شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعمل دايت.. إزاى تاخد وجبة "الفرى" بشكل صحيح فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

الوجبة الفرى أو الـ"Cheat meal"، هى الوجبة التى يتم تناولها كل فترة محددة، أسبوع على الأقل، لمتبعى النظم الغذائية لإنقاص الوزن.

ولمتبعى أنظمة الدايت، يمكنهم استغلال أول أيام عيد الأضحى، للحصول على الوجبة الفرى، بهدف الاستمتاع بأكلات العيد التقليدية، مع الحفاظ على النظام الغذائى لإنقاص الوزن، وبحسب موقع "Health line"، يوجد طرق للاستمتاع بتلك الوجبة بطريقة صحيحة.

الهدف من الوجبات الفرى

الوجبات الفرى أو وجبات الغش، تهدف إلى منح نفسك إذنًا مدروسًا ومدروسًا لكسر قواعد النظام الغذائي الصارمة مؤقتًا، وتقوم هذه الاستراتيجية الغذائية القائمة على المكافآت التى تزيد احتمالية التزامك بنظامك الغذائي الموصوف في معظم الأوقات.

ويجب الانتباه إلى أن وجبة الغش هي وجبة واحدة تنحرف عن نمط النظام الغذائي المخطط له، بينما يتيح يوم الغش خيارات طعام مجانية ليوم كامل، ويختلف الأمر باختلاف النظام الغذائى المتبع.

لا توجد إرشادات محددة بشأن متى أو عدد مرات تناول وجبة الغش أو يوم الغش، غالبًا ما يُضيف الناس وجبةً واحدةً أسبوعيًا، ولكن هذا قد يتغير حسب أهداف الشخص الصحية أو أهداف فقدان الوزن، على سبيل المثل بعض الحميات، مثل حمية الكيتو، تتطلب التزامًا صارمًا للغاية دون أي مجال للغش، لذلك، يُفضل تلك الوجبات في الحميات التي تسمح ببعض المرونة.

ضوابط وجبات الغش

إذا لم تتمكن من الحفاظ على قدر من ضبط النفس خلال وجبات أو أيام الغش، فأنت تُخاطر بإلغاء جهودك السابقة في إنقاص الوزن إذا انتهى بك الأمر بتناول سعرات حرارية أكثر مما ينبغي، لذلك حتى وجبات أو أيام الغش يجب التخطيط لها بشكل صحيح، ولا ينبغي اعتبارها فرصة للإفراط في تناول الطعام.

نصائح لتناول الوجبة الفرى بطريقة صحيحة 1. الأكل الوعي

أحد العوامل التي يمكن أن تحدد نجاح استراتيجية نظامك الغذائي القائم على وجبات الغش هو الوعي بما تأكله، والأكل الواعي، أو الأكل الحدسي، هو الانتباه لإشارات الجوع في جسمك، وتناول الطعام عند الشعور بالجوع، والتوقف عند الشعور بالشبع أو الرضا. كما يتضمن التباطؤ أثناء تناول الطعام حتى تتمكن من الاستمتاع بتجربة تناول الطعام دون إفراط.

2. ركز على وجبة غش واحدة

من الاستراتيجيات الأخرى التي قد تُفيد جهودك في اتباع نظام غذائي التركيز على وجبة غش واحدة أو اثنتين فقط، بدلًا من محاولة تناولها جميعًا دفعة واحدة، لأنه بتركيز انتباهك على وجبة غش واحدة فقط، ستقل احتمالية إفراطك في تناول الطعام غير الصحي خلال فترة الغش.

3. التخطيط المسبق

مع أيام الغش أو الوجبات، قد يصعب على البعض معرفة متى يجب التوقف، قد يؤدي هذا النقص في ضبط النفس إلى جعل أهدافك الغذائية أقل نجاحًا على المدى الطويل، لذلك يعد تطبيق خطة لأيام الغش - تمامًا كما تفعل في أيام الحمية العادية - طريقةً جيدةً للبقاء على المسار الصحيح، هذا يعني أنه حتى لو سمحت لنفسك بتناول أطعمة لا تتناولها عادةً، فلا يزال بإمكانك التحكم في الوضع.

على سبيل المثال، يُعدّ التخطيط لوقت ومكان وجبات الغش خطوةً أولى جيدة، إذا كنت تعلم أن لديك حفلة عيد ميلاد أو مناسبة اجتماعية أخرى في نهاية الأسبوع، فقد يكون من الحكمة التخطيط لوجبتك أو يومك الحرّ بناءً على هذا الحدث.

4. جعل نظامك الغذائي اليومي ممتعًا

من العوامل التي تُسهم في صعوبة الالتزام بالحميات الغذائية عدم استمتاعك بالطعام الذي تتناوله، قد يصعب اتباع أنظمة غذائية مُحددة وضبط الكميات بمفردها، وقد يُفاقم ذلك احتواءها على أطعمة لا تُحبها، مجرد اعتبار طعام ما صحيًا لا يعني بالضرورة إلزامك بتناوله، ناهيك عن أن تناول الأطعمة التي لا تُحبها ليس شرطًا أساسيًا لتحقيق أهدافك الصحية وفقدان الوزن.

يُمكن أن يكون دمج الأطعمة التي تُحبها، حتى في أيام الحمية الحرة، أداة رائعة لتخفيف وطأة نظامك الغذائي، كما يُمكن أن يُساعدك ذلك على الحفاظ على ضبط النفس خلال أيام الحمية الحرة وأيام الحمية الحرة.