شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك بالدنيا فى العيد..طريقة آمنة لمرضى الكلى لتناول لحوم العيد.. وقبل ما تاكل اعرف الفرق بين أنواع الكبدة.. وإزاى تتجنب أضرار الشواء على الفحم.. وعلاقة غير متوقعة بين بكتيريا الأمعاء لدى الأطفال وسرطان القولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ”الخليج 365” على مدار الساعات القليلة الماضية عددًا من الموضوعات الخدمية التي تقدم نصائح طبية تهم كل أفراد الأسرة، وطرق الوقاية من الأمراض، ونصائح للتعامل مع الحالات المرضية والحفاظ على صحة الأطفال والكبار، منها ما يتعلق بأهم النصائح الصحية لحجاج بيت الله الحرام، فضلا عن أفضل طرق تخزين اللحمة، بالإضافة إلى موضوعات صحية متنوعة.

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