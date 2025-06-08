شكرا لقرائتكم خبر عن التورم وتغير لون الجلد أبرز أعراض انسداد الأوردة فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 يونيو 2025 05:00 ص

أعراض انسداد الأوردة في الجسم تعتمد على مكان الانسداد وشدته، وقد تؤدي إلى مشكلات خطيرة مثل الجلطات الدموية.

ويقدم موقع health الأعراض حسب نوع الوريد المصاب:

1. انسداد الأوردة العميقة (التخثر الوريدي العميق - DVT)

يحدث عادة في الساقين، ولكنه قد يصيب الذراعين أيضًا. وتشمل الأعراض:

تورم في الساق أو الذراع (عادة في جانب واحد فقط).

ألم أو ثقل في العضلات يزداد عند المشي أو الوقوف.

احمرار أو تغير لون الجلد في المنطقة المصابة.

دفء في الجلد فوق الوريد المسدود.

مضاعفة خطيرة: إذا انفصلت الجلطة وانتقلت إلى الرئتين، قد تسبب الانسداد الرئوي، وهو حالة مهددة للحياة.

2. انسداد الأوردة السطحية (التهاب الوريد السطحي)

ألم واحمرار على طول الوريد المصاب.

تورم خفيف تحت الجلد.

قد يكون الوريد المصاب صلبًا أو مؤلمًا عند اللمس.

3. انسداد أوردة القلب (الذبحة الصدرية أو النوبة القلبية)

ألم في الصدر (قد يمتد إلى الذراع، الكتف، الرقبة، أو الفك).

ضيق في التنفس، خصوصًا مع المجهود.

تعرق شديد، غثيان، أو دوخة.

حالة طارئة: إذا كنت تشعر بألم حاد في الصدر مع ضيق تنفس، اطلب المساعدة فورًا.

4. انسداد أوردة الدماغ (السكتة الدماغية الوريدية)

صداع شديد ومفاجئ.

ضعف أو تنميل في أحد جانبي الجسم.

تشوش الرؤية أو فقدان القدرة على الكلام.

دوخة أو فقدان التوازن.



حالة طارئة: أي من هذه الأعراض يستدعي تدخلًا طبيًا فوريًا.

5. انسداد أوردة الرئتين (الانسداد الرئوي - PE)

ضيق مفاجئ في التنفس.

ألم في الصدر يزداد مع التنفس العميق.

سعال قد يكون مصحوبًا بدم.

تسارع ضربات القلب أو الإغماء.



حالة مهددة للحياة: يجب الذهاب للطوارئ فورًا.

6. انسداد أوردة البطن أو الكبد

ألم بطني مفاجئ وشديد.

تورم البطن أو استسقاء.

الغثيان والقيء.

متى يجب القلق؟

إذا كنت تعاني من ألم مستمر، تورم غير مبرر، أو أي من الأعراض المذكورة، فمن الضروري مراجعة الطبيب فورًا. يمكن أن تؤدي الجلطات الدموية إلى مشكلات خطيرة، لكن التشخيص المبكر والعلاج السريع يساعدان في الوقاية من المضاعفات.