شكرا لقرائتكم خبر عن عادات صحية هتضبط مزاجك وتساعدك تكون سعيد فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

مع قدوم العيد نعيش في أجواء من البهجة والسعادة، ويمكن تعزيز حالتك النفسية والشعور بسعادة أكبر من خلال اتباع بعض العادات الصحية التي تساعدك على الشعور بالسعادة، بحسب موقع cerebral.

عادات جيدة قد تُحسن صحتك النفسية في العيد احصل على قسط كافٍ من النوم

إذا كنت تسعى لتحسين صحتك العقلية، فعليك أن تجعل الحصول على نوم هانئ أولوية قصوى، فالنوم ضروري لصحتنا العقلية، يحتاج البالغون إلى حوالي 7-9 ساعات من النوم كل ليلة.

ويمكن أن يؤدي قلة النوم إلى العديد من المشاكل مثل التعب، وتقلبات المزاج، وضعف التركيز.

حافظ على نشاطك

أظهرت الدراسات أنه أثناء التمرين، يفرز الجسم الإندورفين والسيروتونين، مما يساعد بدوره على تحسين المزاج والذاكرة والتركيز، لذا تذكر ممارسة الرياضة.

يمكن أن يكون الأمر بسيطًا كممارسة بعض تمارين اليوجا، أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، أو المشي لمسافات طويلة، مهما كان الأمر، ابحث عن نشاط تستمتع به واجعله جزءًا من روتينك اليومي.

اتّبع نظامًا غذائيًا متوازنًا

يؤثر الطعام الذي تتناوله بشكل مباشر على مزاجك، وخاصةً السكر الذي قد يجعلك تشعر بالسعادة في تلك اللحظة، ولكنه قد يُسبب لك الانهيار بعد ساعة أو نحو ذلك.

يساعد النظام الغذائي الصحي في تنظيم المزاج ومستويات الطاقة، لذا

الخطوة الأولى: تأكد من تناول جميع وجباتك

والخطوة الثانية: تأكد من تضمين مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات قليلة الدهون في وجباتك حتى تتزود بالطاقة من خلال الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تمنحك مزاجًا وطاقة.

تشير الأبحاث المبكرة إلى أن بعض الأطعمة، مثل الدهون المتعددة غير المشبعة، بما في ذلك دهون أوميجا 3 والخضراوات، قد تساعد في تنظيم مستويات الكورتيزول (يمكن أن يُسهم اختلال توازن الكورتيزول في تغيرات الوزن، وتقلبات المزاج، والصداع، وغيرها من الأعراض).

الامتنان

هل تجد نفسك كثير الشكوى أو تحمل نظرة سلبية بشكل عام؟ يمكنك تغيير هذا المزاج الكئيب بالتفكير المتعمد في كل الأشياء التي تشعر بالامتنان لها.

التركيز على الجوانب الإيجابية في حياتنا يمكن أن يُساعد في تغيير عقليتنا وتحسين صحتنا العامة.

خصص وقتًا يوميًا للتفكير فيما تشعر بالامتنان له، حتى لو كان شيئًا بسيطًا كرسالة نصية من صديق، أو تسريحة شعر جميلة، أو حتى فنجان قهوة لذيذ.

يمكن أن يساعدك تدوين مذكراتك أو سجل بجميع الأشياء التي تشعر بالامتنان لها على تطوير شعور بالامتنان.

تواصل مع الآخرين

عندما نمر بفترة صعبة نفسيًا أو نتعرض لنوبة اكتئاب، قد يكون من السهل عزل أنفسنا عن أصدقائنا والعالم الخارجي.

البشر كائنات اجتماعية (حتى الانطوائيون منهم)، لذا ابذل جهدًا لقضاء الوقت مع أحبائك قدر الإمكان للحفاظ على ابتسامة على وجهك.

وإذا لم تتمكن من مقابلتهم شخصيًا، فجرب لقاءً افتراضيًا.

حاول أيضًا بناء علاقات جديدة من خلال أنشطة مثل التطوع أو الانضمام إلى نادٍ.

إن قضاء وقت ممتع وجهًا لوجه مفيد لعقلك وسيمنحك شيئًا آخر تشعر بالامتنان له.

اليقظة الذهنية

ساعد نفسك على إيجاد السلام النفسي من خلال ممارسة اليقظة الذهنية.

يتضمن ذلك التواجد في اللحظة والتركيز على أفكارك ومشاعرك دون إصدار أحكام.

حاول ممارسة تأمل اليقظة الذهنية أو تمارين التنفس العميق للبقاء في الحاضر.