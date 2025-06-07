شكرا لقرائتكم خبر عن ليه الجسم بيقف عن نزول الوزن؟.. 10 حلول بسيطة لتخطي مرحلة الثبات والان مع تفاصيل الخبر

تمر أغلب رحلات فقدان الوزن بمرحلة تُعرف باسم "ثبات الوزن"، وهي مرحلة محبطة يشعر فيها الشخص بأنه يبذل مجهودًا دون نتائج، لكن علميًا هذه المرحلة طبيعية وقد تكون مؤشرًا على تغييرات تحدث داخل الجسم، وفى هذا الصدد، يقدم هذا التقرير 10 حلول بسيطة للتغلب على ثبات الوزن واستعادة الحماس، حسب ما نشره موقع "healthline".

1. مراجعة السعرات: مع فقدان الوزن تقل احتياجات الجسم، لذلك يجب تقليل السعرات قليلًا بطريقة مدروسة.

2. تنويع التمارين: تبديل أنواع التمارين أو زيادة شدتها لتحفيز الجسم.

3. زيادة البروتين: يساعد على الشبع ويحافظ على الكتلة العضلية.

4. تنظيم نومك: النوم غير المنتظم يرفع هرمونات الجوع ويؤثر على الحرق.

5. تقليل التوتر: التوتر يزيد الكورتيزول الذي يعيق نزول الوزن.

6. مراقبة كميات الطعام: حتى الأكل الصحي بكميات كبيرة من الممكن أن يتسبب فى ثبات الوزن.

7. شرب المياه بقدر كاف: الترطيب ضروري لكل وظائف الجسم ومنها الحرق.

8. الابتعاد عن السكر المخفي: عادة ما يكون متواجد فى العصائر والأطعمة الجاهزة.

9. اجراء تحليل هرمونات: أحيانًا يكون السبب طبي مثل اضطرابات الغدة.

10. الصبر والمرونة: الجسم يحتاج وقت للتأقلم، فلا تيأس بسرعة.