شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامينات أساسية تدعم المناعة ومصادرها الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

الفيتامينات والمعادن ضرورية للحفاظ على الصحة، فهي لا تُسهم في تحسين الصحة العامة فحسب، بل تحمي أيضًا من مجموعة متنوعة من الأمراض، بداية من حماية البصر وصولًا إلى تعزيز وظائف المناعة، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".

تعتبر الفيتامينات أساسية لأن الجسم لا يُصنعها (باستثناء فيتامين د)، لذلك يجب الحصول عليها من الطعام أو المكملات الغذائية، وقد يؤدي نقصها إلى الإصابة بالأمراض التي قد تكون خطيرة في بعض الحالات، ويضمن إدراج مصادر غذائية طبيعية لهذه الفيتامينات في النظام الغذائي حصول جسمك على هذه العناصر المهمة.

فيما يلى.. قائمة بالفيتامينات، من فيتامين أ إلى فيتامين ك، ووظائفها، ومصادرها الغذائية:

فيتامين أ

يدعم فيتامين أ الرؤية وصحة الجلد ووظيفة المناعة، ويتوفر في الأطعمة على شكل ريتينول (من مصادر حيوانية) وبيتا كاروتين (من مصادر نباتية)، وقد يؤدي نقصه إلى العمى الليلي وضعف المناعة، مما قد يؤدي إلى أمراض قاتلة.

والأطعمة الغنية بفيتامين أ: البطاطا الحلوة، والجزر، والقرع، والسبانخ، والكرنب، والشمام، والمانجو، والكبد، والسلمون، والروبيان، والبيض.

مجموعة فيتامينات ب

فيتامينات ب، مثل الثيامين (ب1)، والريبوفلافين (ب2)، والنياسين (ب3)، وحمض البانتوثينيك (ب5)، والبيريدوكسين (ب6)، والبيوتين (ب7)، وحمض الفوليك (ب9)، والكوبالامين (ب12)، وتُعرف مجتمعة باسم فيتامينات ب المركبة.

وتدعم هذه الفيتامينات إنتاج الطاقة، وتكوين خلايا الدم الحمراء، ووظائف الدماغ، وقد يُسبب نقصها أعراضًا مثل، الشعور بالتعب، وفقر الدم، أو مشاكل عصبية.

الأطعمة الغنية بفيتامين ب: الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان، والأفوكادو، والموز، والسبانخ، والسلمون، ولحم البقر، والبيض، والحبوب المدعمة، والخميرة الغذائية.

فيتامين سي

فيتامين سي مضاد أكسدة قوي يدعم تكوين الكولاجين، وشفاء الجروح، وصحة المناعة، كما يُعزز امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية.

الأطعمة الغنية بفيتامين سى: الحمضيات كالبرتقال والجريب فروت مصادر ممتازة، والفلفل الحلو، والفراولة، والبروكلي، والكيوي مصادر جيدة أيضًا.

فيتامين د

يستطيع الجسم إنتاج فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس، ويساعد فيتامين د على امتصاص الكالسيوم لبناء عظام قوية، ويدعم وظائف المناعة والعضلات، ويرتبط انخفاض مستوياته بالإصابة بحالات مثل الكساح وهشاشة العظام.

الأطعمة الغنية بفيتامين د: الأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين والرنجة والماكريل، واللحوم الحمراء، والكبد (غير مناسب للنساء الحوامل)، وصفار البيض، والأطعمة المدعمة مثل بعض الدهون وحبوب الإفطار.

فيتامين هـ

يحمي فيتامين هـ الخلايا من التلف التأكسدي، ويدعم صحة الجلد والقلب، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، ما يعني أن امتصاصه يكون أفضل مع الدهون الغذائية.

الأطعمة الغنية بفيتامين هـ: المكسرات والبذور مثل (اللوز وبذور دوار الشمس)، والسبانخ والأفوكادو وزيت الزيتون.

فيتامين ك

فيتامين ك ضروري لتخثر الدم وتعزيز صحة العظام، ويتوفر بنوعين: ك1 (فيلوكوينون) من النباتات، وك2 (ميناكينون) من الحيوانات والأطعمة المخمرة، وقد يسبب نقص فيتامين ك نزيف حاد.

الأطعمة الغنية بفيتامين ك: الخضراوات الورقية مثل الكرنب والملفوف والجرجير، والأطعمة المخمرة.

ولعل أفضل طريقة للحصول على الفيتامينات والمعادن من مصادرها الغذائية، ومع ذلك، في حال نقصها، يمكن للمكملات الغذائية أن تساعد، ولكن من المهم استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات.