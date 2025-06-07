شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الأضحى بدون مضاعفات.. كيف يتناول مريض السكر المصاب بالكلى اللحوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

يأتي عيد الأضحى المبارك محملاً بالأجواء الروحانية وموائد الطعام المليئة بأصناف اللحوم الشهية مثل الفتة والمشاوي، لكن لمريض السكر الذي يعاني من أمراض مزمنة بالكلى، يصبح تناول اللحوم تحديًا صحيًا يحتاج إلى وعي وتخطيط غذائي دقيق لتفادي المضاعفات، فما هي الضوابط التي يجب اتباعها؟ وماذا يقول الأطباء وخبراء التغذية.

أكد الدكتور ممدوح الشربيني، أستاذ الباطنة والأورام وأمراض الدم بكلية طب جامعة القاهرة، أن تناول البروتين بحد ذاته لا يُشكل مشكلة مباشرة لمريض السكر، ولكن في حال وجود تدهور في وظائف الكلى نتيجة عدم السيطرة على مستويات الجلوكوز، فإن تناول كميات كبيرة من البروتين قد يزيد من عبئ العمل على الكلى، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وأوضح الدكتور الشربيني، في تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن المريض الذي يعاني من مرض السكر المصحوب بمشاكل في الكلى يجب أن يوازن في استهلاك البروتين، مع مراعاة اختيار أنواع صحية من اللحوم وتجنب اللحوم المصنعة والمملحة مثل اللانشون والسجق، والتي تحتوي على نسب مرتفعة من الصوديوم والفوسفور، مما يرهق الكلى أكثر.

نصائح غذائية أساسية لمريض السكر المصاب بأمراض الكلى في العيد

التحكم في كميات البروتين

بحسب الجمعية الأمريكية لمرضى الكلى (NKF)، يُنصح بتحديد كمية البروتين اليومي بناءً على وزن الجسم وحالة الكلى. اللحوم الحمراء يمكن تناولها بكميات محدودة (حصة صغيرة لا تتجاوز 90-100 جرام في اليوم) بعد طهيها بطريقة صحية.

اختر البروتينات الخفيفة

يمكن لمريض الكلى اختيار بدائل مثل صدور الدجاج المشوي، أو الأسماك المشوية، أو البيض، بدلًا من تناول اللحوم الدهنية والمقلية.

تناول الخضروات مع اللحوم

يُفضل دائمًا أن تُرافق اللحوم كمية كبيرة من الخضروات المطهية على البخار أو النيئة لتعزيز الهضم وتخفيف العبء على الكلى، كما أنها غنية بالألياف وتساعد على ضبط مستوى السكر.

قلّل الصوديوم والفوسفور

بحسب موقع Diabetes UK، فإن مرضى الكلى يجب أن يتجنبوا الأطعمة عالية الصوديوم مثل اللحوم المملحة والصلصات الجاهزة والمخللات، إضافة إلى الأغذية الغنية بالفوسفور مثل الأعضاء الحيوانية (الكبد والكلاوي) ومنتجات الألبان كاملة الدسم.

توزيع الوجبات والتحكم بالكربوهيدرات

يُوصى الطبيب بتناول وجبات صغيرة متفرقة على مدار اليوم تحتوي على كميات محددة من الكربوهيدرات الصحية، مثل:

الحبوب الكاملة: الشوفان، الأرز البني.

الفاكهة الطازجة: بتناول معتدل ويفضّل الأنواع منخفضة السكر.

البقوليات: مثل العدس والفاصوليا والحمص.

الخضروات الطازجة أو المطهوة بدون دهون زائدة.

منتجات الألبان قليلة الدسم وغير المحلاة مثل الزبادي أو الحليب.

فحص السكر بانتظام

من الضروري فحص مستويات السكر في الدم قبل وبعد الوجبات، خاصة خلال فترة العيد، حيث يكون احتمال ارتفاع الجلوكوز أعلى بسبب التنوع الغذائي والإفراط في الأكل.

استشر طبيبك دائمًا

لا تغامر بتناول أي وجبة لم توافق عليها مسبقًا مع طبيبك أو أخصائي التغذية، فلكل مريض حالته التي تتطلب نظامًا غذائيًا خاصًا.