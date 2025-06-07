غانا تسجّل 45 حالة مؤكدة بفيروس جدري القرود خلال شهر واحد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - سجلّت غانا 45 إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود خلال شهر واحد، في أسوأ موجة تفشٍّ منذ عام 2022، مشيرةً إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة حتى الآن، بحسب هيئة الصحة الغانية.

وأفادت الهيئة اليوم أنها “أطلقت خطة استجابة عاجلة؛ تهدف إلى احتواء التفشي، وتشمل التعرف المبكّر على المصابين، وعزلهم، وتقديم العلاج اللازم لهم، إضافة إلى تتبع المخالطين، وتطعيم العاملين في القطاع الصحي الأكثر عرضة للإصابة، إلى جانب تنفيذ حملة توعوية شاملة”.

وأكدت السلطات الصحية أن عدد الإصابات قد يشهد ارتفاعًا خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، لكنها أوضحت أن السلالة المتحورة المنتشرة حاليًا في البلاد، تُعدُّ أقل خطورة من تلك المتفشية في مناطق أخرى.

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