحل وفترات الحمل.

يجب على الحامل أن تعرف الأصناف الغذائية لكل مرحلة من مراحل الحمل المقسمة إلى ثلاث مراحل أو فترات لكي لا تصاب بالأمراض الشائعة عند الحوامل، وكذلك زيادة الوزن المفرطة، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشاري التغذية العلاجية الدكتور أحمد عبد الله، حيث أشار إلى أهم 10 أطعمة مفيدة للحامل في كل مرحلة من مراحل الحمل، وحيث تنقسم مراحل الحمل إلى ثلاث مراحل مختلفة الاحتياجات والتغيرات في الآتي:

ما هي أهم الأطعمة المفيدة للحامل في الثلث الأول من الحمل؟

الثلث الأول من الحمل

لاحظي أن الثلث الأول من حملك عموماً لا تظهر خلاله زيادة ملحوظة في وزنك، وبالتالي فلا يمكن تسجيل زيادة في وزن الجنين الذي لا يتعدى وزنه جرامات قليلة، ولا يحتاج بسبب ذلك إلى مضاعفة كمية طعامك التي تحصلين عليها حسب ما تعتقد وتتداول بعض النساء، وينصحن به الأخريات وبأن عليك ومنذ بداية حملك أن تحصلي على كمية مضاعفة لتلك الكمية من الطعام التي كنت تحصلين عليها قبل حدوث الحمل.

توقعي أن تصابي بالتعب والإرهاق والإحساس بانعدام الطاقة بسبب ما تصابين به من أعراض الوحام الطبيعية ومنها القيء والغثيان، وحيث إن استمرار القيء يؤثر على كمية الطعام المفيد التي يحصل عليها جسمك ويحتاجها، ولذلك فيجب أن تهتمي قدر المستطاع ورغم أعراض الوحام بالحصول على مكملات غذائية صحية مخصصة للحوامل كما أن حصولك على جرعة يومية من حمض الفوليك يقلل بصورة واضحة من أعراض الغثيان، كما أن هذه الجرعة تحمي الجنين من حدوث تشوهات في الأنبوب العصبي، ومعنى أن الحامل في ثلث حملها الأول تكون ذات شهية منحرفة عن الطبيعي حسب وصف الأطباء وتبدأ في اشتهاء أصناف عديمة القيمة الغذائية، فذلك لا يعني أن تتوقف عن استهلاك المكملات الغذائية الهامة لصحتها وصحة الجنين، ومنها عنصرَا الحديد والزنك، حيث يقللان من احتمالات الإجهاض وتشوه الجنين.

جربي تناول الأطعمة التي اعتدت عليها بحيث تكون مبردة أو مثلجة لكي تقللي من أعراض الغثيان الحملي مثل أن تأكلي السمك البارد، وليس الساخن المشوي، وشرب الحليب البارد أيضاً، حيث بينت الأبحاث العلمية أن الطعام الساخن الذي تتناوله الحامل يثير الغثيان أكثر، وبالتالي فهذه الطريقة تضمنين من خلالها الحصول على غذاء لك وللجنين، حيث يؤثر سوء التغذية في الشهور الأولى على قدراته الذهنية لاحقاً.

اهتمي بتناول بعض الأطعمة الغنية بالبروتين للحامل مثل لحوم الدجاج والبيض واللحوم الحمراء الخالية من الدهون، كما يجب أن تهتمي بتناول منتجات الألبان، وحيث إنها تمدك بالكالسيوم فهي أيضاً تعزز من تكوين الدماغ عند الجنين، وبالإضافة لتناول السبانخ والعدس مع الاهتمام بتناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف نباتية، والتي تقلل من الإمساك المزعج الذي يعد من أعراض الحمل ومنها الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.

ما هي أهم الأطعمة المفيدة للحامل في الثلث الثاني من الحمل؟

الثلث الثاني من الحمل

لاحظي أن الثلث الثاني من حملك، ويطلق على شهوره بأنها شهور العسل فهو يشهد زيادة ملحوظة في وزن الجنين، ويتمدد حجم بطنك تبعاً لذلك، والطبيعي أن هناك أكثر من دورة دموية قد تكونت داخل جسم الحامل، والحامل لذلك ومع تقدم شهور حملها وبدء حركة الجنين وإحساسها بها مع نهاية الشهر الرابع مثلاً فهي تحتاج للمزيد من أصناف الغذاء؛ لأن الجنين قد أصبح يستهلك جزءاً كبيراً من طاقة الأم، ويحتاج الجنين مثلها إلى الغذاء والحصول على المزيد من العناصر الغذائية لنموه من خلال المشيمة؛ لكي ينمو بشكل طبيعي، ولا يصاب بمضاعفات صحية وتشريحية نتيجة لسوء تغذية الأم حيث إن عدم عنايتها بتنويع أصناف الغذاء وقلة كمية الغذاء الصحي وليس كميته غير الصحية التي تصل إلى الجنين تؤدي لأضرار على الجنين.

راقبي ما قد تشعرين به من أعراض خلال الثلث الثاني من حملك مثل أعراض الدوخة والدوار والهبوط، والتي تحدث معك بسبب قلة ما يصل إلى جسمك من عناصر غذائية يجب أن تكون منوعة، فإلى جانب حاجتك لشرب كمية كبيرة من الماء خلال اليوم فأنت بحاجة لإضافة نحو 340 سعراً حرارياً في اليوم خلال ثلث حملك الثاني، حيث إنه من المؤشرات الدالة على سلامة حملك، ومن المؤشرات الطبيعية أن يزداد وزنك بمعدل نصف كيلو جرام أسبوعياً حتى موعد الولادة.

ما هي أهم الأغذية المفيدة للحامل في الثلث الثالث من الحمل؟

حامل تمتنع عن الحلويات

توقعي أن تحتاجي مثل معظم الحوامل إلى إضافة نحو الـ450 سعراً حرارياً في أشهر الحمل الثلاثة الأخيرة يومياً مع زيادة حصتك اليومية من عنصر الحديد تحديداً ومن خلال الحصول عليه كمكمل غذائي وتناول مصادره الطبيعية مثل اللحوم الحمراء والأسماك، وحيث يحدث لديك زيادة في حجم الدم تصل إلى نحو 50% عما كان في بداية الحمل وقبله، وفيما يقترب جنينك في أن يصبح إنساناً كاملاً باحتياجات كاملة، فيمكنك الإكثار من تناول البروتين الصحي الذي يشعرك بالشبع وذلك بدءاً من وجبة الإفطار حيث ستشعرين بالشبع لمدة طويلة إضافة لتناول الكربوهيدرات التي تمنحك الطاقة؛ لكي تستطيعي أن تتحركي وتمارسي نشاطك اليومي.

اهتمي وواظبي على أن تضيفي كوباً من الحليب الطبيعي القليل الدسم أو ما يقارب نحو الـ28 غراماً تقريباً من الجبن المصنع خصوصاً من الحليب الطبيعي، وكذلك يمكنك إضافة حصة يومية من الفاكهة الموسمية الطازجة إلى نظامكِ الغذائي، وذلك خلال الثلث الأخير من حملك خاصة لو حدث أن هناك زيادة كبيرة في الوزن لديك، حيث تكونين عرضة للسمنة في شهور حملك الأخيرة أكثر من غيرها وزيادة الوزن في أثناء الحمل هي أكثر ظاهرة مقلقة وتحدث بسبب شعورك بالجوع المستمر وقلة الحركة واستهلاك الجنين لكميات مضاعفة من العناصر الغذائية التي تحصلين عليها من طعامك.

توقفي عن تناول السكريات في ثلث حملك الأخير، وحيث إن الإكثار من تناول السكريات في الشهور الأخيرة ترفع من احتماليات الولادة المبكرة وما تسببه من مضاعفات وأهمها عدم اكتمال نمو الرئتين عند الجنين، ولذلك فهناك أطعمة مفيدة خلال الثلث الأخير يمكن الحصول عليها مثل المكسرات غير المملحة خصوصاً اللون النيئ وتناول البيض المسلوق وفاكهة الموز والتي تعد منجماً غذائياً متكاملاً لك وللجنين.

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*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.