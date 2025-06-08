شكرا لقرائتكم خبر عن شوربة الكوارع على مائدة العيد.. صحة وفائدة وعظام قوية والان مع تفاصيل الخبر

شوربة الكوارع أحد أهم وأفضل مكونات مائدة العيد العامرة، تلك الشوربة التي يتم استخلاصها من غلي الكوارع على درجة حرارة عالية لساعات، لتصبح مليئة بالفائدة وأيضًا بالسعرات الحرارية.

فوائد شوربة الكوارع

وفقًا لتقارير نشرت في موقع Food and Home، فإن الكوارع أو حوافر الأبقار والماعز من الأطعمة الصحية للغاية لوجود الكولاجين بها، مما يعزز من صحة الجهاز الهضمي ما دام تناولها بكميات محدودة للحصول على الفائدة.

- تعزيز وظائف المخ، فتلك الأقدام تحتوي على الجيلاتين الغني بالجلايسين وهو مركب مرتبط بتحسين وظائف المخ والدماغ، وقد أشارت الدراسات أنها تحسن الذاكرة والانتباه، كما أنها تقي من حالات الصحة العقلية.

- على الرغم من أن هذه الشوربة مستخلصة من أقدام الحيوانات التي قد تكون غنية بالكثير من الدهون، إلا أنها منخفضة نسبيًا في السعرات الحرارية إذا تم تناولها بشكل مثالي وجيد دون إفراط، ويمكن أن تصبح إضافة رائعة لنظام غذائي غني بالكولاجين ومتوازن يمكن من خلالها إدارة الوزن من خلال الحصول على العناصر الأساسية والهامة منها دون إفراط.

- تعزز هذه الشوربة الطاقة والحيوية لغناها بالفيتامينات والمعادن، لأنها خيار ممتاز للشعور بالنشاط والحيوية، بل إنها خيارًا ممتازًا أيضًا للرياضيين والراغبين في التعافي من الأمراض لأنها تحسن من مناعة الجسم وتعزز من الطاقة والقوة والنشاط.

- تحتوي على دهون صحية للغاية تعزز من تحسين حالة الكوليسترول وحالة القلب على عكس المتوقع، بل إنها تعزز من تقليل الالتهابات وتعزيز الدورة الدموية السليمة ووقاية الجسم من الشيخوخة المبكرة.

- تحسن من صحة البشرة والصحة الجلدية بشكل عام، نظرًا للجيلاتين الموجود في تلك الحوافر، فهي تحسن أيضًا من صحة ومظهر الجلد وتقيه الشيخوخة والتجاعيد.

- تحسن من صحة المفاصل والعظام وتقويها لاحتوائها على كم هائل من الجيلاتين الصحي والكولاجين الطبيعي، فهي تعد أيضًا مصدرًا هامًا للكالسيوم والفسفور.

- تحسن من حالة الجهاز الهضمي ما دام تناولها بالكميات المعتدلة والمنتظمة، تعزز صحة المفاصل لما بها من كالسيوم وفيتامينات هامة لتعزيز قوة الأعصاب.

تناول شوربة الكوارع باعتدال

- لا تكثر من تناولها، طبق من الشوربة مفيد وصحي وكاف حتى لا تزيد نسب الصوديوم في الجسم، فضلًا عن إمكانية الحصول على فوائدها كاملة.