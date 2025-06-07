شكرا لقرائتكم خبر عن "العيد فرحة ولحمة".. تعرف على أنواع اللحوم المناسبة لأصحاب الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

في عيد الأضحى، لا تخلو الموائد من اللحوم بأشكالها، لكن هذه الوفرة قد تتحوّل إلى خطر صحي حقيقي لدى مرضى الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكري وأمراض القلب والكلى والنقرس، وهنا تأتي أهمية الاختيار الذكي لنوع وكمية اللحم، لضمان فرحة آمنة دون مضاعفات، ووفقا للدكتورة مني ثابت استاذ الباطنة في القصر العيني سنتعرف الافضل.

اللحمة مش ممنوعة.. لكن مش كلها تنفع

يظن البعض أن على مريض الضغط أو القلب أن يمتنع تمامًا عن اللحوم، لكن الحقيقة أن الاعتدال في تناول اللحوم الصحية يمكن أن يمنح المريض قيمة غذائية دون التعرّض لمضاعفات.

إليك ما ينصح به الأطباء

اللحم الأحمر قليل الدهن (مثل وش الفخذ أو العجل الصغير) هو الخيار الأفضل. يُفضّل أن يكون مشويًا أو مسلوقًا.

الابتعاد عن الدهون الظاهرة، وعدم استخدام السمن البلدي أو الزبدة في الطهي.

تجنّب الأعضاء الداخلية مثل الكبد، الكلاوي، القلب والمخ، لاحتوائها على نسب عالية من الكوليسترول والبيورينات والفسفور.

اللحوم المصنعة مثل السجق، اللانشون، والبسطرمة، ممنوعة تمامًا، خاصة لمرضى الضغط والكلى.

لكل مريض نظامه الخاص

مريض الضغط يجب أن يبتعد عن اللحوم المالحة أو المبهرة، وأن يقلل من تناول اللحوم الدسمة.

مريض القلب يُنصح باللحوم الخالية من الدهون، مع تجنّب القلي تمامًا.

مريض الكلى عليه تقليل البروتين الحيواني بشكل عام، وتجنّب اللحوم الغنية بالفسفور مثل الكبد والطحال.

مريض النقرس عليه الابتعاد عن اللحوم عالية البيورين مثل الكبد والمخ واللحوم المطهوة في المرقة الثقيلة.

مريض السكري يمكنه تناول اللحوم، لكن باعتدال ومع التحكم في الدهون، وتجنّب أكل الجلد أو الأجزاء المحمّرة والمقلية.

نصائح للطبخ الصحي في العيد

استخدم الشوي أو السلق بدلًا من القلي.

استبدل الملح الزائد بعصير الليمون أو الثوم.

قدّم اللحم مع الخضروات أو السلطة لتقليل امتصاص الدهون والكوليسترول.

لا تُبالغ في الكمية.. قطعة صغيرة تكفي.



العيد لا يعني مخالفة النظام الفرحة لا تكتمل إلا بصحة مستقرة. لذلك، يُنصح أصحاب الأمراض المزمنة بعدم التهاون في نظامهم الغذائي أو أدويتهم خلال أيام العيد. التوازن هو كلمة السر، والوقاية خير من ألم مفاجئ يعكّر صفو الأجواء.