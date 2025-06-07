شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب فسادها.. 5 طرق منزلية لحفظ لحوم الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

خلال عيد الأضحى المبارك، يستعد المضحين لتوزيع لحوم الأضاحى، وقد يستغرق الأمر وقتا لتوزيع اللحوم بالكامل خاصة إذا كانت بكمية كبيرة، مما يستلزم حفظها لأطول فترة ممكنة، والحفاظ عليها بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة

ووفقا لموقع "Times of India" توجد حيل منزلية بسيطة يمكنها حفظ اللحوم من التلف، لمدة اسبوع على الأقل، بحيث تبقى طازجة وبشكل يمنع تكاثر البكتيريا الضارة عليها، كذلك الحفاظ على نضارة اللحم.

5 طرق منزلية للحفاظ على اللحوم

وفيما يلى 5 طرق منزلية سهلة لحفظ اللحوم لأطول فترة ممكنة، وهى:

التجميد

يعد التجميد من أكثر الطرق شيوعًا وفعالية لحفظ اللحوم، فقط ضع اللحوم فى كيس تجميد محكم الإغلاق لتقليل تعرضها للهواء، ثم ضعها فى الفريزر، وهى من الطرق البسيطة للحفاظ على نضارة اللحوم، والتى تساعد على وقف نمو البكتيريا وتحافظ على جودة اللحوم لعدة أشهر.

التجفيف

بعد تنظيف اللحم وتتبيله بالتوابل والأعشاب، يُشوى أو يُجفف، ثم يُحفظ في وعاء محكم الإغلاق، يتضمن تجفيف اللحم إزالة الرطوبة لمنع نمو البكتيريا، كذلك تتميز اللحوم المجففة بفترة صلاحية طويلة، وعند تجفيفها وتخزينها بشكل صحيح في وعاء محكم الإغلاق، يمكن أن تدوم لعدة أشهر.

التمليح

معالجة اللحم بالملح تسحب الرطوبة وتمنع نمو البكتيريا، ويمكن استخدام المعالجة الجافة، وهى فرك الملح مباشرة على اللحم، أو المعالجة الرطبة، وهي عبارة عن نقع اللحم في محلول ملحي، ويمكن أن تدوم اللحوم المملحة لأسابيع أو أشهر، حسب طريقة التخزين وجودة التخزين، كما تحسن هذه التقنية نكهتها.

التتبيل

تتبيل اللحوم في محلول من الملح والكركم يمكن أن يحافظ على نضارتها لأكثر من أسبوع ومع ذلك، يعد التجميد في درجة الحرارة المناسبة ضروريًا للحفاظ على نضارة اللحوم.

التغليف بالتفريغ

يزيل التغليف بالتفريغ الهواء من العبوة لإطالة عمر اللحوم، عن طريق تغليف اللحوم الطازجة أو المطبوخة أو المتبلة بالتفريغ، و يمكن أن تدوم اللحوم المختومة بالتفريغ لفترة أطول بكثير في الثلاجة (من أسبوع إلى أسبوعين) وفي الفريزر (حتى سنتين إلى ثلاث سنوات) مقارنةً بطرق التخزين التقليدية.